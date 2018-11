Hatalmasat dobott a BIF!

Minél több a forrás, annál több a lehetőség, annál nagyobb a mozgástér. Ez azonban egy keretmegállapodás, amit akkor hívunk csak le, hogyha olyan lehetőséget látunk, ami mellett üzletileg nem szabad elmenni. Még az is lehet, hogy már idén felhasználjuk a teljes összeget. Ez most elsősorban biztonságot és lehetőséget jelent, amivel igyekszünk a lehető legjobban, és a cég szempontjából legjövedelmezőbb módon élni.Ez az összeg úgy lett jóváhagyva, hogy megvizsgálták a BIF-et, mint működő céget, a 20 milliárdos összeget hozzámérték, megállapították, hogy ez még mindig egy konzervatív vállalás, és ezt fogadták el. A lényege, hogy hosszú távon (10 évre), alacsony fix kamattal, forint alapon áll rendelkezésünkre ez az összeg. Ezzel a tőkeköltségünket (WACC) a jövőbeli fejlesztésekhez, beruházásokhoz a lehető legalacsonyabban tudjuk majd tartani, ami komoly versenyelőnyt is jelenthet.Igen. Valahogy így.Természetesen vannak, de ezek még bőven alakulhatnak. Ami tény, hogy három dologra használható fel ez az összeg: akvizícióra, az eszközök fejlesztésére, illetve refinanszírozásra.Ez a BIF-re és a bérlőire nincs hatással. Nálunk egyetlen bérlő sem futja az eurókockázatot, csak ha ezt választja. Aki akarja az forintban fizeti a bérleti díját. igyekszünk a kockázatokat csökkenteni és a biztonságot növelni a bérlőink számára, ez ennél a hitelnél is szempont volt.Is-is, de jobban szeretjük az alkotást és az értékteremtést. Úgyhogy biztosan nyitottak maradunk azokra a projektekre, amik sokkal munkásabbak, de van bennük potenciál.Amellett, hogy a cégek számára rengeteg adóelőnyt hordoz, amivel akár 200 bázisponttal kedvezőbb helyzetbe kerülhetnek egy ingatlanalaphoz képest, még a lakossági befektetők számára is sokkal ígéretesebb alternatívát tudnak nyújtani. Miért? A nyílt alapoknak túl nagy a likvid, vagyis hozamot jelenleg alig termelő befektetések aránya, a zárt alapokhoz meg 10-20 millió alatt nem férnek hozzá, és inkább csak intézményeknek elérhető. A megoldás a SZIT. Ugyan a legújabb törvénymódosításban megjelent, hogy a nyereség 90%-át nem kötelező osztalékként szétosztani, erre a BIF már az első hírekre reagálva kijelentette, hogy ezzel nem ért egyet és továbbra is az osztalékfizetés mellett áll, vagyis a szabad pénzeszközök 90%-át tervezi kiosztani a részvényesek között.December 31-ig.Mi alapvetően a lokációban hiszünk, csak ez van nálunk "kőbe vésve". Az Andrássy úti projektünk azért egyedi, mert lehetőségünk van egy háromszintes mélygarázs építésére, ami itt elég különleges. Itt a hosszú távú értéknövekedés az amiben hiszünk.A III. kerületben, közvetlen természetvédelmi terület mellé lakóparkot építünk, ez a Harsánylejtő projektünk nyolc üteméből a harmadik ütem, amit két sikeres ütem előzőtt meg. Itt 55-75 m2 közötti lakásokat építünk.A Jókai utca és a Bajcsy Zsilinszky út közé egy közel 30 ezer négyzetméteres irodaprojektet tervezünk, és itt is kiemelném, hogy többszáz férőhelyes mélygarázs építésére van lehetőségünk. Ha megépül a Nyugati Pályaudvart a Feriheggyel összekötő vasúti vonal, akkor sokan akár kényelmesnek érezhetik nálunk hagyni az autóikat. A projekt tervezés alatt van, de a kivitelezést 2019-ig végéig szeretnénk elkezdeni.Tervben van egy különleges 20 lakásos luxusloft épület Belbudán. Nekem egyik személyes gyöngyszemem. Természetesen van még tervünk bőven, ami más meglévő müködő ingatlanunk rá vagy mellé épülne, és még sorolhatnám.Pontosan. Az egyetlen dolog ami nálunk kőbe van vésve az a lokáció. Minden másra nyitottak vagyunk.