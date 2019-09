Négy hónappal eltolták a munkaerőpiaci alkalmazkodást segítő EU-pályázat zárását

Négy hónappal idén december 31-ig eltolták az eredetileg ma záródó munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó uniós pályázat zárását – derült ki a hivatalos pályázati oldalon közzétett közleményből.

A friss változások lényege

A 4 hónapos eltolást úgy érte el a kiíró, hogy egy újabb értékelési szakaszt rakott hozzá az eddigi szakaszokhoz, így tehát ma nem zárul le a pályázat. Ez a gyakorlatban azt is jelenti, hogy azaz azok, akik ma délutántól szilveszterig nyújtják be a pályázatukat, egyszerre kerülnek értékelésre.

A szóban forgó pályázat a „Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek” című (GINOP-5.3.5-18 kódszámú) felhívás, amely tehát az alábbi három helyen módosult:

A felhívás 4.3. pontjában a támogatási kérelmek benyújtásának határideje 2019. szeptember 30. 12 óráról 2019. december 31. 12 órára módosult, továbbá

és az értékelési szakaszhatárnapok kiegészítésre kerültek a 2019. december 31. 12.00 órai határidővel,

a felhívás 3.5.2 pontjában a támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje 2021. március 31-ről, 2022. június 30-ra módosult.

A 4 hónapos pályázati kinyújtás azért lehet meglepő, mert az aktuális pályázati adatbázis szerint

már 131 támogatási kérelem érkezett összesen 5,78 milliárd forintnyi támogatási igénnyel, ami meghaladja az eredetileg 4 milliárdos támogatási keretet. A kiírás szerint egyébként a támogatott támogatási kérelmek várható száma 110 - 400 db közötti lesz. Egyelőre azonban senkit sem nyilvánítottak még nyertesnek, így nincsenek még kifizetések sem ebben a pályázatban, amelynek forrása egyébként az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése. A felhívás szövege szerint egyébként 10-50 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatást lehet elnyerni.

Miről szól a pályázat?

A felhívás célja a szociális partnerek társadalmi és munkaerőpiaci szerepvállalásának erősítése, képviseleti erejének növelése, kapacitásaik fejlesztése és olyan tevékenységek megvalósításának támogatása, melyek hatékonyan hozzájárulnak a munkavállalók és a munkáltatók, vállalkozások munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztéséhez, társadalmi felelősségvállalásuk erősítéséhez és szolgáltató szerepének növeléséhez.

A felhívás keretében a szociális partnerek egy általuk képviselt nemzetgazdasági ágazatban az ágazathoz, vagy egy adott munkavállalói csoporthoz szorosan kapcsolódó, aktuális munkaerőpiaci kihívás kezeléséhez járulhatnak hozzá tematikus/ágazati projektjük megvalósításával. A projektek keretében olyan témák feldolgozására kerülhet sor, amelyek hosszútávon javítják a foglalkoztathatóságot, alkalmazkodóképességet, termelékenységet és a versenyképességet.

A projekt keretében az elért eredményeket olyan módon szükséges elérhetővé tenni és bemutatni, hogy azokat a munkaadók és munkavállalók minél szélesebb körben megismerhessék és felhasználhassák. A pályázati felhívás keretében feldolgozott témákhoz kapcsolódóan kísérleti (pilot) projekt megvalósítására is sor kerülhet, melynek során a projekt keretében kidolgozott megoldás gyakorlatba való átültetése érdekében a pályázók olyan tevékenységet valósítanak meg, amely egy komplex probléma megoldása érdekében, kis mintán, illetve szűk, de állandó résztvevői kör bevonásával valósítanak meg.

A felhívási szöveg emlékeztet rá, hogy Magyarországon a szakszervezeti szervezettség, valamint a munkáltatói képviselet aránya uniós összehasonlításban relatíve alacsony (a csökkenő trend egyébként általánosságban jellemző Európában) ezért szükséges, hogy a szociális partnerek ne csak a szűken vett tagságukat, hanem valamennyi, területükhöz, ágazatukhoz tartozó munkavállaló vagy munkáltató/vállalkozás érdekeit képviseljék.

A kiírás arra is emlékeztet, hogy a 2008 óta, több pályázati meghirdetés eredményeként megvalósuló jogsegélyszolgálatok bizonyítják, hogy megfelelő támogatottság esetén az érdekképviseleti szervezetek hatékonyan és sikeresen valósítanak meg olyan projekteket, melyek széles társadalmi rétegek számára jelentenek segítséget. A jogsegélyszolgálatok regionálisan egy-egy nyertes pályázó kiválasztásával, különböző méretű településeken jöttek létre. Ezek keretében összesen 104 578 ügyfél 140 535 esetben élt a jogsegélyszolgáltatás lehetőségével. Az eredmények alapján kijelenthető, hogy a szociális partnerek a megfelelő kapacitások biztosítása mellett képesek célzottan és hatékonyan reagálni egy-egy kihívásra és elősegíteni ezzel a foglalkoztatás növelését, valamint a minőségi munkahelyeket. Külföldi példák is alátámasztják, hogy a szociális partnerek által megvalósított projektek alkalmasak egy-egy munkaerőpiaci kihívás kezelésére, ráadásul mindez a munkaerőpiaci szereplők szükségleteinek, igényeinek messzemenő figyelembevételével valósul meg.

Az eddigi hasonló pályázatok

A 2007-2013 közötti időszakban megvalósult pályázatok keretében lehetőség volt a szociális partnerek kapacitásainak támogatására. A TÁMOP 2.5.1 „Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése” című felhívás keretében, amelynek 5,15 milliárd forintos keretösszegből 119 projekt részesült támogatásban, támogatható tevékenység volt az érdekképviseletek szervezeti integrációja, nemzetközi és hazai szintű szakmai együttműködése, alkalmazottaik képzettségének javítása, valamint a kollektív szerződésekkel való lefedettség növelésének és hatályosulásának elősegítése. A TÁMOP 2.5.3 „Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése - A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése” című projekt keretében pedig 6,55 milliárd Ft keretösszegből összesen 66 projekt részesült támogatásban, amelyben támogatható volt többek között a szociális partnerek újfajta szerepvállalásának erősítése, különös tekintettel a munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességével és társadalmi felelősségvállalásával kapcsolatos tevékenységekre. Ezek a pályázatok nem célhoz kötötten, hanem általánosságban támogatták a kapacitások fejlesztését.

A munkahelyi egészség és biztonság javítása területén az érdekvédelmi szervezeteknek, szociális partnereknek is kiemelt szerepük van. E szervezetek számos munkáltatóval és munkavállalóval érintkeznek működésük során, így a munkavédelmi tudatosság, a munkáltatói és munkavállalói elkötelezettség javítása ezeknek a szervezeteknek is fontos feladata, amit a 2014-2020-as ciklusban a GINOP 5.3.4 – A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése című projekt keretében valósítanak meg.

Az érdekképviseleti szervezetek a foglalkoztatás körülményeivel, a foglalkoztatási jogviszonyokkal, munkavállalással kapcsolatban felmerülő problémák kezelésében is lényeges és közvetlen szerepet játszanak. A jogszerű foglalkoztatás egyik feltétele, hogy a munkaerőpiaci szereplők hiteles és naprakész információkkal rendelkezzenek munkajogi és foglalkoztatási kérdésekben, illetve, hogy az ezt biztosító szolgáltatások széles körben elérhetőek legyenek. E tevékenységek biztosítását a szociális partnerek a GINOP 5.3.3 – „A jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása” című konstrukció forrásainak segítségével végzik.

A munkakörülmények javítását és a be nem jelentett munkavégzés visszaszorítását a hatósági ellenőrzések hatékonyságának növelésével, az ellenőrzésekhez szükséges humánkapacitások és erőforrások további erősítésével, valamint a jogtudatos magatartás elterjesztésével lehet megvalósítani. Emellett a munka minőségének javítását is ösztönözni kell a vállalkozások körében, a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztésére irányuló tevékenységek támogatásával. A munkavédelemre, egészségfejlesztésre áldozó, arra odafigyelő vállalkozások versenyképessége, munkahely- és munkavállaló-megtartó képessége mérhetően javul munkavállalóik megfelelő munkakörülményeinek megteremtésével, a munkavállalók esetében pedig a munkahelyi egészség és munkabiztonság fontos szerepet játszik tartós foglalkoztathatóságukban. Mindemellett a munkavédelem és munkaügy állami tájékoztató rendszere is folyamatos fejlesztésre szorul.

Lényeges a munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzést végzők képzése, ismereteik frissítése, valamint a hatékonyabb ellenőrzés feltételeinek megteremtése. A fenti célok elérését támogatja a GINOP-5.3.7-VEKOP-17 Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése című kiemelt projekt. A projekt támogatja a GINOP-5.3.5-18 felhívás megvalósulását a támogatási kérelmek mellékleteként beérkezett lektorált szakmai, módszertani fejlesztési terv, valamint a kísérleti projekttervhez kapcsolódó módszertan véleményezésével, minősítésével. Továbbá támogatást biztosít az eredmények minél szélesebb körű disszeminációjára is.

Címlapkép forrása: MTI/Balogh Zoltán