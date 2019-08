Kínos: hatalmas EU-pénzt kapott a Brexitért elkeseredetten küzdő miniszterelnöki főtanácsadó

A politikailag kínos eset rávilágít arra, hogy, hiszen még a főtanácsadó családja is sok éve személyesen húz hasznot az általa erősen támadott támogatásokból. Mellette brit farmerek tömegét is segíti az uniós támogatás, amely egyébként azonnal megszűnne, ha október végén megállapodás nélkül zuhanna ki az ország az EU-ból akár tömeges felháborodást kiváltva a gazdákból. Legutóbb egyébként Johnson már arra figyelmeztette a kormányzati alkalmazottakat, hogy ne szabotálják a Brexitet és igenis első számú kötelességük felkészülni a megállapodás nélküli kilépésre: The Guardian helyzetösszefoglalója szerint Cummings, a Brexit atyja és, ami éves átlagban mintegy 20 ezer eurót tesz ki. Három agrártámogatási adatbázisból állnak össze ezek az adatok, amelyek a 2000-2009 közötti (azóta megszüntetett támogatási fajtát tartalmazták), a 2014-es, illetve a 2017-2018-as adatokat tartalmazzák és az is tudható, hogy Cummings 2013-ban biztosan tulajdonosa volt a földterületnek, amelyre már egyébként 2002-ben visszavonult, hiszen ott az apja épített neki egy bunkert, amiben sokat olvasott, hogy megértse a világot.A brit sajtó egyébként hetek óta kiemelten foglalkozik Cummings-szal, hiszen az ő világképe erősen befolyásolja azt, amit és ahogy tesz Boris Johnson brit kormányfő a Brexit ügyében és valószínűleg a főtanácsadótól származik az az erőteljes követelés is, hogy akár megállapodással, akár anélkül, de ki kell lépnie az Egyesült Királyságnak október 31-én az EU-ból.a (2016-os Brexit-népszavazás után bevallottan hamis) összefüggést, hogy ha kilépnének az EU-ból, akkor heti 350 millió fontot lehetne költeni a brit egészségügyi rendszerre., hogy a brit pénzügyminisztérium bruttó számaiból igenis kijön az, hogy ennyit fizetnek be az EU közös kasszájába, igaz azt is elismerte, hogy ennek felét vissza is kapják a Brüsszelből folyósított pénzek formájában, igaz szavai szerint ennek egy részét "abszurd módon költik el, mint például a nagyon gazdagoknak adott támogatások, hogy hülye dolgokat csináljanak belőle".Hétvégén egyébként a volt kormányfő fogalmazott meg erős figyelmeztetést, hogy ne próbálja meg a no-deal Brexitet Johnson, mert nagyon komoly negatív hatásokkal járhat el: