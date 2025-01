Az Alteo is a BudaPartra költözik

Már több mint 50 szolgáltató indította be itt működését az új városnegyedben, 2024 decemberével pedig közel 100%-os bérlői kapacitást ért el a BudaPart DOWNTOWN irodaház: az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. az épület összesen 4 szintjére írt alá bérleti szerződést.

Tavalyi adták át a BudaPart legújabb, negyedik irodaházát, az innovatív és környezetbarát megoldásokkal megépült DOWNTOWN-t, amely közel 8 ezer négyzetméternyi irodaterületet és 350 négyzetméternyi üzlethelyiséget kínál hét emeleten.

Az Alteo az irodaház négy szintjén, összesen több mint 4 ezer négyzetméterre költözik be, hogy a cég növekedésével együtt járó nagyobb irodai férőhelyet biztosítsa dolgozóinak, valamint olyan helyen folytassa munkáját, mely a fenntarthatósági elvárásainak is megfelel, az épület a LEED Gold minősítéssel is rendelkezik.

„Nagy szakmai siker és egyben jó visszajelzés is számunkra, hogy a 2024-es kihívásokkal teli irodapiaci környezet mellett is népszerű helyszín vagyunk, és a közel 8 ezer négyzetméteres irodaépület fő bérlőjével is egymásra találtunk. Itt is jól látható az az átgondolt stratégia, ahogy a városnegyedet fejlesztjük, hiszen már a tervezés során is igyekeztünk a dolgozói „work-life balance” és a környezettudatosság szempontjaiból is kiemelkedőt nyújtani. Azt látjuk, hogy a bérlők is sokkal tudatosabban keresik az ezt nyújtani képes bérterületeket, a BudaParton ehhez pedig minden adott” – mondta el Kiss Ákos, a Property Market ügyvezető igazgatója a cég közleményében.

