Régi álom válhat valósággá a fővárosban: nagy lépés a történelmi metróvonal felújítása felé

Az 1896-ban átadott M1-es metróvonal, amely kontinentális Európa első földalatti vasútvonala volt, jelentős fejlesztés előtt áll. A BKK honlapján közzétett információk szerint a vonal 1973-as meghosszabbítása és 1987-es felújítása után most újabb korszerűsítési szakasz következik, amelynek előkészítése a 2014-ben elkészült fejlesztési terveken alapul. A jelenlegi metróvonal több szempontból is fejlesztésre szorul: a főváros többi metró- és villamosvonalához képest rövidebb, átszállási kapcsolatai hiányosak, nem érhető el vele sem az 1-es, sem a 2-es villamos, valamint a vasúti hálózat sem. Emellett a vonal környezetében nincs elegendő hely nagy P+R parkoló kialakítására, a teljes szakasz akadálymentesítése hiányzik, és a rajta közlekedő szerelvények is elavultak.

A most meghirdetett előzetes piaci konzultációban a BKK részletesen ismerteti a tervezett közbeszerzés tartalmát. A tervezési munka három ütemre oszlik:

az első ütemben a meglévő szakasz és a járműtelep rekonstrukciója, valamint az állomások akadálymentesítése és a Hungária körúti állomás megtervezése valósulna meg.

A második ütemben elkészülne az M1-es metró vonalának meghosszabbítására vonatkozó tanulmányterv a külső körvasút térségéig, beleértve a Városliget-Zugló közti kerékpáros-gyalogos folyosót. A harmadik ütemben pedig a kiválasztott változat engedélyezési és kivitelezési dokumentációja készülne el.

A tervező feladatai között szerepel a mintegy 4,4 km hosszúságú metróvonal és a járműtelep teljes körű felújítása, a meglévő 11 állomás korszerűsítése és akadálymentesítése a műemlékvédelmi szempontok figyelembevételével. Emellett a metróvonal egy megállóval történő meghosszabbításának alsórákosi koncepciótervi vizsgálata, valamint a Hungária körútnál az 1-es villamosra történő átszállás lehetőségének kidolgozása is a feladatok között szerepel. A tervezőnek a rákosrendezői beépítéssel összhangban kell vizsgálnia a vonalhosszabbítást a körvasút irányában, és egyeztetnie kell a folyamatban lévő tervezési vagy kivitelezési projektek érintettjeivel.

A részletes műszaki leírás az EKR-rendszerben érhető el. Az Előzetes Piaci Konzultáció lehetőséget biztosít a vállalkozások számára, hogy már a közbeszerzési eljárások előtt megismerjék a tervezett beszerzések irányát, követelményeit, és visszajelzést adjanak az ajánlatkérőnek. Ez a folyamat 2021 júliusa óta elérhető hivatalos, nyilvános párbeszéd formájában a közbeszerzések előkészítése során.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images