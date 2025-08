Trump: A vámbevételekből osztalékot kaphatnak az amerikaiak

Donald Trump amerikai elnök vasárnap arról beszélt, hogy a vámbevételek révén pénzbeli juttatásban részesülhetnek az amerikai középosztálybeli és alacsony jövedelmű polgárok. Az elnök szerint ez egyfajta „osztalék” vagy „pénzelosztás” lehetne, amelyet az Egyesült Államok kereskedelmi partnereire kivetett vámok finanszíroznának.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap azt mondta, hogy

egyes amerikai állampolgárok pénzbeli osztalékot vagy juttatást kaphatnak annak eredményeként, hogy az Egyesült Államok vámokat vet ki kereskedelmi partnereire.



„Lehetne egy elosztás vagy osztalék az országunk népének, azt mondanám, hogy a középosztálybeli és alacsonyabb jövedelmű emberek számára tudnánk osztalékot biztosítani” – mondta Trump újságíróknak, mielőtt felszállt az Air Force One-ra, miután elhagyta New Jersey-i golfklubját.

Hogy jutottunk ide?

2025 tavaszán Donald Trump visszatérése után az Egyesült Államok újabb vámháborút indított, amelyet a Fehér Ház a kereskedelmi szuverenitás visszaállításának jegyében hirdetett meg. A március–áprilisi hetekben vámemeléseket jelentettek be Kanada, Mexikó, Kína, valamint később az EU és más feltörekvő gazdaságok irányába is. Az úgynevezett „Liberation Day” keretében áprilisban bevezetett 10%-os alapvám szinte minden importtermékre kiterjedt, amit további célzott intézkedések követtek. A piacok 2025 első felében hevesen reagáltak: globális részvényindexek estek, az ellátási láncok sérültek, és az IMF, valamint az OECD is lefelé módosította növekedési előrejelzéseit.

A vámháború hatása azonban nem bizonyult tartósnak (legalábbis idáig). Nyár közepére több kétoldalú megállapodás született (pl. USA–EU 15%-os kerettarifa), miközben az amerikai fogyasztás és a vállalati nyereségek stabilizálódtak. Július végétől a pénzpiacok egyre inkább kezdtek „túltekinteni” a vámháborús zajon: a részvénypiacok visszapattantak, a dollár erősödött, és a volatilitás csökkent. Bár a strukturális feszültségek a világkereskedelemben fennmaradtak, a piacok mára nagyrészt lerázták magukról a vámháború elsődleges sokkjait, és a befektetők újra a monetáris politika és a növekedési kilátások felé fordultak.

