Gulyás szerint Magyarország hamarosan nettó befizetője lesz az Európai Uniónak

Gulyás a Nézőpont Intézet és a Hanns Seidel Alapítvány közös, a jó kormányzásról szóló rendezvényén az európai uniós támogatásokból származó előnyt "win-win" helyzetként értékelte, mert míg az a magyar GDP-nek mintegy 4 százalékát teszi ki, addig nyugat-európai cégek a GDP 7 százalékát viszik ki az országból.A gazdaságpolitika értékelésekor a politikus elmondta, hogy Magyarország rendszerváltozás utáni történetének legsikeresebb időszaka van mögöttünk. Az elért eredmények pedig úgy tarthatók meg, ha továbbra is érvényesül a konzervatív költségvetési politika, ha az uniós források a jövőben is jól hasznosulnak, és megmarad a politikai stabilitás is - tette hozzá.Az ország gazdasági partnerei közül kiemelte Németországot, hangsúlyozva, hogy bár Berlin és München részéről is tapasztalhatók barátságtalan gesztusok, a két ország gazdasági és politikai kapcsolata kulcsfontosságú. Gulyás Gergely, aki egyben a Fidesz alelnöke is, pártja kapcsolatát a CDU-CSU pártszövetséggel hosszú távon megőrzendő értéknek nevezte.A következő uniós költségvetési ciklus 2021-től indul és 2027-ig tart, de az ország praktikusan 2023 és 2029 között használja fel ezeket az összegeket. A nettó befizetői pozícióba való átfordulás összhangban van azzal a kormányzati vízióval, hogy 2030-ig Magyarország jelentős felzárkózást mutat fel az Európai Unióban.