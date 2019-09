Fordulópont a magyar autópiacon? – Idén megállhat az autópark évtizedes öregedése

Évtizedes tendencia törhet meg idén, ha a forgalomba helyezett autók átlagéletkora nem haladja meg a tavalyi 14,2 évet, amire nemcsak a kiugró újautó-eladási adatok adhatnak reményt, hanem az olyan új bérleti konstrukciók terjedése is, amelyeket a saját autó alternatívájának szántak.

A hazai autóállománnyal kapcsolatban az elmúlt évtizedben két érték biztos növekedése nem volt kérdéses: ez az autók darabszáma és az átlagéletkoruk. Előbbi a KSH adatai szerint a válság utáni zuhanás után 2011 óta növekszik, tavaly átlépve a 3,6 milliót, ráadásul a növekedés üteme az utóbbi években felgyorsult: amíg 2015-ben közel 200 ezer gépjárművet helyeztek forgalomba újonnan, addig tavaly néhány ezer híján 300 ezret. Ezeknek azonban csak durván a fele új autó, a többi külföldi használtautó-import, ami nagyban hozzájárul a fent említett másik töretlenül növekvő értékhez: az autóállomány elöregedéséhez.

Ugyanakkor bizakodásra ad okot, hogy szárnyalnak az újautó-eladások, 2019 első félévében 74 543 új autót állítottak forgalomba, ami durván 4 ezerrel több, mint 2018 hasonló időszakában, 2017-hez képest pedig 20 ezer körüli a növekedés. Ráadásul arányuk is javul az újonnan behozott használtautókéhoz képest - amíg 2015-ben az újonnan forgalomba helyezett autók közel 60 százaléka használt volt, ez 2018 első félévben már csak 50 százalék volt, ahogy idén is: 153 707 újonnan forgalomba helyezett autóból Durván a fele, 79 164 volt a külföldi import.

Az állami szerepvállalás is adhat egy löketet az újautó-vásárlási hajlandóságnak, az Emberi Erőforrások Minisztériumának tájékoztatása szerint a július 1-óta elérhető, legalább háromgyermekes családoknak járó autóvásárlási támogatást eddig közel tizennégyezren kérelmezték.

Nem a régi újra cserélése az egyetlen út

Azonban nemcsak az újautó-vásárlással lehet lejjebb tornázni az autóállomány átlagéletkorát, de meglepő módon a vásárlás elmaradása is segítheti a tendenciát. Legalábbis az olyan bérleti konstrukciók előretörése, amelyek lehetővé teszik, hogy a felhasználó évekig új autót használjon annak megvásárlása nélkül, erősíthetik ezt a tendenciát. Mert bár a vásárlás így is megtörténik, csak nem a magánszemély részéről, hanem az autót bérbeadó cég részéről, azonban utóbbi szempontjából fontos, hogy az ügyfél minél fiatalabb, vagy – például a Skoda tartós bérlet esetében – teljesen új autóba ülhessen.

A tartós bérlet hasonlít az autókölcsönzéshez, hiszen az autó nem kerül a használó tulajdonába, azonban jóval hosszabb időszakra – 3-4 évre – szól a bérlet, ami alatt az üzemeltetéssel járó macerákkal nem kell foglalkozni, az a bérbeadó feladata. A privát bérlet programnak kifejezetten az a célja, hogy alternatívát nyújtson a saját autóval szemben. A Skoda esetében például fix finanszírozás mellett akár nulla forintért is el lehet vinni egy vadonatúj Scala modellt 36 vagy 48 hónapos futamidőre a Relax Plusz Bérlet Program keretében (A 0 forintos önerő bonitásvizsgálat, vagyis a fizetőképesség függvénye.) A bérleti díj havi 99.715 forinttól indul, amiben benne van:

a szerviz csomag (kötelező szervizek, kopó-forgó alkatrészek cseréje)

a kötelező biztosítás

a forgalomba helyezés díja

teljes körű CASCO

4 évszakos gumiabroncsok, vagy az abroncsok cseréje és tárolása is

Ugyanakkor a felhasználásnak korlátai is vannak: a 36 hónapos futamidő mellé 10 ezer vagy 15 ezer kilométeres éves futásteljesítmény választható, a 48 hónapos mellé 10 ezer kilométeres. A választott csomagban előírt futásteljesítmény felett többletköltséget kell fizetni. A konstrukció ugyanakkor több modellre (Scala, Octavia vagy Superb) is elérhető, akár 20 ezer vagy 25 ezer kilométeres futásteljesítménnyel és külön csomag van azok számára, akik SUV-val szeretnének furikázni, szintén magasabb futásteljesítménnyel, azonban itt már magasabb havidíjakkal is kell számolni.

Ha a különböző autómegosztó szolgáltatásokat is számításba vesszük – bár ezek csak bizonyos helyzetekben jelentenek alternatívát a saját autóra – akkor látható, hogy ezzel azok számára is lehetővé válik, hogy új autóba üljenek, akik nem rendelkeznek az ehhez szükséges tőkével, vagy csak nem kívánnak foglalkozni az autó üzemeltetésével járó gondokkal és kockázatokkal.

A cikk megjelenését a Skoda támogatta.