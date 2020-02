Kiderült, mit ajánl az EU a briteknek a Brexit után

Az Európai Unió kész Londonnak egy ambiciózus, vámok és kvóták nélküli kereskedelmet biztosító megállapodást ajánlani, amely az unió és a szigetország partnerségének központi pillérét képezheti - közölte Michel Barnier, az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója Brüsszelben hétfőn.

Nagy-Britannia január 31-én éjfélkor kilépett az Európai Unióból. Ezt követően az unió és a szigetország együttműködése átmeneti időszakba lépett.

Barnier a Nagy-Britanniával kialakítandó jövőbeni viszonyról folytatandó tanácsi tárgyalásokra készített európai bizottsági javaslatok bemutatásakor kijelentette, hogy az unió a kereskedelmet érintő ajánlatát a tisztességtelen versenyelőny elkerülése érdekében azzal a feltétellel tudja fenntartani, ha Nagy-Britannia most és a jövőben is elfogadja az EU előírásait, továbbra is alkalmazva az uniós jogot.