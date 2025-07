Tömegek indultak haza a Balatonról, nagy a torlódás az autópályákon

Sokan indultak haza a Balaton déli és északi partjáról is, emiatt az északi oldalon a 71-esen, a déli parton a 7-esen is jelentősen megnövekedett forgalomra kell készülni – írja az Útinform

Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, már a 112-es km-től a Zamárdi/Siófok-nyugat csomóponttól a Székesfehérvári szakaszig,

lassabb haladásra, szakaszos torlódásokra kell felkészülni

– írják. Székesfehérvár és Budapest között, főként Martonvásártól, az M1-es autópályán Bicskétől, tart a főváros felé egy intenzív zivatar, emiatt vizes a pálya, romlottak a látási viszonyok, lelassult a közlekedés mind a két irányban.

Erős forgalom a 710-es főúton is az M7-es autópálya becsatlakozása közelében, valamint a 7-es főúton is, a Siófoktól a Székesfehérvárig tartó szakaszán is.

A 21-es főúton, Salgótarján déli határában, az 52-es km-nél korábban lerobbant egy személyautó. A Bátonyterenye felé vezető oldalon a külső sávon vesztegel, ezért az arra haladók óvatosan kerüljék ki a járművet – kérik. A kamionstop a hőségriadó miatt ma reggel 6.00 órától este 22.00 óráig van érvényben.

