Kényeztetett irodisták: Hawaii egyre több munkahelyen

Portfolio Ingatlanmagazin - Az 50 legbefolyásosabb személy a magyar ingatlanpiacon 2018/2.

A témáról részletesebben a Portfolio Ingatlanmagazin legújabb számában olvashatnak, ami a A témáról részletesebben a Portfolio Ingatlanmagazin legújabb számában olvashatnak, ami a Portfolio Könyvesboltban vagy a nagyobb újságárusoknál vásárolható meg.

Telekom székház (galéria, 16 kép)

WELL Building szempontok levegőellátás

vízminőség

az egészséges táplálkozás lehetősége

a természetes fény,

testmozgási lehetőség

kényelem

szellemi frissesség

A hazai WELL Building-regisztrált épületek aránya az európai átlag két és félszerese, ami Írország után a második helyet jelenti a kontinensen, de globálisan is a hatodik helyre sorolja Magyarországot, közvetlenül az Egyesült Államok után. A hazai WELL Building-regisztrált épületek aránya az európai átlag két és félszerese, ami Írország után a második helyet jelenti a kontinensen, de globálisan is a hatodik helyre sorolja Magyarországot, közvetlenül az Egyesült Államok után.

Nappali az irodában

Jó kis kreatív csapatok mesterkednek manapság azon, hogy miként lehet megtartani a jó munkaerőt. Elemi érdekük ez, hiszen a fizetést lassan leszorítja a kívánságlista dobogójáról a szakmailag kiváló dolgozók kényeztetése, szinte minden, nem pénzben kifejezhető kívánságuk teljesítése.Már rég nem a csocsóasztalt vagy a babzsákot kérik (persze nem baj, ha ezek is vannak). Hajlandók akár napi 10-12 órát is hajtani, és nem feltétlenül akarnak saját asztalt az irodában. De elvárják, hogy legyen heverő, bevihessék a kutyájukat, és lehessen nyugodtan magánhívásokat intézni egy intim sarokban. Az ingyen kávé-gyümölcs-pogácsa trió is kötelező. Nem szeretnének megfázni a légkonditól, és jó néven veszik, ha nyithatók az ablakok. Az meg nem is vita tárgya szerintük, hogy az értelmes home office-napokra nagyon is szükség van.Vannak persze kutatások, amelyek azzal jönnek, hogy az uralkodónak számító Y-generáció számára a munka-magánélet integrációja, a fizetés, az előrelépési lehetőség és az iroda elhelyezkedése a legfontosabb az ideális munkahely kiválasztásakor. Ilyen volt a Colliers International és a CMS nemzetközi ügyvédi iroda közös európai felmérése. Érdekes, hogy az iroda megjelenése és belső kialakítása, valamint az egyéb közös helyiségek csak a válaszadók 37 százalékának volt fontos, az iroda fenntarthatóságát és környezetbarát megoldásait pedig mindössze 18 százalékuk tartotta jelentősnek.Vannak más kutatások is, azok zöme az open space halálát, de legalábbis visszaszorulását jósolja. Az Offiseven szerint legfeljebb 10-12 ember tud hatékonyan ellenni egyetlen térben, de ők is csak akkor, ha vannak kisebb térelválasztók (virágok, installációk, komódok stb.), és ha egymást közvetlenül segítő munkakörökben serénykedőkről van szó.az elmúlt időszakban több bérlőcég elhelyezésénél is segédkezett. Arról számolt be, hogy néhány éve még ritkaságszámba ment a látható gépészet vagy az öntött padló egy-egy irodaterület kialakításakor, ma ez teljesen bevett gyakorlat. Nagyon sok irodista mondta, hogy nem szeretne semmiféle fényűző irodabelsőt, utálja, ha rikító színű a szőnyegpadló, alacsony az álmennyezet, és egy légtérben sorakoznak az egyforma munkaállomások. Ugyanakkor nagyra értékelték a könnyen átalakítható, pillanatnyi igényekre szabható munkaterületeket, amelyeket maguk tudnak alakítani. A többség olyan irodát választana magának, amely funkcionális, ugyanakkor néhány részletében felidézi az otthoni nappalit, azaz alkalmas a közös munkára, és van lehetőség az elvonulásra is.A Telekom és a T-Systems közös, új székháza jó példa a mostanában kötelező leckének számító "tevékenységre szabott" irodaterületek kialakítására. A térfelosztások léptéke váltakozik az épületen belül, az adott munkakör jellegéhez igazították a belső tereket. Törekedtek arra, hogy ne nagy, hanem kisebb összefüggő terek legyenek, melyeket aktív, passzív és meeting funkciót ellátó közösségi terek színesítenek.Ottjártunk idején elmondták: a bútorok kiválasztásába is bevonták a munkatársakat. Ennek részeként kialakítottak egy szimulációs teret a székház koncepciójára, amelyet véleményezhettek. Csak egy példa: az asztalok mélységét sokan kevésnek találták, ezért egy megnövelt mélységű változatot rendeltek. Az úgynevezett alternatív munkavégzést azzal segítik, hogy különféle kiegészítő bútorokat vettek, illetve ezt támogató tereket alakítottak ki, lesz például 70 darab telefonboksz is. A sok ülést és az ebédet lemozoghatják a fitneszközpontban, de a tetőn a méretes futókörön is.Technológiai cég lévén modern online megoldásokkal teszik könnyebbé és változatossá a mindennapokat. A "munkaállomásokon" univerzális dokkolókat szereltek fel, így bármilyen digitális eszköz azonnal használható. A parkoló foglaltságának jelzése mellett fejlesztettek egy mobilapplikációt is. A benne elhelyezett funkciók segítségével például gördülékenyen lehet majd tájékozódni az épületben. Természetesen az intranet továbbra is működik, azt is folyamatosan fejlesztik, ott is lesznek olyan megoldások, amelyek a székházon belüli szolgáltatások igénybevételét segítik.Ugyanilyen mérvadó a Skanska, a svédek jó régen odafigyelnek az irodabelsőkre, a megfelelő ergonómiára, és persze nincsenek híján a zöld megoldásoknak. A vállalat 14 éve indította el a mára már hagyománnyá vált Munkavédelmi Hét eseménysorozatot, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a munkahelyi egészség és biztonság fontosságára. Idén az Egészség és Jóllét volt a középpontban, így nagy betűkkel. Mi fért ebbe? Orvosi felmérés, elsősegély-tanfolyam, a helyes testtartás és a számítógépes munkaállomások ergonómiája, bringás reggeli és még irodai jóga is.A skandináv ingatlanfejlesztő három tanáccsal állt elő, amelyek irodai tapasztalatai szerint megszívlelendők, ezeket ismertette is legújabb budapesti irodaházának bejárásakor. Az első a Pihenj! Különféle kutatásokra és saját tapasztalataikra utalva azt állítják, hogy kipihenten kreatívabbak vagyunk, és jobban teljesítünk. Kulcsfontosságú, hogy felismerjük - akár már a korai jelekből is -, hogy kollégáink stressztől terheltek. A sport, a jóga, a meditáció vagy éppen a többiek felé való megnyílás csökkentheti a stressz szintjét. Másodiknak jön a Töltődj fel! Fontos, hogy időben befejezzük a munkát, mert csak így lesz alkalma agyunknak és testünknek pihenni, eleget aludni és másnap frissen és energikusan folytatni. És végül itt a Kezdd újra! Itt azt hangsúlyozta a cég, hogy a rendszeres rövid szünetek elősegítik az agy jól megérdemelt pihenését és feltöltődését. A feladat jellegének vagy a napi rutinnak a megváltoztatása gyakran segít. Lehet ez egy rövid képernyőmentes időszak, egy röpke séta az iroda körül vagy a közeli parkban.Korábban az iroda berendezése székek és asztalok tologatását jelentette. A technológiai fejlődés és az igények változása az irodai térszervezést is átalakította. Ma a formális munkatérben jó minőségű szék, megfelelően elrendezett tér és beállított eszközök kellenek. Mindezek mellett a közös, kreatív problémamegoldó munkához egészen más környezet, informális tér kell. Az otthonosabb, nappalijellegű vagy épp kávéházakat idéző kötetlenebb munkakörnyezet hatékonyabbá teszi a csapatmunkát. A legnagyobb kihívás megtalálni a két munkatér közötti megfelelő arányt.