Nem sajnálják a pénzt a fukarok, ha Ukrajna felfegyverzéséről van szó

Portfolio 2025. augusztus 06. 09:08

Svédország, Norvégia és Dánia is beszállnak abba a NATO-kezdeményezésbe, amely az Egyesült Államokból rendel fegyvereket Ukrajnának. A csomag részeként főleg légelhárítási eszközöket és páncéltörő tölteteket vásárolnak. Tekintve, hogy eddig úgy néz ki a "fukarokként" is emlegetett országok közül is többen hatalmas összegeket áldoznak az ukrán hadsereg ellátására, ők is úgy láthatják, hogy jelenleg ez a legolcsóbb módja az Európa védelmének megtámogatására.