Beintett Trumpnak a feltörekvő nagyhatalom: ebből nem lesz F-35-ös lopakodó vadászgép

Névtelenséget kérő, de az ügyben bennfentes megszólalók arról beszéltek, hogy az indiai miniszterelnök, Narendra Modi nem érdeklődik az Egyesült Államok legmodernebb vadászgépének megvásárlása iránt. Arról is szó volt, hogy a világ legnépesebb országa egy darabig nem fog a nyugati nagyhatalomtól nagyszabású fegyverbeszerzéseket indítani, hiába igyekszik Washington pörgetni a saját hadiiparát ezzel. A téma először Modi amerikai látogatásakor merült fel, akkor Donald Trump elnök ajánlotta fel neki a vadászgépek megvásárlását.

Újdelhinek a legnagyobb problémája, hogy a kormányzat azokat a megoldásokat preferálja, amelyek technológiamegosztást ajánlanak.

A kormányt jobban érdekli egy olyan partnerség, amely a védelmi felszerelések közös hazai tervezésére és gyártására összpontosít

– jelentette ki egy indiai tisztviselő.

Washington arra törekedett, hogy elmélyítse a védelmi-biztonsági kapcsolatait a dél-ázsiai hatalommal, ez az elmúlt években több bevásárlásban megmutatkozott, így kerültek például az indiai légierőhöz MH-60R Seahawk helikopterek. Az Egyesült Államok mellett Oroszország is házal Modinál, Moszkva kétkomponensű vadászgép-csomagot ajánlott fel: a Szu-57E ötödik generációs lopakodó vadászgépet és a Szu-35M többcélú repülőgépet. A jelentések szerint az oroszoknak nincs ellenére, hogy a haditechnológiát is átadják Újdelhinek. Az együttműködés ráadásul nem is lenne ismeretlen, mivel a két ország biztonsági kapcsolata hosszú múltra nyúlik vissza. Az ígéretek szerint a fegyverek mintegy 60 százalékban Indiában készülnének.

Az Rosztek ajánlata szerint a Hindustan Aeronautics Limited nashiki üzemében lehetne megvalósítani a beruházást, ez sem ismeretlen terep: korábban már 220 darab orosz fejlesztésű Szu-30MKI-t építettek itt. Moszkva azt ígéri, hogy 3-4 éven belül 20-30 Szu-57E-t szállítanának le Újdelhinek, ezt követően indulhatna meg a helyi gyártás.

2030 elejére mintegy 100 darabra nőhetne India ötödik generációs vadászgépflottája.

Azt nem tudni, hogy az indiai kormányzat melyik megoldást részesíti előnyben, miközben az Egyesült Államok komoly szankciókkal sújtotta az országot az Oroszországgal ápolt túl szoros kapcsolatai miatt. Egyelőre nem tudni, hogy mi lehet ennek a végkifejlete, de a dél-ázsiai ország egyelőre nem fogad orosz olajat, pedig korábban az egyik legnagyobb felvásárlója volt a nyersanyagnak. A Moszkva és Újdelhi közötti védelmi kapcsolatot más is terheli, mivel Oroszország több éves csúszásban van az Sz-400-as légvédelmi rakétarendszerek leszállításával.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images