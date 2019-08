Már elérhető az összes vidékfejlesztési EU-pályázati nyertes adatbázisa

A két csoportra együttesen tehát már mintegy 9100 milliárd forintnyi támogatást ítéltek meg, azaz a 7 évre szóló keret lényegében 102%-át, de a túlvállalások engedélyezése miatt a következő időszakban is folytatódik még a nyertesek kihirdetése.

A régi arculatú oldalon hónapok óta az látszott, hogy bő 91 ezer nyertesnél stagnál a VP-ben elnyert projektek darabszáma és mindig feltüntették, hogy informatikai okok miatt nem minden VP-beli nyertest mutat a kifizetési adatbázis. A jelek szerint ezt a problémát sikerült mostanra megoldani és közben új arculatot is kapott a pályázati oldal, hiszen most már bő 116 ezer nyertes VP-projekt részletei érhetők el . Ezzel egyébként az 1300 milliárd forintos keretből immár 957 milliárd forintnyi nyertes projekt részleteit mutatja az új oldal (igaz sajnos nem 100, hanem csak 30 projektenként lehet látni a listát és péntek este nem működött a lista támogatási döntés dátuma, illetve mérete szerinti sorba rendezés lehetősége). A főbb témacsoportok szerinti nyertes volumenekről pénteken beszélt egy rendezvényen az Agrárminisztérium illetékes államtitkára:A VP mellett a többi 2014-2020-as fejlesztési programban további bő 34 ezer nyertes projekt adatai érhetők el, amelyekre összesítésünk szerint már 8143 milliárd forint támogatást osztottak ki.az oldal, miközben a főbb funkciók, illetve a hozzájuk tartozó almenük nem változtak. Az eddiginél markánsabban láthatóvá vált a főoldalon a pályázók, nyertesek által leggyakrabban használt három funkció: a pályázati kereső, a pályázati dokumentumok és a támogatott projektek keresője. Utóbbiban külön almenüként láthatóvá/letölthetővé váltak a 2014-2020-as ciklus vidékfejlesztési programjának nyertes projektjei (Széchenyi 2020 VP név mellett).A főoldal alján láthatók időrendben visszafelé a különféle pályázati közlemények. Ezek kapcsán is elmondható, mint a nyertes projektek darabszámának oldalanként 100-ról 30-ra szűkítésénél, hogy a főoldal alján már csak az utolsó 5 közlemény látszik és így kell időrendben visszafelé lapozni.