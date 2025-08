Orosz bankválság küszöbén: még a legnagyobb pénzintézetek is növelik a rossz hitelekre szánt tartalékaikat

Az orosz bankok egy része egyre nagyobb nyomás alá kerül a rossz hitelek növekvő aránya miatt, miközben a jegybank fokozatosan csökkenti a rekordmagas kamatokat – írta meg a Financial Times

Két év stabil nyereség után, amely Oroszország háborús gazdaságának ellenállóképességét mutatta, egyes orosz bankok egyre nagyobb figyelmet kapnak a rossz hiteleknek való kitettségük miatt.

Korábban kiszivárgott, hogy több nagy pénzintézet is egy bankválságtól tart.

Az orosz vezetők hosszú ideje nyomást gyakoroltak Elvira Nabiullina jegybankelnökre a kamatok csökkentése érdekében, hivatkozva a vállalati ügyfelek és háztartások nehézségeire a magas kamatozású hitelek felvételével és törlesztésével kapcsolatban.

Júniusban a jegybank végül 21 százalékról 20 százalékra csökkentette az irányadó kamatot, majd júliusban további 2 százalékponttal 18 százalékra mérsékelte azt. A központi bank jelezte, hogy az év hátralévő részében folytatja a kamatcsökkentést, mivel 2025-re 4 százalékos inflációs célt tűzött ki.

A kérdés az, hogy a kamatcsökkentések elég gyorsak lesznek-e bizonyos bankok számára, amelyek vagy túlzottan eladósodtak, vagy túlságosan ki vannak téve az orosz gazdaság gyengébben teljesítő ágazatainak, nevezetesen az építőiparnak, a széniparnak és az ingatlanszektornak.

Különös figyelem irányul a Credit Bank of Moscow-ra, amely kevesebb mint egy év alatt a harmadik elnökváltáson esik át. Júniusban az Expert RA, Oroszország legnagyobb hitelminősítő ügynöksége megjegyezte, hogy

"nagy valószínűséggel" külső támogatásra szorul a bank, miután nettó nyeresége 65 százalékkal csökkent tavaly.

Nabiullina a legutóbbi kamatcsökkentés után hangsúlyozta, hogy a jegybank "nem látja szükségét a nagybankok feltőkésítésének a rossz hitelek miatt". Szerinte "a problémás hitelekkel kapcsolatos valós helyzet jobb, mint ahogy azt néha beállítják", és kiemelte, hogy az orosz bankszektor egésze 1700 milliárd rubel nyereséget ért el 2024 első félévében.

Ugyanakkor elismerte, hogy a tőke „valóban egyenetlenül oszlik meg a bankszektorban” - beismerve, hogy néhány bank nem rendelkezik ugyanolyan tőkepufferekkel, mint társaik.

Alexandra Prokopenko, a berlini Carnegie Russia Eurasia Center munkatársa szerint: "Ha egy bank tavaly nagyon kockázatos stratégiát folytatott, természetesen idén bajban van, mert a hitelkockázata realizálódott.

De ez nem jelenti azt, hogy az egész rendszer nagyon rossz állapotban van.

Prokopenko megjegyezte, hogy a tavalyi év "szuper bonanza" volt az orosz bankszektor számára, amely 3800 milliárd rubel nyereséget könyvelt el.

Egy orosz tisztviselőkkel rendszeres kapcsolatban álló személy elismerte, hogy néhány orosz hitelezőt "eléggé érintenek" a nem teljesítő hitelek, különösen azokat, amelyek túlzottan ki voltak téve Oroszország legproblémásabb iparágainak. De hozzátette, hogy a kitettség "eddig meglehetősen korlátozott".

Csakhogy eközben még a nagyobb, jól tőkésített bankoknál, mint a Sberbank és a VTB is növekedtek a rossz hitelekre képzett céltartalékok.

A Sberbank legfrissebb, az idei első félévre vonatkozó eredményei szerint a kockázati költsége 1,71 százalékra emelkedett a második negyedévben az előző év azonos időszakának 0,97 százalékáról, és a rossz hitelek elleni céltartalékai jelentősen megnövekedtek. A VTB szintén a rossz hitelek növekedéséről számolt be.

Az RBC orosz üzleti hírportál közelmúltbeli elemzése szerint Oroszország 13 "rendszerszinten fontos" hitelezője közül ötnél jelentős, 20 százalékos vagy annál nagyobb nettó nyereségcsökkenés következett be 2024 első félévében, köztük a Credit Bank of Moscow-nál is.

Összességében az ország 100 legnagyobb bankja közül 48 rosszabb pénzügyi teljesítményt jelentett 2024 első félévében.

"Nagyon kevés vállalat tud hitelt felvenni ilyen magas kamatlábak mellett. És ugyanez vonatkozik a háztartásokra is" - mondta Vasily Astrov, a Bécsi Nemzetközi Gazdasági Tanulmányok Intézetének közgazdásza. Megjegyezte, hogy sok vállalati hitelt lebegő árfolyamon vettek fel, és "most, hogy az általános kamatlábszint ilyen magas, ezeket a régi adósságokat nagyon kedvezőtlen feltételekkel kell refinanszírozni, ami stresszt okoz".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images