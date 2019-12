Íme a hazai ingatlanpiac 50 legbefolyásosabb szereplője (N-S)

Idén sem csökkent a lendület a hazai ingatlanpiacon. Hatalmas tranzakciókat ütöttek nyélbe mind az iroda, mind a logisztika, mind a szállodapiac területén, miközben a lakáspiacon is jelentős mennyiségben adták át az elmúlt években elkezdett fejlesztések lakásait. A hazai és külföldi befektetők továbbra is kedvelik Budapestet, és a piac is erős mozgásban van, amivel együtt a legfontosabb szereplők köre is folyamatosan változik. Éppen ezért negyedik alkalommal is elkészítettük az iparági toplistát, amelyben a cégvezetők és befektetők mellett számos fejlesztő is bemutatkozik. Az öt részes portrésorozatunkban névsor szerint mutatjuk be azokat a szereplőket, akik 2019-ben meghatározó befolyással voltak és vannak a hazai ingatlanpiacra. Az első rész ide kattintva , a második rész ide kattintva , a harmadik rész ide kattintva érhető el.

Nemes Rudolf

Imponzáns tervek

A CTP Management Hungary Kft. országmenedzsere, a cégcsoport hazai fejlesztési és üzemeltetési tevékenységéért felel. 2010-től a CIB Csoportnál eszközmenedzserként, valamint 2016-tól visszavett eszközgazdálkodási vezetőként dolgozott. A CTP-nél 2018 januártól tölti be a jelenlegi pozícióját.

Nemes Rudolf CTP Management Hungary Kft., országmenedzser Tovább … Tovább

A CTP a kelet-közép-európai régió egyik legaktívabb logisztikai- és ipariingatlan-fejlesztője, valamint számos üzleti park, raktárépület üzemeltetésével foglalkoznak. A cégcsoport 2014-es magyarországi jelenléte óta számos tranzakciót bonyolított le, és folyamatosan bővül, főként a logisztikai ingatlanok piacán.

Idén januárban a cég a CTPark Budapest South területén tovább folytatta fejlesztéseit egy 22 ezer négyzetméteres spekulatív épülettel, a CTPark Budapest East területén pedig több ütemben egy 80 ezer négyzetméteres fejlesztést indított el. A fejlesztő a CTP Arrabona Győr területén is bővít, ahol az Audi fő beszállítója, a Dana Hungary, 9 ezer négyzetméterre nyújtott be igényt a már meglévő 15 ezer négyzetmétere mellé. A CTP augusztusban jelentette be, hogy jövő nyár végéig mintegy 100 ezer négyzetméterrel bővítené budapesti ingatlanállományát.

Németh Richárd

Pörgő piacon teljesítenek

Németh Richárd 2019-ben több jelentős, előkészítés alatt álló, épülő vagy működő szálloda és turisztikai létesítmény megvalósíthatósági, stratégiai tervezési, refinanszírozási vagy tranzakciós célú szakmai tanácsadását vezette. Nevéhez fűződik Budapesten a Bazilika szomszédságában jelenleg épülő ötcsillagos Radisson Collection szálloda teljes körű piaci, szakmai és pénzügyi-finanszírozási előkészítése, az üzemeltetői tárgyalások lebonyolítása. Szintén részt vett a Hotel ibis Styles Genius szálloda üzemeltetői tárgyalásaiban, és hozzájárult a management szerződés aláírásához az Infogroup és az Accor Hotels között. A magyar szállodapiacon kívül Romániában, Szerbiában, Grúziában és más környező országokban vett részt szállodai és turisztikai régiós fejlesztési projektekben. Vezetésével elkészült a Zalakarosi Fürdő hosszú távú fejlesztési stratégiája. A korábbi években olyan, mára már megvalósult és működő szállodai projektekben vett részt, mint a Párisi Udvar, a Hotel Moments, a D8, a Hotel Clark, a Hilton Garden Inn és az Ibis Airport. Ügyfelei között megtalálhatók a hazai és nemzetközi bankok, szállodaláncok, fejlesztők és tulajdonosok, a Magyar Turisztikai Ügynökség és további szereplők a piaci és közszférából.

Noah M. Steinberg

Brutális akvizíciók idén

A WING Zrt. elnök-vezérigazgatója. 1990 óta dolgozik Magyarországon a Wallis, majd a WING kötelékében, jelenlegi pozícióját 1999-től tölti be. 2015 eleje óta az RICS magyarországi elnöke is egyben.

A WING Zrt. a hazai ingatlanpiac egyik legnagyobb fejlesztője. A tavaly átadott Telekom- és Ericsson-székház után idén is számos nagyprojekten dolgoznak. Összesen 40 ezer négyzetméteren kínál majd irodákat a most épülő Liberty Irodaház, de a Siemenstől megvásárolt Gizella úti telephelyen is felújítást és fejlesztéseket terveznek. Szintén a WING építi az Evosoft Hungary Kft. új székházát, emellett az idei év elején az Infopark B, C és I irodaházainak megvásárlásával tovább bővítette dél-budai irodaportfólióját. A cég a lakásfejlesztéseivel is jól halad, áprilisban elindult a XIII. kerületben a Park West lakópark építése, augusztusban pedig a Kassák Passage lakásainak értékesítése. Szeptemberben a már megvalósult és folyamatban lévő fejlesztéseikre alapozva elindította szállodai üzletágát is.

Steinberg Noah WING, RICS magyarországi elnöke, elnök-vezérigazgató, elnök Noah Steinberg a WING Zrt. elnök-vezérigazgatója. A WING az egyik legnagyobb magyar magántulajdonban lévő ingatlanvállalkozás, a piacvezető irodafejlesztő. Noah Steinberg amerikai állampolgár, aki 199 Tovább … Tovább Noah Steinberg a WING Zrt. elnök-vezérigazgatója. A WING az egyik legnagyobb magyar magántulajdonban lévő ingatlanvállalkozás, a piacvezető irodafejlesztő. Noah Steinberg amerikai állampolgár, aki 199

2019 tavaszán a WING megvásárolta a STRABAG Property And Facility Services Zrt. 51 százalékos részvénycsomagját, így a cég közvetett módon a WING 100 százalékos tulajdonába került. Emellett a cég a Lisalán keresztül a lengyel Echo Investment 55,96 százalékos tulajdonrészét is megvásárolta.

Pados Gergely

Teljes lefedettség

A hazai ingatlan-tanácsadói piac egyik legnagyobb szereplője a Cushman & Wakefield, melynek vezetője 2013 óta Pados Gergely. Az ügynökség összesen hét üzletágban nyújt szolgáltatást, a klasszikus kereskedelmiingatlan-bérbeadás mellett bevételének jelentős része tőkepiaci tranzakciókból, az értékbecslési üzletág munkájából, valamint ingatlanüzemeltetési megbízásokból és projektmenedzsmentből származik. A cég budapesti irodáját 1993-ban alapították.

Pados Gergely Cushman & Wakefield, ügyvezető igazgató Tovább … Tovább

A tavalyi év után a Cushman & Wakefield idén is aktív szereplője volt a piacnak. Február végén jelentették be, hogy a WING Zrt. részben őket bízta meg a Telekom-székház szomszédságában épülő 40 ezer négyzetméteres Liberty Irodaház bérbeadásával. Bár kisebb projekt, de májusban ők nyerték el a mosonmagyaróvári APC Invest tulajdonában lévő Galéria Center kiskereskedelmi park kizárólagos bérbeadásának jogát. Szintén ők képviselték az Atenort a Váci Greens „F” épületében történő 4000 négyzetméteres bérbeadás során. A 26 ezer négyzetméteres, Széchenyi téri Roosevelt irodaház OTP Ingatlanbefektetési Alapnak történő értékesítésekor pedig a müncheni székhelyű GLL Real Estate Partnerst mint eladót képviselte a cég.

Pázmány Balázs

Nyomja a vásárlás terhe

Az egyik legjelentősebb hazai befektetővé nőtte ki magát az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap, amelynek nettó eszközértéke 2019 első félévének végére elérte az 531 milliárd forintot, amiből közel 242 milliárd forintot tett ki az ingatlan. Az Alap igazgatóságának elnöke Pázmány Balázs.

Pázmány Balázs Erste Alapkezelő Zrt., igazgatóság elnöke 1998-ban végzett a Janus Pannonius Tudományegyetem Vállalkozásfinanszírozási szakán közgazdászként. 1997-ben az OTP Értékpapír Rt-ben vagyonkezelőként dolgozott, ezt követően 2000-től az Erste Alapkez Tovább … Tovább 1998-ban végzett a Janus Pannonius Tudományegyetem Vállalkozásfinanszírozási szakán közgazdászként. 1997-ben az OTP Értékpapír Rt-ben vagyonkezelőként dolgozott, ezt követően 2000-től az Erste Alapkez

Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap vagyonát leginkább irodákba és más kereskedelmi ingatlanokba fekteti, melyeket stabil partnerekkel, hosszú távra kötött bérleti szerződések által hasznosít. A vagyon mintegy 46 százalékát kitevő ingatlanok mellett az Alap pénzeszközökben, bankbetétben és különböző értékpapírokban tartja a pénzét.

Idén májusban az Erste Ingatlanalap megállapodott a Futureal-csoporttal a Váci úti irodafolyosón megépült Advance Tower irodaház megvásárlásáról. A tranzakció során a komplexum első ütemét vásárolta meg az ingatlanalap, a második fázis pedig határidős ügylet keretében kerülhet a portfóliójába. Az alapnak emellett a Market Central Ferihegy melletti Quadrum irodaház, a Mill Park irodakomplexum, a Promenade Gardens és a Vision Towers északi és déli tornyának épülete is a tulajdonában van.

Ratatics Péter

Álmot épít

A MOL-csoport teljes magyarországi operatív működéséért felelős ügyvezető igazgatója. A budapesti Corvinus Egyetemen végzett közgazdászként 2006-ban. MOL-csoportos pályafutását a Gázkereskedelem és Üzletfejlesztés szervezet szakértőjeként kezdte, majd 2009-től a MOL-csoport Menedzsment Támogatás szervezetet vezette. 2009 és 2010 között a Szervezettervezés és Folyamatmenedzsment szervezet, majd 2010–2011-ben a Törzskar vezetője volt. 2011 májusától a MOL-csoport Társasági Támogatás igazgatója volt, és ebben a pozíciójában felelt a HR szervezetért is. 2011 júniusától az INA Igazgatóságának tagja, 2011-től az FGSZ Zrt. Felügyelőbizottságának elnökhelyettese, és 2017 januárjától az OT Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottságának tagja. 2015-től 2016. november 30-ig a Csoportszintű Társasági Támogatás ügyvezető igazgatójaként a csoportszintű beszerzés, beruházás és kommunikáció területekért felelt.

Ratatics Péter MOL, magyarországi operatív működésért felelős ügyvezető igazgató Jelenleg a MOL-csoport teljes magyarországi operatív működéséért felelős ügyvezető igazgatójá. A budapesti Corvinus Egyetemen végzett közgazdászként 2006-ban. MOL-csoportos pályafutását a Gázkereskede Tovább … Tovább Jelenleg a MOL-csoport teljes magyarországi operatív működéséért felelős ügyvezető igazgatójá. A budapesti Corvinus Egyetemen végzett közgazdászként 2006-ban. MOL-csoportos pályafutását a Gázkereskede

Három évvel ezelőtt, 2016-ban merült fel a MOL-nál egy új székház építése. A helyszín kiválasztását és a tervezést követően tavaly októberben rakták le az alapkövét a Kopaszi-gát mellé tervezett 120 méter magas épületnek, amely a 2022-es átadást követően 2500 munkavállalónak ad majd helyet.

Reicher Péter

Új forradalom zajlik

Okleveles építőmérnök, jogi szakokleveles mérnök, a GRAPHISOFT SE régió igazgatója. Korábban – többek között – az SAP, a Xerox, valamint a HP államigazgatási területért felelős vezetőjeként dolgozott, majd a magyar tulajdonú energetikai vállalat, az ELMIB Innovatív Zrt. ügyvezető igazgatója volt. 2012-től a GRAPHISOFT Magyarországért felelős vezetője. Feladata a magyarországi piaci pozíciók kiépítése és fejlesztése, továbbá a GRAPHISOFT és a Nemetschek-csoport építőipart támogató termékeinek bevezetése a magyar piacra. Nemzetközi feladata a GRAPHISOFT szlovákiai és romániai tevékenységének az irányítása.

Reicher Péter GRAPHISOFT SE, régió igazgató Reicher Péter okleveles építőmérnök, jogi szakokleveles mérnök. Szakmai pályafutása során korábban – többek között - az SAP, a Xerox, valamint a HP államigazgatási területért felelős vezetőjeként dolg Tovább … Tovább Reicher Péter okleveles építőmérnök, jogi szakokleveles mérnök. Szakmai pályafutása során korábban – többek között - az SAP, a Xerox, valamint a HP államigazgatási területért felelős vezetőjeként dolg

A magyar központú GRAPHISOFT kilépett az építészszoftver-piacról, amikor stratégiáját 2015-től kiterjesztette a teljes építőipari folyamatokat lefedő szoftverekre, ezért a vállalat új termék- és szolgáltatási kínálata lehetővé teszi a magyar építőipari folyamatok teljes digitalizációját. A cég nevéhez fűződik a világ első BIM (Building Information Modelling) szoftvere, az építészeti tervező ARCHICAD kifejlesztése, amelyet ma már további tervező- és folyamatellenőrző eszközök egészítenek ki. A cég egyik legfontosabb szakmai küldetése a világ tervezői piacának digitalizálása és a BIM-ben való tervezés népszerűsítése.

Rudolf Riedl

Komplex tervezés

A Strabag Real Estate magyarországi ingatlanfejlesztési divíziójának ügyvezető igazgatója. A cég korábban Raiffeisen Evolution (RE) elnevezéssel működött, ahol Rudolf Riedl szintén a magyarországi ügyvezetői pozíciót töltötte be. Ezt megelőzően dolgozott a Strabag SE magyarországi ingatlanfejlesztési divíziójának ügyvezető igazgatójaként, olyan beruházások kötődnek hozzá, mint az Asia Center kereskedelmi központ és a budaörsi Budapark üzleti park.

Építőipar 2020 A hazai építőiparról beszélnek majd a szakértők a február 27-én megrendezésre kerülő Építőipar 2020 konferencián.

A Strabag RE elődjéhez és anyavállalatához hasonlóan több országban van jelen. Magyarországon, illetve a kelet-közép-európai régióban leginkább irodaházak fejlesztésével foglalkoznak, de lakó- és szállodaprojektek is szerepelnek a portfóliójukban. A korábbi név alatt a hazai piacon két jelentős, a Rumbach Center, valamint a Residence 1 és 2 irodaházak fejlesztésével foglalkoztak, melyek összesített területe 26 ezer négyzetméter. 2017-től a vállalat új neve alatt olyan folyamatban lévő projektek szerepelnek, mint a K27 Kerepesi Business Center, amely egy 2,3 hektáros telken mintegy 30 ezer négyzetméter irodaterülettel, valamint hotel- és lakóingatlan-funkcióval üzemelhet majd.

Salamon Adorján

Már 25 éve a magyar piac tanácsadója

Az ESTON International vezérigazgatója már több mint húsz éve, 2015-től kizárólagos tulajdonos, miután megvásárolta a WING által tulajdonolt ESTON-részvényeket. A tanácsadócég 25 éves fennállása óta a magyar kereskedelmiingatlan-piac egyik legjelentősebb szereplőjévé nőtte ki magát.

A többek között 300 ezer négyzetmétert meghaladó irodaterület üzemeltetésével, valamint 40 ezer négyzetméternyi irodaépítési projekt menedzselésével foglalkozó ESTON International az elmúlt években olyan „A” kategóriás új irodaházak üzemeltetését nyerte meg, mint a Hillside Offices vagy az Advance Tower. Emellett egy majdnem 60 ezer négyzetméteres logisztikai portfóliót kezelnek, valamint több irodaháznak a teljes átépítését, a közösségi terek megújítását, gépészeti felújításait végzik, de hozzájuk köthető az East-West Business Center bérbeadása is. A cég idén közreműködött egy gyógyszerfejlesztéssel foglalkozó, továbbá egy hegesztő- és vágóberendezéseket, valamint hegesztőanyagokat gyártó vállalat új irodáinak kiválasztásában. Az ingatlanközvetítés, valamint irodakialakítás és projektmenedzsment területek mellett aktív szereplők az értékbecslésben is, tavaly a portfóliójuk egy SZIT értékeléssel is bővült, ugyanis 2018 januárjától a tanácsadócég lett a Graphisoft Park hivatalos értékbecslője.

Scheer Sándor

Aki megvalósít

A Market Építő Zrt. alapító-tulajdonosa, a tavasszal megalakult Lakás- és Ingatlanpiaci Tanácsadó Testület elnöke. Pályafutása kezdetén, 1989-től az első hazai építőipari magánvállalatnál, a Novolit Építőipari Rt.-nél kezdett dolgozni, 1993-tól a Herkules Építő Rt. termelési igazgatója volt, majd három évvel később egy barátjával megalapította saját cégét, a Market Építő Zrt.-t.

Scheer Sándor Market Építő Zrt., vezérigazgató Scheer Sándor 1996-ban alapította meg a Market Építő Zrt.-t, azóta a cég első számú embere. A cég alapításakor célul tűzte ki maga elé, hogy az építőipar egyik meghatározó szereplője lesz. Több mint 6 Tovább … Tovább Scheer Sándor 1996-ban alapította meg a Market Építő Zrt.-t, azóta a cég első számú embere. A cég alapításakor célul tűzte ki maga elé, hogy az építőipar egyik meghatározó szereplője lesz. Több mint 6

A Market Építő Zrt. a magyar építőipar, illetve a magasépítési szektor meghatározó szereplője, az általuk épített több mint 600 ingatlan között raktárak, logisztikai központok, sportlétesítmények, lakások, szállodák, irodaházak egyaránt megtalálhatók. A már elkészült munkáik közé tartozik a tavaly átadott ibis Styles Budapest Airport Hotel, az Alagút mellett megépült Clark Hotel, a Telekom új székháza, a belvárosi Párisi Udvarban megvalósult Párisi Udvar Hotel Budapest vagy a HillSide Offices irodaház. A legnagyobb volumenű beruházásuk azonban a Kopaszi-gátnál elindított BudaPart vegyes funkciójú fejlesztés, ahol tíz év alatt számos lakóépület, irodaház és kiskereskedelmi egység épül fel, 30 ezer embernek adva lakó- vagy munkahelyet. A fejlesztés első ütemének lakásaiba idén ősszel elkezdtek beköltözni a lakók, és hamarosan az első irodaházak is elkészülnek.

Címlapkép forrása: Getty Images