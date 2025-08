Cseles trükkel próbálták megvédeni a Supercamjukat az oroszok - Csak hát nem igazán jött össze

A modern háborúkban semmi meglepő sincsen azon, ha a harcoló felek az értékes haditechnikát valamilyen vizuális trükkel próbálják meg nehezen észrevehetővé tenni. Most Moszkva próbálkozott meg azzal, hogy álcázza az egyik Supercam S350 felderítő drónját, csak nem gondoltak bele abba, hogy ez hogyan is fog működni a gyakorlatban.

Az X-en (korábban Twitter) keringenek felvételek egy orosz Supercamról, melyre az oroszok elmés módon egy madarat festettek, bízva abban, hogy ezzel be tudják csapni az ukrán drónvadászokat. Kiindulva abból, hogy az említett fotókat egy ukrán drón készítette, kijelenthető, hogy ez most nem jött be.

️Russians attempt to disguise their Supercam reconnaissance UAV as a bird to protect against Ukrainian FPV drones pic.twitter.com/HC1RfMdIz5 https://t.co/HC1RfMdIz5 — MilitaryNewsUA (@front_ukrainian) August 5, 2025

Maga az ötlet egyébként egyáltalán nem ördögtől való: az orosz katonák korábban például üzemagyagot szállító teherautókat festettek le úgy, hogy távolról senki meg nem mondta volna, hogy nem rönkszállítók.

A probléma itt most azzal van, hogy az ukrán elfogó drónok fentről támadják meg a célpontjukat.

A drónok fehér festése a talajjal, mint háttérrel egyébként sem éppen ideális kombináció, ezen a madárminta sem segít sokat.

Egyébként a különféle fegyveres erők repülőgépei éppen ezért kapnak gyakran "felemás" festést: fentről nézve terepmintásak, lentről viszont szürkék, fehérek, vagy kékek, hogy beleolvadjanak az égbe. Valószínűleg a szerencsétlenül járt Supercam is jobban járt volna, ha kap egy kis terepmintát a madár mellé.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images