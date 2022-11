Napelemes pályázat: két szék között a pad alá estek a nyertesek, de remélhetőleg van kiút

Weinhardt Attila 2022. november 04. 16:57

Közel egy évvel a lakossági napelemes pályázatok beadása után még mindig 17 ezren várják, hogy elbírálják a támogatási kérelmüket, a minap pedig betiltotta a kormány a hálózatba való betáplálás lehetőségét, így elvileg csak sziget üzemmódú napelemes fejlesztések valósulhatnak meg, azt viszont a felhívás kizárta. A sokhavi várakozás alatt a kivitelezői költségek elszálltak, így a 100%-os támogatást ígérő pályázatból sokaknál akár 60-70%-os támogatású konstrukció lehet, azaz akár milliós méretű önerőt is hozzá kell tenniük. A pályázatot egyébként az uniós helyreállítási alapból tervezi finanszírozni a kormány, de egyetlen tagállamként még azt se hagyta jóvá nekünk Brüsszel, így ezzel is összefügghet, hogy a hivatalos adatbázis szerint még a kivitelezők szállítói előlegére se fizettek ki egyetlen fillért se. A rezsicsökkentés augusztusi módosítása után tehát a bizonytalanságok halmozódtak és most az érintettek csak reménykedhetnek abban, hogy lesz valamilyen jogszabályi lehetőség például az áramszolgáltatókhoz október 31-ig beadott igényükre tekintettel arra, hogy a tervezett fejlesztésüket tényleg meg is tudják csinálni.