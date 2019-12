Íme a hazai ingatlanpiac 50 legbefolyásosabb szereplője (A-E)

Futó Péter Cikk mentése Megosztás

Idén sem csökkent a lendület a hazai ingatlanpiacon. Hatalmas tranzakciókat ütöttek nyélbe mind az iroda, mind a logisztika, mind a szállodapiac területén, miközben a lakáspiacon is jelentős mennyiségben adták át az elmúlt években elkezdett fejlesztések lakásait. A hazai és külföldi befektetők továbbra is kedvelik Budapestet, és a piac is erős mozgásban van, amivel együtt a legfontosabb szereplők köre is folyamatosan változik. Éppen ezért negyedik alkalommal is elkészítettük az iparági toplistát, amelyben a cégvezetők és befektetők mellett számos fejlesztő is bemutatkozik. Az öt részes portrésorozatunkban névsor szerint mutatjuk be azokat a szereplőket, akik 2019-ben meghatározó befolyással voltak és vannak a hazai ingatlanpiacra.