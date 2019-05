Tripla EU-pénzt kapnak a magyar ökogazdálkodók: nyár végén jönnek a nagy bejelentések!

Triplázódó pályázati keretösszeg az ökogazdálkodóknak

Az ökológiai gazdálkodásban jelzése szerint cél, hogy a fejlesztési ciklus végére 60 milliárd forintot lehessen kifizetni. Az élelmiszer-feldolgozás területén pedig a VP-ben összességében "mintegy 200 milliárd forinttal fognak hozzájárulni" a mezőgazdasági termékek minél nagyobb hozzáadott-értékének növelése érdekében - közölte.

Mit fog okozni a keretemelés?

2017-ben Magyarországon mintegy 200 ezer hektár számított ökológiai művelésű területnek, a pályázati keret megnövelésével azonban az ilyen területek 300 ezer hektárra nőhetnek, 2020 végére pedig nagyságuk a 350 ezer hektárt is elérheti.

Az Agrárminisztérium vidékfejlesztéséért felelős államtitkára az MTI-nek jelzett nyilatkozatában emlékeztetett rá, hogy az uniós Vidékfejlesztési Program (VP) mindkét korábbi pályázati felhívása lehetőséget adott arra, hogy a vállalkozások forráshoz jussanak."Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása" címmel és VP-4-11.1.-11.2.-15 kódszámmal. A hivatalos pályázati adatbázis szerint 2192 támogatási igény érkezett be összesen 58,3 milliárd forint összegben, amelyek közül 2146-ot jóvá is hagytak szintén 58,3 milliárd forint összegben. A nyertesek közül egyelőre 2095 projekt esetén 13 milliárd forint kifizetése történt meg.szintén "Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása" címmel és VP4-11.1.-11.2.-18 kódszámmal. Az agrárminiszter idén áprilisi jelzése szerint mivel erre háromszoros volt a túligénylés a kerethez képest, ezért azt jelentette be, hogyDrexler Dóra, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) ügyvezetője egy áprilisi sajtótájékoztatón az MTI akkori tudósítása szerint többek között azt mondta:A jelenlegi adatok kapcsán úgy fogalmazott:Sőt, az elmúlt bő évtizedben 62,6 százalékos bővülést ért el az ökológiai mezőgazdasági ágazat Magyarországon. Ezen az eredményen véleménye szerint jelentősen javíthat az idei ökogazdálkodási pályázat, hiszen összesen 96000 hektár terület részesül támogatásban, amelyből 88700 hektár az új ökológiai művelésbe vont terület.Az akkori eseményen Roszik Péter, a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. ügyvezetője azt mondta: a legfrissebb adatok azt mutatják, hogy az ökogazdálkodásba bevont ültetvények és szántók aránya örvendetesen emelkedik, a legnagyobb mértékben azonban az állatoknak legelőül is szolgáló gyepterületek nőhetnek.

Élelmiszer-feldolgozási pályázatok

Az államtitkár által említett"Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban" című, VP-3-4.2.1-15 kódszámú pályázatot jelentheti, amelyben a hivatalos pályázati adatbázis adatai szerint 1236 támogatási kérelmet nyújtottak be 263 milliárd forint összegben, de közülük egyelőre csak 538 projekt támogatását hagyták jóvá 101,8 milliárd forint összegben. Közülük egyelőre csak 77 projektben történt kifizetés összesen 2 milliárd forint összegben.a "Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása" című pályázat (VP3-4.2.2-16), amelyre a hivatalos adatbázis szerint 696 támogatási kérelem érkezett 47 milliárd forint összegben. Ezek közül 529 projektet hagytak eddig jóvá 33,2 milliárd forint összegben, de kifizetés még csak 135 projektnél történt összesen 1,6 milliárd forint összegben.a "Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban" című, VP3-4.2.1 -18 kódszámú 50 milliárd forintos keretösszegű pályázat, amelynél sajnos a hivatalos adatbázisban és a támogatott projektkereső adatbázisban sincsenek egyelőre adatok arról, hogy hogyan áll a beadott támogatási igény összege és darabszáma. Feltehetően(bár megjegyezzük: ha összesen 50 milliárdos döntést jelzett és ebből 36 milliárdos lesz az ökológiai pályázati csomag, akkor ebből az élelmiszeripari pályázatból az 50 milliárdos keret mellett csak 14 milliárd forintnyi támogatói döntés születhetne meg).