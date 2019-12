Íme a hazai ingatlanpiac 50 legbefolyásosabb szereplője (J-N)

Idén sem csökkent a lendület a hazai ingatlanpiacon. Hatalmas tranzakciókat ütöttek nyélbe mind az iroda, mind a logisztika, mind a szállodapiac területén, miközben a lakáspiacon is jelentős mennyiségben adták át az elmúlt években elkezdett fejlesztések lakásait. A hazai és külföldi befektetők továbbra is kedvelik Budapestet, és a piac is erős mozgásban van, amivel együtt a legfontosabb szereplők köre is folyamatosan változik. Éppen ezért negyedik alkalommal is elkészítettük az iparági toplistát, amelyben a cégvezetők és befektetők mellett számos fejlesztő is bemutatkozik. Az öt részes portrésorozatunkban névsor szerint mutatjuk be azokat a szereplőket, akik 2019-ben meghatározó befolyással voltak és vannak a hazai ingatlanpiacra. Az első rész ide kattintva , a második rész ide kattintva érhető el.

Jan Hübner

Közel a telt ház

2017 nyarától a HB Reavis magyarországi cégcsoportjának ügyvezetője, építőmérnöki és közgazdász diplomáját Brnóban szerezte. Dolgozott többek között tervezőként, fejlesztő projektmenedzserként, valamint igazgatóként is a környező országokban. 2010-ben építésvezető munkakörben kezdett a HB Reavisnál, elsőként a River Loft csehországi fejlesztéséért volt felelős, majd 2012 és 2017 között a lengyel projekteket igazgatta.

Hübner Jan HB Reavis Magyarország, ügyvezető Építőmérnöki és közgazdasági diplomáját a Brnói Műszaki Egyetemen szerezte. 2010-11-ben a HB Reavis projektvezetőként ő felügyelte a HB Reavis első prágai fejlesztése, a River Garden kivitelezési terv Tovább … Tovább Építőmérnöki és közgazdasági diplomáját a Brnói Műszaki Egyetemen szerezte. 2010-11-ben a HB Reavis projektvezetőként ő felügyelte a HB Reavis első prágai fejlesztése, a River Garden kivitelezési terv

A HB Reavis egy 25 éve alapított nemzetközi ingatlanfejlesztő cég, amely Magyarország mellett a brit, szlovák, cseh és lengyel irodapiacon, illetve kiskereskedelmi ingatlanoknál van jelen fejlesztőként és ingatlankezelőként. Az eddig befejezett 39 projektjük összesített alapterülete eléri az 1,1 millió négyzetmétert, a kivitelezés alatt álló épületeik értéke pedig a 2,2 milliárd eurót.

A jelenleg is zajló építkezéseik között van például a Varso Place üzleti központ egy 310 méter magas toronyépülettel, valamint Magyarországon egyre előrehaladottabb állapotba kerül az Agora Budapest projekt, amely 130 ezer négyzetméter bérbe adható területet foglal magába. Ehhez a beruházáshoz kapcsolódik a tavalyi év legnagyobb és az idei év egyik legnagyobb tranzakciója, melynek során a Raiffeisen 20 ezer és a BP 22 ezer négyzetméterre írt alá előbérleti szerződést.

Jellinek Dániel

Padlón a gáz

Az Indotek Group a hazai „B” kategóriás irodapiac egyik legmeghatározóbb, mostanra több mint egymillió négyzetméter bérelhető területtel rendelkező szereplője, melynek vezérigazgatója Jellinek Dániel.

Jellinek Dániel Indotek, vezérigazgató Jellinek Dániel 1999-ben szerzett közgazdász diplomát. Az általa alapított Indotek csoport 1997 óta van jelen az ingatlan fejlesztési piacon, és ma vezető szereplő a B és C kategóriás kereskedelmi ing Tovább … Tovább Jellinek Dániel 1999-ben szerzett közgazdász diplomát. Az általa alapított Indotek csoport 1997 óta van jelen az ingatlan fejlesztési piacon, és ma vezető szereplő a B és C kategóriás kereskedelmi ing

Az Indotek Group ma egy többségi magyar tulajdonban lévő cégcsoport, mely ingatlanbefektetéssel, vagyonkezeléssel és fejlesztéssel foglalkozik, és amely holdingszerűen tulajdonolja projektcégeit. Közvetett és közvetlen irányítása alatt jelentős számú vállalkozás működik, köztük a cégcsoport saját ingatlanüzemeltető cége, az In-Management Kft. és saját karbantartó vállalkozása, az AMD Services Kft. Az Indotek portfólióját főként „B” kategóriás kereskedelmi ingatlanok alkotják, de több „A” kategóriás eszközzel is rendelkezik.

A cégcsoport sokáig elsősorban csak a fővárosi ingatlanpiacon volt jelen, az utóbbi években azonban több vidéki ingatlant – főként bevásárlóközpontokat – is megvásárolt, melyeken teljes körű rekonstrukciót hajtott végre. Az Indotek az év egyik legnagyobb tranzakciójaként 2019-ben megvásárolta a Danubius Hotels Group tulajdonában álló Gellért Szállót, amit a tervek szerint szintén felújít majd. Az Indotek mindezek mellett a társalapítója az „Év ingatlanpiaci tehetsége” díjnak.

Kemenes László

Made in Prologis

A hazai ipariingatlan-piac egyik legnagyobb szereplője a Prologis, melynek alelnöke és magyarországi ügyvezetője Kemenes László. A Prologis volt az első piaci szereplő, amely a válság után bele mert vágni egy spekulatív fejlesztés elindításába a logisztikai piacon.

Kemenes László Prologis, magyarországi ügyvezető Kemenes László a Prologis magyarországi ügyvezetője. Feladatai közé tartozik a Prologis összes Magyarországon végzett üzleti és fejlesztési tevékenysége, többek között a befektetési lehetőségek meghat Tovább … Tovább Kemenes László a Prologis magyarországi ügyvezetője. Feladatai közé tartozik a Prologis összes Magyarországon végzett üzleti és fejlesztési tevékenysége, többek között a befektetési lehetőségek meghat

Tavaly márciusban a cég bejelentette a magyarországi Prologis Park Hegyeshalom eladását a logisztikai szolgáltatásokat kínáló magyar Horváth Rudolf Intertransport Kft. részére. A tranzakció részeként 32 ezer négyzetméternyi épület és 24 hektár földterület cserélt gazdát. A cég azonban 2019-ben is aktív volt, az első és a második negyedév legnagyobb tranzakciója is az ő nevéhez köthető. Előbbi a Prologis Park Budaörs területén aláírt 27 800 négyzetméteres szerződéshosszabbítás volt, utóbbi a Prologis Park Budapest-Sziget területén aláírt 13 380 négyzetméteres új szerződés. Emellett idén átadták a Prologis Park Budapest Harbor spekulatív fejlesztését is, amivel a Budapest és a Budapest környéki agglomeráció spekulatív ipari ingatlanállománya elérte a 2,2 millió négyzetmétert.

Bár a cég magyarországi része is jelentős, a nemzetközi méretéről sokat elárul az, hogy a régió négy országában összesen 214 ingatlanban 4 millió négyzetméternyi ipari ingatlanterület tartozik hozzá.

Kibédi Varga Lóránt

Határozott tervekA bérbe adott területeket tekintve a CBRE évről évre az ország egyik legnagyobb ügynöksége. A cég teljes körű ingatlan-tanácsadói és -befektetési szolgáltatásokat nyújt világszerte, budapesti irodáját Kibédi Varga Lóránt vezeti. A szakember 2014 szeptemberétől tölti be az igazgatói pozíciót, de korábban, 2003 és 2005 között is vezette már a vállalatot. A CBRE budapesti irodáját 1994-ben alapították.

A CBRE tavaly év végén a cseh, a szlovák és a magyar piacon 39 Stop Shop üzlet és egy bevásárlóközpont üzemeltetését nyerte el, összesen 315 ezer négyzetméteren. A cég tavasszal a növekvő helyi igényekre és a bővülő regionális hotelpiacra reagálva létrehozta hazai hotel divízióját. A bérbeadások tekintetében a tanácsadó nevéhez köthető az év egyik legnagyobb tranzakciója, melynek során a BP a budapesti irodáját 2020-ban a HB Reavis által épített Agora Budapestbe költözteti, összesen 22 ezer négyzetméterre. Októberben ráadásul egy ennél is nagyobb tranzakcióban működött közre, melynek keretében az ExxonMobil a GTC Pillar irodaházban 27,5 ezer négyzetméterre írt alá előbérleti szerződést. Emellett a Váci úti irodafolyosón lévő GTC White House irodaház értékesítésében szintén a CBRE működött közre, akárcsak a repülőtér melletti Aerozone Business Park értékesítésében.

Kiss Gábor

Töretlen a lendület

Korábban a Nanette Construction Hungary Kft. ügyvezető igazgatója volt, 2012 óta a Metrodom Cégcsoporton belül található Metrodom Kivitelező Kft. ügyvezető igazgatója, emellett az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) alelnöke. A Metrodom a hazai lakóingatlan-fejlesztés egyik meghatározó szereplője, 2012 és 2018 között több mint 1300 lakást húztak fel, de most is számos társasház felépítésén dolgoznak.

Kiss Gábor Metrodom Kivitelező Kft., ügyvezető igazgató Kiss Gábor a budapesti Ybl Miklós Műszaki Főiskola, műszaki menedzser szakán főigazgatói dicsérettel végzet 1999-ben. Karrierjét 1995-ben a Balusztrád Kft.-nél kezdte, ahol közel 10 éves pályafutása s Tovább … Tovább Kiss Gábor a budapesti Ybl Miklós Műszaki Főiskola, műszaki menedzser szakán főigazgatói dicsérettel végzet 1999-ben. Karrierjét 1995-ben a Balusztrád Kft.-nél kezdte, ahol közel 10 éves pályafutása s

A cégcsoport 2012-ben kezdte meg működését, mikor a közép-európai és közel-keleti ingatlanfejlesztői piacon több évtizede tevékenykedő pénzügyi befektetői csoport (Wildetio Ltd, Darvon Holding Ltd, Nevali Enterprised Ltd) saját ingatlanfejlesztő beruházási tevékenységbe fogott Magyarországon. A Metrodom csoport egyike volt azoknak a fejlesztőknek, akik még a válság alatt is aktívak maradtak a hazai fejlesztési piacon, ebben az időben is évente 250-300 lakást adtak át.

A cég jelenleg 5 projekt 13 ütemében kínál eladó lakásokat, többek között a IV. kerületi Metrodom Panoráma épületeiben, a IX. kerületi City Home legújabb ütemeiben vagy a XIII. kerületi Madarász és a XI. kerületi Őrmező projektekben, melyeket 2020 második felében, illetve 2021 végén adhatnak át.

Kis-Szölgyémi Ferenc

Jönnek a robotok

A B+N Referencia Zrt. vezérigazgatója és egyben tulajdonosa Kis-Szölgyémi Ferenc. A rendszerváltáskor alakult cég fő tevékenysége kezdetben a takarítás volt, partnerei között tudhatta a MATÁV-ot, majd az OTP-t is. A takarítási piacon továbbra is jelentős szereplőnek számít, nemcsak különböző irodaházakban vagy egyéb épületekben végzi tevékenységét, de komoly tapasztalata van egészségügyi intézmények tisztántartásában is.

Kis-Szölgyémi Ferenc 2007-ben vásárolta meg a céget, amelynek akkor 400-500 alkalmazottja volt. A szakember terveiben a szolgáltatási paletta bővítése szerepelt, a B+N klasszikus facility menedzsment céggé történő átalakítását tűzte ki célul. A cég tevékenységének ezen ága azóta jelentős bővülésen ment keresztül. A cég alkalmazottainak létszáma tavaly átlépte a 3100 főt, így a B+N Referencia Zrt. mind foglalkoztatotti létszám alapján, mind az árbevételt nézve a legnagyobb facility menedzsment és takarítócég Magyarországon.

A vezérigazgató szerint az üzemeltetés egyik legnagyobb kihívása a munkaerő utánpótlásának biztosítása, ezért a cég takarítórobotot fejlesztett ki. Az Integrated Cleaning Assistent takarítórobot tesztelését idén februárban a Budapest Airport területén kezdték meg.

Kovács Attila

Ékszerdobozt fejleszt

A Horizon Development ügyvezető partnereként Kovács Attila az ingatlanfejlesztési tevékenységet irányítja. A szakember 1996-ban alapította meg a DVM Designt, majd 2001-ben a DVM Constructiont, amelyek 2008-tól DVM group néven, cégcsoportként működnek. A Horizon Development a cégcsoport ingatlanfejlesztéssel foglalkozó ága.

Kovács Attila Horizon Development, Managing Partner Kovács Attila a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán 1994-ben szerzett diplomát. Itt megalapozott elméleti tudását az Egyesült Államokban, Svédországban, Olaszországban és az Egyesült Király Tovább … Tovább Kovács Attila a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán 1994-ben szerzett diplomát. Itt megalapozott elméleti tudását az Egyesült Államokban, Svédországban, Olaszországban és az Egyesült Király

A Horizon Development Kft.-t 2006-ban alapították, a cég ingatlanfejlesztéssel, ingatlanmenedzsmenttel, üzemeltetéssel, bérbeadással és marketingszolgáltatások nyújtásával foglalkozik. Az azóta megvalósított több mint félmillió négyzetméternyi fejlesztés közé sorolható többek között a 2010-ben átadott Eiffel Square vagy a 2013-ban elkészült Eiffel Palace. A cég 2015-ben megvásárolta a Váci1 épületét, amelyet az átalakítást követően 2016 nyarán nyitott meg. 2018-ban a belső Váci úton elkészült a 25 ezer négyzetméteres Promenade Gardens irodaház, melyet az Erste Ingatlan Alap vásárolt meg.

A cég most zajló legfontosabb fejlesztése a Szervita téren egy 14 900 négyzetméteres vegyes funkciójú épület, melyben irodák és luxuslakások egyaránt helyet kapnak. Emellett a céghez szállodafejlesztés is kapcsolódik, amely Luxury Lifestyle Hotel néven a belvárosban valósulhat meg. Első nyugat-európai projektként pedig a spanyolországi Marbellán luxuslakóparkot építenek.

Kreinbacher József

Az év építőipari személyisége

Bár Kreinbacher Józsefet sokan a Somló hegyi borászatáról ismerik, ő az 1995-ben létrejött szombathelyi Metál Hungária Holding Zrt. alapítója. A vállalat fő profilja az ipari építészet, ami könnyűszerkezetes csarnokok kivitelezését, homlokzatburkolást, acélszerkezetek tervezését, gyártását, valamint komplett homlokzatburkolási rendszerek építését foglalja magába. Saját emberekkel és alvállalkozókkal dolgoznak mintegy 20 éve, a dolgozók létszáma az ezret súrolja.

Építőipar 2020 A hazai építőipar legfontosabb kérdéseiről beszélnek majd a szakértők a február 27-én megrendezésre kerülő Építőipar 2020 konferencián.

A vállalat megbízói között egyaránt megtalálhatók kisebb hazai cégek, valamint nagyobb multinacionális vállalatok. A társaság ipari, logisztikai épületek megépítésével olyan nemzetközi cégek hazai megjelenéséhez járult hozzá, mint az Audi, a Bosch, a Hankook, az Auchan vagy a Spar, de a cég legjelentősebb idei munkája a most átadott Puskás Stadion tetőszerkezetének megépítése volt.

A hazai projektek mellett a cég nemzetközi kapcsolatai is bővülnek, az elmúlt években Bulgáriában, Romániában, Oroszországban és Olaszországban is valósítottak meg projekteket. A cégvezető a 2019 tavaszán megrendezett Építőipar 2019 Konferencián elnyerte a Market Zrt. és a Portfolio által alapított „Az Év Építőipari Személyisége” díjat.

Nagy Viktor

Új generációk – új irányok

A kereskedelmi célú ingatlanokra szakosodott Immofinanz csoport Magyarország mellett Közép-Európa több országában is tevékenykedik. Kiskereskedelmi és irodai ingatlanok kezelésével és fejlesztésével foglalkozik, a céghez köthetők a Stop Shop és a Vivo! kiskereskedelmi márkák, valamint a myhive irodamárka. A vállalat magyarországi irodai és logisztikai portfólióvagyon-kezelési részlegének vezetője Nagy Viktor, aki 2012 óta dolgozik a cégnél.

Nagy Viktor Immofinanz Group, Country Manager Operations Hungary Tovább … Tovább

Az Immofinanz az elmúlt egy évben jelentősen bővítette kiskereskedelmi portfólióját, így év elején Magyarországon és további nyolc régiós országban összesen 10 Vivo! és 80 Stop Shop bevásárlóközpontot üzemeltetett, az augusztusi szlovén és lengyel felvásárlásokkal pedig a Stop Shopok száma elérte a 90 egységet, melyből Magyarország részesedése 14 egységet tesz ki.

A kiskereskedelmi egységek bővülése mellett az irodapiacon egy értékesítés köthető a cég nevéhez. 2019 harmadik negyedévében a ConvergenCE számára értékesítették a mintegy 10 ezer négyzetméteres, II. kerületi Central Business Centert. A cég két évvel ezelőtt bevezette a myhive nemzetközi irodamárkáját, melynek keretében Magyarországon is felújított több irodaházat. A hazai irodaportfólió része többek között az Átrium Park, a Greenpoint 7 és a Haller Gardens.

Nagygyörgy Tibor

Újabb frontok

A Biggeorge Property Zrt. tulajdonosa, illetve vezérigazgatója, valamint az Otthon Centrum elindítója. Ingatlanszakmai karrierjét 1993-ban egyetemistaként kezdte, eleinte luxuslakások közvetítésével, majd három évvel később a Biggeorge’s International cégen belül már kereskedelmi ingatlanokkal is foglalkozott. 2000-ben alapította az Otthon Centrum elődjét, ezt követően vágott bele az ingatlanfejlesztésbe, 2014-től pedig a Biggeorge Property Zrt. tulajdonosa.

Nagygyörgy Tibor Biggeorge Property Zrt., tulajdonos - vezérigazgató Nagygyörgy Tibor a Biggeorge’s márkanév alapítója és tulajdonosa, a Biggeorge Property Zrt. társtulajdonosa. Közgazdász, MBA diplomáját 1997-ben a BKE London Business School-lal közös képzésén szerezt Tovább … Tovább Nagygyörgy Tibor a Biggeorge’s márkanév alapítója és tulajdonosa, a Biggeorge Property Zrt. társtulajdonosa. Közgazdász, MBA diplomáját 1997-ben a BKE London Business School-lal közös képzésén szerezt

A cég működése óta 2000 lakást épített fel és értékesített, valamint további 1200 lakásuk áll építés és 1500 előkészítés alatt. A tervek szerint 2020 első negyedévére adják át a Sasad Liget hatodik, befejező ütemét. Szintén a végéhez közeledik az építkezés a belvárosi Emerald és a XII. kerületi Németvölgyi Residence fejlesztéseknél. Emellett jelentős projekt a XIII. kerületi Westside Residence is, ahol egy 3500 négyzetméteres telken 192 lakást, 6 üzlethelyiséget és egy irodát építenek fel. Az idén indított legnagyobb fejlesztés azonban a III. kerületi Waterfront City, ahol az első ütem három épületében 2021-re 267 lakás készülhet el, amit a következő ütemekben több száz további követhet. A lakásokon túl pedig szintén a belvárosban a Paris Maison nevű 107 szobás, 5 prémium apartmannal rendelkező butikhotel tervezési munkálatai folynak.

Címlapkép forrása: Getty Images