Kijött a hét egyik legfontosabb adata - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Portfolio 2025. augusztus 01. 16:21

A kedvezőtlen ázsiai kereskedést követően ma Európában is esést láthatunk, a rossz hangulat elsősorban annak tudható be, hogy Donald Trump amerikai elnök jelentősen megemelte a vámokat számos kereskedelmi partnerre, köztük Kanadára, Brazíliára és Indiára. Amerikában is esést láthatunk, a klasszikus menekülőeszköz arany árfolyama pedig kilőtt azt követően, hogy a vártnál sokkal rosszabbul alakuló amerikai munkerőpiaci statisztikák miatt megnőtt a kamatcsökkentés esélye a tengerentúlon.