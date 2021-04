Széles iparági összefogással készül útmutató a természetbarát napelemparkok létesítéséhez

A háztartási és az ipari méretű naperőművek természetbarát tervezéséhez is szolgál majd praktikus tanácsokkal egy széleskörű szakmai és iparági összefogással készülő, Magyarországon és a régióban is hiánypótlónak számító útmutató. A kezdeményezést életre hívó SolServices Kft. szakértője szerint odafigyeléssel és minimális ráfordítással kifejezetten környezet-, és természetbarát napelemparkok is létrehozhatóak, ráadásul a beruházónak is kedvező egy ilyen újgenerációs, természetbarát naperőművet létesíteni. Takács Ágnes bízik abban, hogy a jó gyakorlatok meghonosítása és az újgenerációs napelemparkok szakmai közönségnek, illetve széles közvéleménynek történő bemutatása megfelelően szemlélteti majd, hogy a napelemparkok valóban természetközeli parkokká alakíthatóak.

A szakmai szervezetek, energetikai és zöldipari gazdasági szereplők, valamint nemzeti park igazgatóságok részvételével készülő kiadvány célja elősegíteni, hogy Magyarországon a naperőművek a lehető leginkább természetbarát kialakítással épüljenek meg, illeszkedjenek környezetükhöz. A speciális útmutató a nemzetközi irányelvek, eredmények, illetve jó példák összefoglalóját, egyfajta ajánlás-gyűjteményt kínál a napelemparkok fejlesztőinek, beruházóinak és üzemeltetőinek. A fizikai, de első sorban elekronikus formában terjeszteni kívánt kiadvány bemutat konkrét technikai megoldásokat, eljárásokat és eszközöket is.

A környezettudatosság nem mindig elég

A készítők szemléletformáló, edukatív szerepet is szánnak a hiánypótló anyagnak, amely rávilágít a napelemparkok létrehozásának és működtetésének ökológiai, környezetvédelmi aspektusaira, azok fontosságára. A napelemparkok ilyen irányú vizsgálata ugyan is szerintük eddig nem kapott kellő hangsúlyt a hazai piacon - emelte ki Takács Ágnes, a multidiszciplinális munkát elindító SolServices Kft. szakértője.

A napenergiával foglalkozó hazai vállalkozásokra ugyan zömében eleve jellemző a környezettudatosság, és hogy a fenntarthatóság fontos számukra, de ez önmagában nem mindig elég ahhoz, hogy az általuk életre hívott napelemparkok egyúttal maximálisan természetbarát létesítmények is legyenek. Holott megfelelő tervezéssel viszonylag könnyen azzá tehetőek, amivel túlmutathatnak a már meglévő biodiverzitásvédelmi és -megőrző funkción, így kifejezetten pozitív hatással is lehetnek környezetükre.

A kiadvány készítői szerint hosszú távon mindenkinek, így a beruházónak is megéri, ha a napelemparkot természetbarát módon létesítik, a természetvédelmi és az energetikai, pénzügyi szempontok pedig egyszerre is érvényesíthetők. Ennek megfelelően az ajánlások figyelembevétele számottevően sem a beruházás technikai megvalósításának kihívásait, sem annak költségvetését nem növeli.

Miért éri meg a beruházónak egy környezetbarát, újgenerációs napelempark létesítése?

Azon túl, hogy egy ilyen park erősíti a vállalat zöld küldetését, másrészt anyagi megtakarításokat is hozhat számára. Példaként említi, hogy az útmutató foglalkozik egyebek mellett a gyepgazdálkodás különböző típusaival is, amelyek segítségével az első néhány éves beállási időszakot követően akár önfenntartó gyep alakulhat ki a park területén. Ez a megoldás azért bír különös jelentőséggel, mivel általa minimálisra csökkenthető a bolygatások száma, így mind a növényzet, mind az állatvilág hosszabb ideig tud háborítatlan környezetben fejlődni a napelemparkban és annak környezetében, ugyanakkor a gyeppel kapcsolatos karbantartási munkák és annak költségeire is kedvező hatással is lehet.. A kiadvány ezenfelül például a nagyvadak által a napelemparkokban okozott károk minimalizálását lehetővé tevő állatbarát javaslatokat is tartalmaz majd.

A szakmai ajánlásokat tartalmazó útmutatóban megjelenik a napelemparkok területén folytatható – például a méhtartást vagy juhok legeltetését is magába foglaló – ökológiai gazdálkodás lehetősége is Az ökológiai gazdálkodás mint gyakorlat, a mezőgazdaságban már bizonyított, ezáltal az eszközöket és megvalósítási stratégiákat tekintve egyaránt adottak a biztos alapok a természetbarát napelemparkok létesítéséhez, aminek megvalósítása, gyakorlati átültetése sokkal könnyebb, mint azt sokan gondolják – fogalmazott Takács Ágnes.

Az agrárium és a napenergia-szektor viszonya jelenleg még kezdeti fejlődési szakaszban van hazánkban és a régióban egyaránt. Habár a naperőművek az elmúlt években itthon is gyorsan elterjedtek, és a jövőben további területeken jelennek majd meg, viszont erre a folyamatra az agráriumban dolgozók egy része némileg potenciális fenyegetésként tekint attól tartva, hogy értékes mezőgazdasági területek veszhetnek el a közeljövőben. Valójában azonban a mezőgazdasági termelésből egyéb okból – például ipari parkok, gyárak, települési térségek céljára – kivett területekhez mérten a naperőművi létesítést szolgáló más célú területhasznosítás nem számít kimagaslónak. Ráadásul a hazai jogszabályok európai szinten szigorúak, megfelelő garanciát biztosítva maximálisan védik a termőföld-hasznosítást, az azt szolgáló iparági érdekeket és értékeket, hagyományokat és tradíciókat. Éppen ezért szükségszerű egy különleges „win-win helyzet” megteremetése hazánkban is, amihez kapcsolódóan a kiadványnak az is kifejezett célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a két ágazatot, hiszen jó példák vannak az egy területen megvalósított mezőgazdasági hasznosításra és energiatermelésre.

Összehozni a természetvédelmet és az energiatermelést!

Magyarországon a napelemparkok engedélyezése – méretüktől függően - a nemzeti park igazgatóságok illetékességébe is tartozhat, függetlenül attól, hogy a terület védett-e vagy sem. A beruházók és a természetvédők elvárásai közötti egyensúlyra törekvő dokumentum pedig e téren is tesz ajánlásokat az érintettek javaslatai alapján. A zöldhatóságok például szorgalmazzák, hogy a beruházások fejlesztésébe a lehető legkorábban legyenek bevonva, és megoszthassák azokat az információkat, amelyek máshonnan nem beszerezhetők. Ilyenek a kikérhető megfigyelési adatbázisok, amelyek akár 20-25 évre visszamenőleg rögzítik például, hogy milyen védett állatokat figyeltek meg egy adott területen.

A hiánypótló kiadvány melléklete egy olyan adatbázist is tartalmaz majd, amely összegyűjti valamennyi, a természetvédelemmel kapcsolatos és online elérhető, a beruházók számára hasznos adatbázist. Ezen ismeretek birtokában a fejlesztők hatékony és eredményes párbeszédet folytathatnak majd már a beruházás korai szakaszában is a fejlesztésben érintett szervekkel.

A SolServices Kft. mellett a munkában részt vesz többek között az Alteo Energiaszolgáltató Nyrt., a BioAqua Pro Kft., a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, a Geohidroterv Kft., a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, a Magyar Professzionális Méhészek Egyesülete és az STS Group is, de más szervezetek részéről is érkeztek javaslatok. Az ajánlások alkalmazhatók egy kisebb, 0,5 MW-os vagy akár egy 100 MW-os napelempark kialakításához, de ahogy Takács Ágnes megfogalmazta a várhatóan 2021 nyarán megjelenő kiadványban az is talál hasznos információkat, aki a hátsó kertbe kíván háztartási méretű naperőművet telepíttetni.

A cikk megjelenését a SolServices Kft. támogatta.

