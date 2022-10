Nem érdemes kidobni a gázkazánt, de egy hőszivattyú jól jöhet mellé

Portfolio 2022. október 05. 07:30

Számos lehetősége van a fűtés korszerűsítésére annak, aki több mint tízmillió forintot is hajlandó áldozni a havi rezsiköltség akár nullára faragására, azonban, ha életszerűbb keretek között gondolkodunk, akkor a lehetőségek is szűkülnek, aminek nem a kínálat, hanem a fizetőképes kereslet hiánya mellett, a szakemberhiány és a meglévő infrastruktúra korlátai is gátat szabhatnak.