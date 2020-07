Az otthoni munkavégzés csak a kezdet: alapjaiban alakul át a munka világa

A távmunkára való átállás az utóbbi idők egyik leglátványosabb eseménye volt a munka világában, azonban ez csak egy a számos változás közül, amelyek a digitalizáció révén rendkívül felgyorsultak az utóbbi hónapokban. A legmeghatározóbb változásokról, trendekről, és hogy ezek mely szférákban a legkézzelfoghatóbbak, a Dell Kliens megoldásokért felelős értékesítési vezetőjét, Veres Mónikát és magyarországi partnercégének, a 4iG-nek általános vezérigazgatóhelyettesét, Linczényi Aladint kérdeztük.

A munka világa folyamatos átalakuláson megy keresztül a technológiák fejlődésével párhuzamosan, melyek azok a trendek, amelyeket meghatározónak látnak az elkövetkező néhány évben?

Veres Mónika: Számos vállalat több fronton is hatékonyan alkalmazza például a távoli munkavégzést. Ez az egyik olyan trend, ami bár régóta jelen van, szorosan függ a fejlett informatikai infrastruktúra meglététől, de csak most, a digitalizáció hirtelen felgyorsulásával lett igazán aktuális. Ehhez azonban nem elegendő egy kliensgép biztosítása, a cégek számára csomagokban kell gondolkozni, azaz a megfelelő kiegészítőket is meg kell ajánlani. Ezek esetében figyelembe kell venni az elvárt teljesítményt, a minél gyorsabb szállíthatóságot és természetesen a rendelkezésre álló költségkeretet is.

Az MI-t sokan nehezen megfogható fogalomként kezelik, miközben szép lassan az életünk meghatározó részévé válik. A Dell valamennyi új üzleti kliensében már ott van egy MI-n alapuló szoftvercsomag, a Dell Optimizer. Ez a szoftver a gép bekapcsolását követően tőlünk tanul és felhasználói szokásaink szerint optimalizálja a hardvererőforrásokat a különböző alkalmazások futtatásakor, a mobileszköz feltöltésekor, egy konferenciabeszélgetés alatt audióeszközeink lehetőségeinek optimális kihasználásakor.

Nincs több kutyaugatás, szirénázó mentőautó a beszélgetéseink alatt.

Sőt, segítségével akár érintés nélkül be- és ki tudunk lépni az eszközbe, hiszen nem csak felismer minket, de érzékelni tudja, hogy a gép előtt ülünk-e vagy sem. Mindennek technikai hátteréről semmit nem kell tudnia a felhasználónak, a szokásaink megismerését és a beállítást elvégzi helyettünk a gép. Amit a felhasználó tapasztal, az a számára fontos alkalmazások gyors betöltése, a kristálytiszta hangzás és a gyorsan (vagy éppen kímélően) feltöltött akkumulátor.

Linczényi Aladin: Arra számítok, hogy a járvány okozta nehéz, sokszor válságos helyzetek hatására szélesebb körben és felgyorsulva zajlik le az a digitális átállás. A váratlan, de erős kényszer nemcsak a gazdaság, hanem a közszféra számos területén is megmutatta, hogy van mód napjainkban az átfogó digitalizációra. Segítségével nemcsak leküzdhetjük a megváltozott feltételek miatt megjelent korlátokat, és áthidalhatjuk az átmenetinek vélt nehézségeket, hanem gondosan előkészítve és megtervezve hatékonyabb, eredményesebb működéshez juthatunk.

Úgy érzékeljük, hogy a világjárvány, a térségünkre vonatkozó optimistább ágazati előrejelzéseket is meghaladó módon erősítette fel például a hálózati infrastruktúrák, a távmunka, a mesterséges intelligencia, az IT biztonság és a robotizáció iránti igényeket

Megbízóink közül egyre többen már a projektek előkészítő szakaszaitól kezdve számíthatnak szakértőinkre annak érdekében, hogy az elérhető legjobb válaszokat adjuk a gyakran már a tanácsadóinkkal, vagy az egyre több esetben az ügyfélrendszerek kiszervezett üzemeltetésen dolgozó kollégáinkkal közösen feltárt problémákra.

Hány partnercéggel dolgozik együtt Magyarországon a Dell Technologies, és mióta van üzleti kapcsolatban a 4iG-vel, miben merül ki a partnerség?

V. M.: A Dell 11 kiemelt partnerrel, 4 nagykereskedővel és több mint 500 regisztrált partnerrel működik együtt Magyarországon, rajtuk keresztül jut el további ügyfelekhez. A nagyvállalat közvetlenül nem értékesít az országban, így kifejezetten értékesek a számára ezek a szoros partnerkapcsolatok. A 4iG, illetve jogelődje a kezdetek óta kiemelt stratégiai partnere a Dellnek, több mint 20 éve értékesíti hatékonyan a tech-óriás sokrétű megoldásait.

A Dell Technologies Partner Programja egy régóta működő, de folyamatosan megújuló ökoszisztéma, melynek célja, hogy világszerte elhozza a digitális, IT-, munkaerőpiaci és biztonsági átalakulás előnyeit a vállalkozásoknak. Ez a rendszer az összes régióban és országban ugyanúgy működik, a csatlakozással a vállalat partnerei az iparág legátfogóbb portfóliójához férhetnek hozzá, és egyedülálló programokban vehetnek részt. Három szintre vannak felosztva a partnerek a bevételük, a nyújtott szolgáltatásaik és elvégzett tréningek alapján: arany, platina és titán. Attól függően jutnak a partnerek több és nagyobb kedvezményekhez és ösztönzőkhöz, minél magasabb szinten vannak ebben a rendszerben.

Veres Mónika és Linczényi Aladin

L. A.: Hagyományosan arra törekszünk, hogy a legjobb, legmodernebb megoldásokkat alkalmazzuk. Az általunk képviselt meghatározó gyártóknál pedig elérjük a legmagasabb partneri fokozatokat. Ennek érdekében egyre újabb kompetenciákat kell kiépítenünk és folyamatosan kell növelnünk az értékesítési volument is. Fokozatosan léptünk egyre feljebb a Dell partneri besorolásában, mire elértük a Titanium partneri fokozatot, amely azt a legkedvezőbb szakmai együttműködést nyújtja, amiben ügyfeleinket kivételezett színvonalon tudjuk kiszolgálni, és élvezhetik a Dell legjobb kondícióit, legmodernebb megoldásait és legközvetlenebb támogatását.

Az idei Dell Technologies Partner Awards-on a 4iG a Workforce Transformation Partner of the Year kategóriában lett díjazott, ami magyarul a munkaerőpiac átalakulásának, fejlődésének támogatását jelenti. Ez egy fontos szakmai elismerés, ami jól mutatja, hogy az ilyen együttműködéseknek erős, a szakmai és az üzleti eredményekben egyaránt megmutatkozó hozadéka is van.

Hogyan látják a munkahelyi technológiai megoldások jövőjét, ezek helyét az informatikai szektorban, vagy akár a mostani helyzetben?

V. M.: Az eszközök mobilitásán, alapvető megbízhatóságán és teljesítményén túl egyre nagyobb hangsúly kerül arra, hogy a végfelhasználóknak minél testreszabottabb élményt nyújtsanak. A növekvő teljesítmény és a fejlődés mellett természetesen a munkavállalók igényei is egyre nagyobbak, ami az eszközöket és a technológiákat illeti.

Egy tavalyi kutatás szerint például a frissen munkaerőpiacra lépő Z generációs munkavállalók 91 százaléka számára meghatározó szerepe van a munkáltató által biztosított technológiáknak az elhelyezkedéskor. Fontos kiemelni továbbá, hogy a fiatalabb generációk sokkal mobilisabbak: ha nem kapják meg az általuk elvárt technikai minimumot, hajlamosak gyorsan munkahelyet változtatni csupán emiatt. Ezért is fontos a Dell és a 4iG közös stratégiája: a felhasználói élmény mindent magába foglal, annak fokozása megtartó erő és a produktivitási számokban is jól mérhető.

Milyen szférákban van a legjelentősebb hatása ezeknek a fejlődő technológiáknak?

V. M.: Az elmúlt időszakban olyan gyors volt a digitalizáció üteme, hogy egyes szektorokban több változást láthattunk, mint az elmúlt években összesen. Ez azt jelenti, hogy rengeteg, ha nem minden területen észlelhető a jelenség. Azonban az Ipar 4.0 mindent átfogó digitalizációs folyamatait ki lehet emelni. Az egyre intelligensebbé váló termelő, gyártó, feldolgozó és akár logisztikai, szállítmányozó eszközök mind az említett termékekkel és szolgáltatásokkal együtt működnek. Ilyen, az intelligens jövőt formáló eszközöket és megoldásokat is közösen szállít a két vállalat, legyen szó hálózatokon kommunikáló drónokról, röntgen gépekről, vagy akár egy gyártósorról.

Szintén aktuális trend a folyamatosan növekvő mennyiségű adathalmaz tényleges kihasználása.

2019-ben átlagosan 13,53 petabájtnyi adatot kezelt egy cég (1 petabájt egy 13,3 év hosszúságú hd minőségű filmnek felel meg) ami 831 százalékos növekedést jelent a 2016-os állapothoz képest.

Ekkora mennyiségű adatot nagy kár lenne hagyni kárba veszni. A technológiai és piaci trendekkel lépést tartó vállalatok ehhez alkalmazkodva fejlesztik a tároló- és szerverkapacitásaikat és az eszközparkjukat, valamint Mesterséges Intelligencia (MI) megoldásokkal igyekeznek minél több hasznos információt kovácsolni a felgyülemlő adataikból.

A cikk megjelenését a 4iG Nyrt. és a Dell Technologies támogatta.