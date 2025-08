Többszöri halasztás után elindult az űrbe a SpaceX Crew-11 legénysége

Az amerikai-japán-orosz négyfős legénysége a NASA florida-i Kennedy Űrközpontjából indult útnak. Az asztronauták a SpaceX márciusban felbocsátott űrhajósait váltják majd le a Nemzetközi Űrállomáson (ISS), ahová a SpaceX Dragon űrkapszulájuk a hétvégén érkezik majd meg.

Zena Cardman biológus és sarkkutató, akinek már tavaly el kellett volna indulnia, egy másik NASA űrhajóssal együtt kényszerült helyet adni a Starliner balszerencsés tesztpilótáinak.

Most csak örömet érzek. Teljesen transzcendens élmény volt. Életem útja

- nyilatkozta Cardman parancsnok a Föld körüli pályára állás után.

