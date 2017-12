Hamarosan rá sem fogsz ismerni Dél-Budára! (X)

Dél-Buda megújulásának sarokköve

Különleges homlokzati kialakítással és egyedi szerkezeti megoldásokkal valósul meg a dinamikus formavilágú, mintegy 70 ezer négyzetméteres Budapest One irodapark, Őrmezőn, az Etele tér és a Kelenföldi pályaudvar mellett, az M1-M7 autópályák fővárosi bevezető szakasza közelében. A Mérték Építész Stúdió által tervezett ikonikus formájú épületegyüttes látványa fogadja majd elsőként a nyugati irányból, autóval vagy vonattal Budapestre érkezőket. A projekt több ütemben valósul meg, az irodapark 1. üteme közel 25 000 négyzetméter bérirodát és 2600 négyzetméternyi kereskedelmi és szolgáltató egységet tartalmaz majd, de 480 férőhelyes mélygarázs is kialakításra kerül.

A Budapest ONE látványterve

Az új, több mint 7000 irodai dolgozó elhelyezésére alkalmas létesítmény ideális lehet egy SSC vagy BPO központ számára. Kedvező tulajdonságai közé tartozik, hogy a terület könnyen megközelíthető, mivel itt található az ország legnagyobb multimodális közlekedési csomópontja, közvetlen összeköttetése a 4-es metróval, valamint a helyi buszjáratokkal biztosítja, hogy a belváros átszállás nélkül, akár 10 perc alatt elérhető. De szintén jó kapcsolattal rendelkezik a nemzetközi vonathálózathoz, valamint ide fut be számos helyközi autóbuszjárat is, kitűnő elérést biztosítva a nyugati agglomerációból és tágabb régióból.

A Budapest ONE látványterve

Gondoltak a dolgozókra!

A Well Building Standard (WELL) minősítésről: A Well az International Well Building Institute nemzetközi minősítése, amely nyolc különböző szempont szerint értékeli az épületeket, hogy azok ne csupán a környezettudatosságnak megfelelően legyenek a legmodernebbek, de a dolgozók közérzetére és egészségi állapotára is pozitív hatást gyakoroljanak. Utóbbiak azért is nagyon fontosak, mert így növelhető a dolgozók hatékonysága és a legkiválóbb munkatársakat nyerhetik meg maguknak a vállalatok.



A világ több mint hatszáz - a dolgozók és a lakók egészségének szempontjait is figyelembe véve tervezett - épülete közül minden ötödik Európában épült vagy épül. Magyarország 7, a dolgozói "jóllétet" szem előtt tartó irodakomplexummal szerepel a listán, így lakosságszámra vetítve Magyarország a világon a hatodik, Európában pedig a második helyen áll a WELL Building minősítésre regisztrált épületek száma alapján. A WELL nemzetközi szervezete a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülettel együttműködésben adna további lendületet a minősített épületek elterjedésének Magyarországon.

A pihenésre és a kikapcsolódásra vágyók számára a Budapest One-hoz tágas belső kertet is megálmodtak a tervezők, a tetőn pedig futópálya kaphat helyet. A kitűnő szolgáltatási környezetet a jelenleg megvalósítás alatt álló 53 000 m2 alapterületű Etele Plaza bevásárlóközpont fogja biztosítani, amely a környéken élők és dolgozók minden igényét kielégíti majd. Az épület kialakításakor kitüntetett figyelmet fordítottak a dolgozókra is, inspriráló munkakörnyezetet igyekeznek teremteni, amit bizonyít, hogy a házon jelenleg well-building precertification zajlik, miközben a legmagasabb fenntarthatósági sztandardokat tarják szem előtt.

A Budapest ONE látványterve

A bérlői tárgyalások jelenleg is zajlanak, bár a leendő bérlők kiléte egyelőre még nem ismert. A folyamatban lévő megbeszélések ugyanakkor azt mutatják, hogy a Budapest One projekt nemcsak a hagyományos dél-budai bérlőket vonzza, hanem jelenleg a belvárosban illetve a Váci úti irodafolyosón lévő cégeket is. Ezeket a bérlőjelölteket az motiválja, hogy a projektünk remekül megközelíthető a pesti oldalról ugyanúgy, mint a budai hegyekből, ezért tökéletes helyszín a több-lokációs nagycégek irodakonszolidációjára.