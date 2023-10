Nem kell leírni a gázfűtést, a hibrid rendszereké lehet a jövő

A tavalyi telet sikerült átvészelnie a háztartások többségének az enyhébb téli időjárásnak köszönhetően, benne maradva a rezsicsökkenetés által védett kedvezményezett körben. Azonban sokaknak ez nem sikerült, mert a fűtési rendszerek jelentős része nem tudja biztosítani a gazdaságos üzemeltetést. A tavalyi év tapasztalatai alapján azok járhatnak legjobban, akik meg tudják oldani a megújuló energiák alkalmazását, ötvözve a gáz alapú fűtéssel, ami alapesetben egy gázkazánt és egy hőszivattyú kombinációját, úgynevezett hibrid rendszert jelent.

A tavaly megugró gázárak miatt elsősorban mindenki a gázalapú fűtés kiváltásának lehetőségeit kereste, azonban a szakemberek számos fórumon hangsúlyozták, hogy a fűtési technológiák számba vétele előtt mindenképpen a megfelelő szigetelés elvégzése a legfontosabb. Azok nem voltak könnyű helyzetben, akik nem új építésű ingatlanban élnek és az elmúlt években nem, vagy nem elegendő mértékben tudták a megtakarításukat otthonuk korszerűsítésébe, hőszigetelésébe forgatni.

Hőszivattyús, felületi fűtésrendszer kialakítása új építésű háznál.

Ez nem is meglepő, hiszen egy komplex szigetelés, nyílászárócsere és fűtéskorszerűsítés könnyedén jelenthet több milliós költséget is. Ahol az utóbbi években már megtörtént a szigetelés, ott is hamar kiderült, hogy a fűtési rendszer felújítása nélkül nem minden esetben ad ideális megoldást a korszerűsítés, sőt, számos akadályba is ütközhet, a nem megfelelő adottságoktól, a hónapokra előre betáblázott kivitelezőkön át, a hálózatbővítési lehetőségek esetleges korlátozottságáig.

Egy hőszivattyús fűtő/hűtő berendezésnek ugyanis a régi épületeknél alapként kiépített elektromos hálózati betáplálásnál a legtöbbször jóval nagyobb energiaigénye van, ami sok esetben nem áll rendelkezésre. A közműhálózat fizikailag nem minden esetben alkalmas a bővítésre, így előfordulhat akár az is, hogy az áramszolgáltató nem tudja teljesíteni a hálózatbővítési igényt.

Tehát a gázról, mint primer energiaforrásról való áttéréshez hiába van meg az elhatározás – és adott esetben egy jelentős megtakarítás –, nem feltétlenül lehet mindent azonnal megvalósítani.

Nem kell leírni a gázt, a hibrid rendszereké lehet a jövő

A hatékonyság növeléséhez – az épület megfelelő szigetelése mellett – már egy korszerűbb gázkazánra való áttérés is jelentős megtakarítást hozhat. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy mérlegelendő a várható megtakarítás/megtérülés, amivel érdemes számolni. Éppen ehhez nyújthatnak segítséget a szakemberek, akik fel tudják mérni a szükségleteket és az adottságokat, valamint segíthetnek a felhasználói igényeknek legmegfelelőbb megoldás kiválasztásában.

A költséghatékonyság terén nagyon jó eredményeket lehet elérni, ha a megfelelő műszaki állapotban meglévő gázkazán mellé telepítünk egy levegő-víz hőszivattyút:

egy kondenzációs gázkészülék nagyjából 0°C alatti külső hőmérséklet esetén, míg egy levegős hőszivattyú afelett képes a rendelkezésre álló energiaforrásokat hatékonyabban kihasználni.

- tudta meg a Portfolio az Immergas Hungária Kft.-től.

Éppen ezért lehet hatékonyság és üzemeltetési költség szempontjából is előnyös a két technológia ötvözése egy megfelelő vezérlő rendszer alkalmazásával. Így az átmeneti időben dolgozhat a hőszivattyú, kemény mínuszokban pedig szükség esetén munkába állhat a gázkazán. A hibrid rendszer lehetőséget ad arra is, hogy a felhasználók a változó energiaáraknak megfelelően is dönthessenek a két lehetőség között, hogy akár áram, akár gáz tekintetében átlagfogyasztáson belül maradjanak, így igénybe véve a kedvezményes árakat.

Nincs szükség az egész rendszer átalakítására

Az Immergas-nál úgy látják, hogy a hőszivattyú utólagos, meglévő gázrendszerhez való beüzemeléséhez nem feltétlenül szükséges az egész fűtésrendszer átalakítása, felületfűtési rendszerként padló-, fal- vagy mennyezet-fűtés extra kialakítása, mert a 30-40 éves fűtési rendszereknél a fűtőtestek jellemzően annyira túl vannak méretezve, hogy nem szükséges a gázkazánt vagy a hőszivattyút magas hőmérsékletű előremenő fűtővízzel üzemeltetni a 20-22 fokos szobahőmérséklet biztosítására, elég lehet például a hőszivattyú által produkált maximum 60°C-os hőmérséklet is.

Fontos ugyanakkor, hogy adott esetben egy több milliós költségű rendszer akkor térülhet meg minél hamarabb, ha a hőigény kiszámolásában egy mérnök vagy energetikai szakember segítségét is kikérjük, aki képes kiszámolni, hogy a befektetés rentábilis lesz-e, és ha igen, mikor térül meg a befektetett összeg. Épületgépész tervező bevonásával az egyedi igényekhez legjobban megfelelő rendszer kialakítása is tervezhetővé válik. Előfordulhat például, hogy a hőszivattyút hőcserélővel kell leválasztani a fűtési rendszerről, vagy éppen fűtési puffertárolót kell alkalmazni. Ezért szükséges átgondoltan nekivágni az elképzelések megvalósításának.

