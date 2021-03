Hatalmas logisztikai fejlesztéseket indít Magyarország több pontján a nemzetközi cégcsoport

Komplex folyamatoknak lehetünk tanúi a logisztikai ingatlanok piacán, melyek egyszerre alakítják át a fejlesztéstől kezdve az üzemeltetésig a szektort. A mindennapjainkat lassan egy éve meghatározó járvány mellett az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet kapnak az épületek fejlesztése és üzemeltetése során a fenntartható és zöld megoldások, akárcsak a technológiai fejlődés eredményeként növekvő automatizáltság. Hogy mit jelent ez a gyakorlatban, azt a félipari ingatlanok fejlesztőjeként, üzemeltetőjeként és tulajdonosaként ismert VGP vállalatcsoport tapasztalatain keresztül mutatjuk be, melynek során a vállalat country managerével, Pálovics Károllyal beszélgettünk.

A Covid-19 számos szektorra nézve súlyos csapás volt az ingatlanpiacon. Milyen hatással volt a járvány a logisztikai szektorra?

Bár a Covid-19 összességében súlyos válságot okozott a gazdaságban, szerencsére az elmúlt évben az e-kereskedelem és a logisztika minden eddiginél fontosabb szerepet kapott az üzleti életben. Megpróbálunk minden tőlünk telhetőt megtenni a koronavírus hatásainak ellensúlyozására; biztosítjuk, hogy a meglévő telephelyeink nyitva maradjanak és teljes kapacitással működjenek, továbbá, hogy az új épületek átadása időben megtörténjen és így garantálhatók legyenek a logisztikai szolgáltatások, különösen a kritikus szállítmányok időben történő megérkezése.

Az e-kereskedelem és az online vásárlás jelentős hatást gyakorol az új fejlesztésekre. Hogyan befolyásolja majd az online vásárlás elterjedtségének növekedése a logisztikai piacot?

Az e-kereskedelem irányába mutató tendencia teljesen egyértelműen látszik. Ugyanakkor ez a trend messze túlmutat pusztán az adatokon,

egyre több iparvállalat kötelezi el magát az online értékesítési forma mellett,

csakúgy, mint a kis- és nagykereskedők és a logisztikai szolgáltatók. Következésképpen szükség van logisztikai parkokra és épületekre a főbb városi és kereskedelmi központok közelében.

Az aktuális nemzetközi környezetben mi az, ami arra ösztönzi a beruházókat, hogy tőkét hozzanak Magyarországra, és mi az, ami meggátolja őket ebben? Miért fontos a magyar piac a VGP számára?

Magyarország geopolitikai helyzete speciális Európában. Számos beruházó – főként gyártással foglalkozó vállalkozások – dönt Magyarország mellett. A magyar kormány pedig támogatásokat nyújt az új beruházásokhoz. Az új gyártással foglalkozó vállalkozások ösztönzik a beszállítóikat és a kihelyezett vállalkozásaikat, a logisztikai parkokra irányuló kereslet pedig egyre nő. Ha az összesen elérhető logisztikai területet nézzük, akkor van még hová fejlődni.

A raktárakat illetően milyen bérleti díjakra és hozamokra lehet számítani ma Magyarországon? Hogyan viszonyulnak ezek a közép- és kelet-európai, illetve a nyugat-európai országokban tapasztalhatókhoz?

A magyarországi bérleti díjak a nyugat-európai és a kelet-közép-európai díjak között helyezkednek el. A végső ár azonban nagyban függ az adott helyszíntől.

Sok új vállalkozás lépett be a piacra tavaly, amelyek megaparkokat szeretnének létrehozni. Milyen fejlesztéseket tervez a VGP az elkövetkező években?

VGP igencsak ambiciózus tervet állított fel az idei évre.

Nemrég kezdtünk bele két építkezésbe; Kecskeméten

21 000 négyzetméteres, Győrben pedig 13 000 négyzetmérteres épületet valósítunk meg.

További projektjeink is tervezés alatt vannak, és terveink szerint hamarosan meg is kezdjük a kivitelezésüket. Alsónémediben a már meglévő épület bővítéseként egy új, 10 000 négyzetméteres épületben gondolkodunk, és várhatóan megkezdjük egy újabb, 37 000 négyzetméteres épület kivitelezését is Győrben. Kecskeméten új területekkel bővítettük földterületeink portfólióját, és

folyamatban van egy jelentős, 34 hektáros terület megvásárlása is Budapest környékén.

A 2021-es év tehát nagy lépés lesz VGP Hungary számára.

A versenytársaihoz képest a VGP egyfajta családi vállalkozásnak tekinthető. Hogyan ötvözhetők a családi vállalkozások tipikus tulajdonságai a multinacionális vállalatok tipikus kötelezettségeivel?

VGP egyedi jellemzője, hogy nemcsak egy tőzsdén jegyzett multinacionális ingatlanvállalkozás (76 ipari és logisztikai park tizenkét országban), hanem családi vállalkozás is egyben. A nagyvállalatokra jellemző jelentős méret ellenére a családi vállalkozás léte előnyökkel jár – ez legfőképp a döntéshozatali folyamat gyorsaságában és kontrollfolyamatok racionalizálásában mutatkozik meg. Így garantált az ügyfélközpontúság és a döntések időben történő meghozatala.

A bankok egyre óvatosabbak, amikor egyes eszközosztályok, például hotelek finanszírozása merül fel. Milyenek a finanszírozási feltételek a logisztikai és az ipari piacon?

A VGP saját forrásból finanszírozza a fejlesztéseit, így nem kell a szigorú banki követelményekhez igazodnunk. Ez versenyképesebbé tesz minket a piacon, gyorsabban tudunk reagálni és rugalmasabbak is vagyunk.

Napjainkban már nem a történet végét, hanem inkább az elejét jelenti az, amikor az ingatlant átadják a bérlőnek. Milyen felkészültséggel rendelkeznek a magyarországi ingatlankezelés területén?

Az ingatlan átadása sosem a történet vége, hanem inkább az eleje: mindig hosszú távú bérleti szerződésekkel dolgozunk, amelyek esetében az ingatlan a tulajdonunkban marad, és teljes felelősséget vállalunk az üzemeltetésért és a karbantartásért. Így az ügyfél az alaptevékenységére koncentrálhat. A VGP Hungary garantálja a szolgáltatást, és ha nem kerül sor az adott szerződés meghosszabbítására, akkor kívül és belül jól karbantartott épületet kap vissza. Csapatunkban többféle feladatra is rendelkezünk a megfelelő megoldással; foglalkozunk ingatlan- és létesítménykezeléssel, továbbá a területek elemzését és megszerzését célzó szolgáltatásokkal, tervezéssel és fejlesztéssel, adminisztrációval, pénzügyekkel és így tovább. Minden ügyfelünket elkötelezett csapatunk szolgálja ki és az ingatlankezelési tevékenységet is saját szakembereink koordinálják.

Manapság a fenntarthatóság a kulcsszó sok beruházás és fejlesztés esetében. Milyen zöld megoldásokat alkalmaz a VGP, hogy az új fejlesztések készek legyenek megfelelni az ESG-szempontoknak?

A fenntarthatóság és az energiahatékonyság kulcsfontosságú paraméterek a VGP kereskedelmi ingatlanjainak fejlesztésében.

A vállalkozás számos kezdeményezést indított és hajtott végre. Ilyen többek között a VGP Renewable Energy (VGP Megújuló Energia) bevezetése, amely egy új, teljesen a VGP N.V. tulajdonában lévő, külön üzletág. Ennek célja a VGP parkokban álló épületek tetőfelületeinek hasznosítása fotovoltaikus rendszerekkel.

2020-tól kezdődően valamennyi újonnan kivitelezett épületünk legalább a BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) rendszer Very Good minősítésével, vagy annak megfelelő minősítéssel rendelkezik.

2019-ben azzal a céllal hoztuk létre a VGP Foundation alapítványt, hogy előmozdítsuk a természetvédelmet, társadalmi projekteken keresztül hatással legyünk a helyi közösségekre, valamint, hogy megőrizzük és megvédjük Európa kulturális örökségét.

Melyek azok a legújabb technológiai megoldások a raktárfejlesztés területén, amelyek automatizáltabbá és hatékonyabbá tehetik a műveleteket?

Egyre gyakoribb az automata válogatógépek és raktári rendszerek telepítése a raktárainkban. A bérlőinknek olyan megoldásokat kell kidolgozniuk, amikkel optimalizálhatják folyamataikat, és csökkenthetik a kamionok várakozási idejét. Egyre nehezebb megtalálni a megfelelő munkatársakat, így a logisztikai szolgáltatóknak erőfeszítéseket kell tenniük a szolgáltatás szintjének fenntartása érdekében. A VGP megbízható partner, és készek vagyunk úgy alakítani az épületeinket, hogy befogadhassuk az automatizált megoldásokat.

