Újabb részletek a falusi CSOK-ról: mi lesz most a lakáspiacon?

A falusi CSOK kapcsán egy másik módosítást - egyúttal fontos korlátozást - is bejelentett azonban a Miniszterelnökség vezetője: az indokolatlan áremelkedések elkerülése érdekében arról is határoztak, hogy lakásvásárlásra a 10 millió forintos összeg legfeljebb fele fordítható, a másik fele pedig felújításra, bővítésre.

Lakáspiaci hatások

A falusi CSOK kritériumainak módosításával jelentősen bővül a támogatható települések köre. Míg korábban a kormány nagyjából 2000 településsel számolt, mi pedig a saját nem hivatalos számításaink szerint 1799 települést kaptunk, addig a mostani bejelentés hatására a támogatás már 2373 településen vehető majd igénybe. A korábbi - szigorúbb feltételek mellett általunk kiszámolt - lista ebben a cikkben olvasható:További változás a hagyományos CSOK-hoz képest, hogy az alapterület esetén nem lesz felső négyzetméterkorlát, alsó viszont a gyerekszám függvényében továbbra is lesz, noha arra egyelőre nem derült fény, hogy ezek az eddigiek mintájára 40-50-60 négyzetmétert tesznek-e ki, vagy ebben is várható majd változás.A korábbi feltételek egyik hátulütője épen az volt, hogy többnyire a nagyobb városoktól távolabb eső településeken tette lehetővé a támogatás igénylését, ahonnan a mindennapi ingázás már jelentős idő és költségráfordítást eredményez, így ha helyben kevés a munkalehetőség, akkor az ösztönzés ellenére sem fog nőni az adott település népességszáma.A mostani módosítás hatására például Pest megyében a korábban - saját számításaink szerint - becsült 21 település helyett már 46-ra nő a támogatásra alkalmas települések száma. Igaz azonban, hogy még ezek is a fővárostól távolabb helyezkednek el, mivel az elmúlt évtizedekben a fővároshoz közelebbi települések mindegyikének nőtt a népességszáma a kiköltöző családok miatt. Ebből a megközelítésből tehát a nagyobb városokból kiköltözők feltehetően továbbra sem fogják ezeket a településeket választani, de az pozitív, hogy szélesedik azok köre, akik a támogatást potenciálisan igénybe tudják majd venni.Ami a másik változást illeti, az, hogy 10 millió helyett csak 5 millió forintot lehet vásárlásra fordítani, feltehetően mérsékelni fogja annak az esélyét, hogy az érintett településeken egyik napról a másikra drasztikus áremelkedés induljon el, jóllehet az átlagnál olcsóbb kistelepüléseken még 5 millió forint is jelentős összeg az ottani lakásárakhoz képest. Véleményünk szerint a mostani változtatások finomítják az intézkedés lakáspiaci hatásait és kiegyenlítettebbé tehetik a támogatás társadalmi hatásait is.A július 1-jei indulásig ugyanakkor még sok idő van hátra, így elképzelhető, hogy lesznek még további finomítások a szabályozásban. A településekre most külön nem készítettünk újabb számítást, amint a kormány hivatalosan is kiadja a teljes listát, mi is közzétesszük azt.