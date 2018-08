Magyar szoftver segíti a világ szuperkórházainak tervezését

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most extra early bird áron! ÁTTEKINTÉS

A kórháztervezés az építőiparon belül a legköltségesebb, leginkább összetett feladat, mert speciális és érzékeny működési modellhez kell alkalmazkodniuk a tervezés során a szakembereknek. A tervezési és kivitelezési folyamat alatt hatalmas mennyiségű adat keletkezik, amelyet valahogy kezelhetővé kell tenni.Erre a piacára lépett be a 3D építész szoftvert a világon elsőként kifejlesztő és piacra dobó magyar Graphisoft, komplex kórháztervezői és kivitelezői csomagot biztosítva a fejlesztésekhez, amellyel már több országban valósítottak meg egészségügyi komplexumokat. Az Archicad alapú szoftvercsomagot külföldön eddig közel 40 egészségügyi centrumnál alkalmazták, melynek segítségével a leendő orvosok 3D programban láthatták a virtuális térben mozogva, hogy miként fognak dolgozni, milyen mozgásterük lesz például a műtőkben. Ezt a virtuális képet hozza létre a BIMx, amely része az épületinformációs modellezés (BIM) szoftvereinek.Az építőipari digitalizáció alapvető feltétele a közös nyelv, azaz a megfelelő szabványok kialakítása. A folyamat nemzetközi szinten néhány éve már zajlik, szakmai, állami és üzleti szereplők részvételével. Jó példa erre a szabályozás modernizálásában élen járó Nagy-Britannia, a skandináv országok vagy Ázsiában Szingapúr, de ezt a fontos szempontot felismerve kezdte el kidolgozni a Lechner Tudásközpont is négyrészesre tervezett, helyi sajátosságokat is figyelembe vevő szemléletformáló BIM fogalomtárát, melynek első kötete már meg is jelent.A magyar építészek és kivitelezők számára ez a szuperkórház-projekt jó lehetőség arra, hogy kihasználják az építőipari digitalizáció kínálta előnyöket. Budapesten a kormány 700 milliárd forintos fejlesztési programjának részeként várhatóan 2022-23-ra készül el a három szuperkórház, kettő meglévő kórház (Honvédkórház és az összevont Szent István és Szent László kórházak) teljes körű átépítésével és kibővítésével, valamint a Dél-Budára tervezett zöldmezős új kórházberuházással.