Így használd ki a milliós támogatásokat lakásvásárlásra!

Július óta újabb elemekkel bővült a családok lakásvásárlását segítő támogatások köre, így bizonyos esetekben a támogatásokkal és a kedvezményes hitelekkel akár 40 millió forint is a családok rendelkezésére állhat. Az alábbiakban a jelenleg elérhető támogatásokat és kedvezményes lehetőségeket gyűjtöttük össze, az OTP Bank eddigi tapasztalataival kiegészítve.

Idén februárban a kormány egy hétpontos családtámogatási akciótervet jelentett be, melynek részét képezi a fiatal házasok kamattámogatott gyermekvállalási hitele (a babaváró kölcsön), a CSOK-hoz kapcsolódó kamattámogatott hitel kiterjesztése és a falusi CSOK bevezetése, bizonyos összeghatárig a jelzáloghiteltartozás csökkentése, négy gyermeket vállaló nők szja-mentessége, nagycsaládosok újautó-vásárlási támogatása, teljes bölcsődei ellátás és a nagyszülői gyed.

Vissza nem térítendő támogatások

Bár egy és két gyermek esetén is többféle támogatás érhető el, a nagyságrendi ugrás azoknál következik be, akik legalább három gyermeket vállalnak. Egy gyermeknél például a CSOK összege legfeljebb 600 ezer forint lehet, két gyermeknél 2,6 millió, három gyereknél akár a 10 millió forintot is elérheti. Ehhez azonban új építésű lakást kell vásárolni, kivéve azokon a kistelepüléseken, amelyekre a falusi CSOK hatálya kiterjed. Ott, a fenti összegek fele fordítható használt lakás vásárlására és szintén legfeljebb a fele fordítható a lakás korszerűsítésére és/vagy bővítésére. Ez gyermekszámtól függően 300 ezer, 1,3 millió vagy 5 millió forint. A nagyobb, falusi CSOK által nem érintett településeken használt lakás vásárlására gyerekszámtól függően 600 ezer, 1,43 millió, 2,2 millió vagy négy gyermek esetén 2,75 millió forint támogatás érhető el.

A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta.

OTP Hello Otthon Est



Lakást vásárolna, de nem tudja, milyen kedvezményeket vehet igénybe? Kíváncsi, merre tart az ingatlanpiac, hol érdemes lakást venni? Jöjjön el szeptember 18-án délután 5 órától az Akváriumba, ahol az OTP Bank szakértői minden kérdésére választ adnak. Az OTP Hello Otthon Esten való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az eseményre a www.hellootthon.hu/hellootthonest oldalon tud regisztrálni.

Kedvezményes hitelek

A CSOK támogatás mellé már korábban is lehetett kedvezményes, kamattámogatott hitelt igényelni, azonban az idei évben ennek az összege magasabb lett (három vagy több gyermek esetén 10 millió forint helyett 15 millió forint lett),ezzel is a két és háromgyermekesek járhatnak jól, előbbi esetben 10 millió, utóbbi esetben 15 millió forint lehet a kedvezményes – kamattámogatással felvehető – hitel összege.

Ezen felül idén júliustól elérhető a szabad felhasználású babaváró kölcsön is, amely esetében már egy gyermek vállalásakor is kamattámogatásra lesz jogosult az igénylő. A támogatást 2022. december 31-ig minden, a jogosultsági kritériumoknak megfelelő, legalább egy gyermeket tervező, 18. évet betöltött magyar házaspár igénybe veheti (az OTP Banknál 21 év a minimum kor), ahol a feleség még nem múlt el 41 éves. A törlesztőrészlet összege a kamattámogatás időszaka alatt maximum 50 000 forint lehet, annak tényleges összege a futamidőtől és az igényelt kölcsön összegétől függ.

A babaváró kölcsön vissza nem térítendő támogatássá is alakulhat: a második (a hitelfelvételt követően születő vagy örökbefogadott) gyermek érkezése után az aktuális tartozás 30%-át, a harmadik után az aktuális tartozás 100%-át gyermekvállalási támogatás formájában, előtörlesztésként megfizeti az állam a hitelintézet részére, és minden egyes gyerek érkezése után 3 évre szüneteltethető a törlesztés.

Lakásméret szerinti korlátozások

A CSOK támogatás azonban nemcsak a gyermekek számától függ, hanem a megvásárolni kívánt lakás méretére is figyelni kell. Lakásvásárláskor egy gyerek esetén legalább 40, kettő esetén legalább 50, három esetén legalább 60 négyzetméter hasznos alapterületűnek kell lennie a lakásnak, négy vagy több gyereknél pedig használt lakás vásárlásakor legalább 70, új vásárlásakor legalább 60 négyzetméter kell, hogy legyen a hasznos alapterület. Aki lakás helyett új lakóházat venne vagy építene, annak viszont egy gyereknél legalább 70, két gyereknél legalább 80, három vagy több gyereknél legalább 90 négyzetmétert kell, hogy elérjen a hasznos alapterület.

Az OTP Bank tapasztalatai

A július elején elindult Babaváró kölcsön első két hónapjában több mint 18 ezer család igényelte a kedvezményes hitelt az OTP Banknál, amelyből több mint 8 ezer kölcsönt folyósított ez idő alatt a hitelintézet. Az indulás óta a legtöbb igénylést Budapesten és környékén nyújtották be, de az északkelet-magyarországi és észak-dunántúli régió is felzárkózóban van.

A hitelintézet tapasztalatai szerint a szabad felhasználású babaváró kölcsönt zömében a 30-as éveik elején járó párok veszik igénybe, az igényelt összegek átlaga az eddig benyújtott több ezer kérelem alapján 9,7 millió forint.

A statisztikai adatok alapján akár a 300 ezret is elérheti a jogosultak száma, így a köetkező hónapokban is erős keresletrelehet számítani.

A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta.

Babaváró kölcsön THM1: 0,4%, THM2: 6,2%



CSOK mellé igényelhető támogatott lakáshitelek THM: 3,1%



Piaci lakáshitelek THM: 3,1 – 10,0%



A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek a 2019. szeptember 1-től érvényes kondíciók alapján kerültek meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével, a feltételek változása esetén az értékek módosulhatnak. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát, továbbá nem tartalmazza a lakásbiztosítás díját, mivel az nem ismert.



Az OTP Jelzálogbank Zrt. által folyósított kölcsön esetében közvetítőként az OTP Bank Nyrt. jár el. Az ingatlanhitel igénybevételéhez lakásbiztosítási szerződés megkötése vagy megléte szükséges a fedezetül felajánlott ingatlanra. A kölcsön fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja.

A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. A hirdetésben szereplő többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. A hirdetésben szereplő kölcsönt a Magyarország Kormánya által biztosított babaváró támogatással nyújtjuk.