Az éj leple alatt csapott le az ukrán hírszerzés: lángokba borították az orosz légibázist

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közlése szerint nagy hatótávolságú drónokkal csapást mértek a Krasznodari területen található Primorszko-Ahtarszk katonai légibázisra.

A támadás célpontjai a Sahed kamikaze drónok tárolási és indítási helyei voltak.

A NASA FIRMS műholdak adatai alapján szinte az egész reptéren tüzek tomboltak. Korábbi felvételekkel összevetve, három inditóállomásból egyet bizonyosan megsemmisítettek. Ukrán elemzők azt is kiemelték: Oroszország egy nappal korábban elmozgatta Sz-400-as légvédelmi ütegét a bázisról, valószínűleg ez tette lehetővé Ukrajnának a csapásmérést.

There is a large fire at the Primorsko-Akhtarsk airfield. The Airfield is a well known launch location for Shaheds, and a place i have been monitoring closely for the last months. The airfield is surrounded with a lot of Russias best air defense equipment. 1/2 (repost) pic.twitter.com/ScQmUC8s7d https://t.co/ScQmUC8s7d