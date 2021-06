Már biztosan az energetika az új stratégiai üzletág az Opusnál

Összességében sikeresnek értékeli az idei év első negyedévét Dzsubák Attila. Az Opus Global Nyrt. vezérigazgatója a Portfolio-nak elmondta: a cégcsoport komoly lehetőségeket lát az energetikában, konkrétan a Tigáz és a Titász szinergiáinak összehangolásában, valamint az agárirumban meglévő érdekeltségeik is egyre nagyobb hangsúlyt kapnak. A turizmus pedig a következő időszak nagy nyertese lehet, nem véletlen, hogy fejlesztik és bővítik a legnagyobb magyar szállodaláncnak számító Hunguestet.

Hogyan értékeli 2021 első negyedévét? Milyen tényezők mozgatták a bevételt és az eredményeket? Mit várnak az idei évre, van publikus profitcél, vagy növekedési célkitűzés?

Összességében úgy értékelem, hogy sikeres negyedévet zártunk, és optimista vagyok a jövőre nézve. A 2021-es év Q1 időszakát még nagyban érintette a Covid 3. hulláma, ez nagy hatással volt az egyes szegmensekre, főleg a turizmust érintette hiszen a szállodák szinte teljesen zárva tartottak. Ilyen nehéz körülmények között is el tudjuk mondani, hogy a vállalatcsoport összességében sikeresen teljesített.

Mérföldkőnek tekintem, hogy akviráltuk a Tigáz-t, nagy lépést tettünk előre a Titász felvásárlásában,

emellett növekedni tudott a nettó árbevétel, pozitív EBITDA mellett közel 8.2 milliárd forintos adózott eredményt mutat az IFRS szerinti konszolidált beszámoló.

Az idei évre a turizmusban számítok a tavalyinál jobb bevételi mutatókra, ez persze nagyban függ attól, hogy hogyan alakul a COVID a továbbiakban.

Kedden publikált gyorsjelentésük szerint csökkent az első negyedévben az Opus Global cégcsoport működési bevétele az előző év azonos időszakához képest, annak ellenére, hogy az ipari termelés, valamint a mezőgazdaság és élelmiszeripar szegmens is kétszámjegyű bevételnövekedésről számolt be. Az energetika üzletág azonban látványosan fejlődik. Hogyan értékeli a cégcsoport számait?

A vállalatcsoport 2021 első negyedévi konszolidált adózott eredménye 8,1 milliárd forint, mely a tavalyi azonos időszakhoz képest több, mint 5,4 milliárdos eredményjavulást jelent a cégcsoportnál, a konszolidált EBITDA-mutatója több, mint 2,8 milliárd forint. A cégcsoport 2021.03.31-én konszolidált szinten 678,5 milliárd forint mérlegfőösszeggel zárt, amely 118,4 milliárd forinttal, azaz több, mint 21%-kal nőtt a tavaly év végi bázisadatokhoz képest, amely növekedés az első sorban az energetika szegmens újraépítéséhez köthető. Azt is hozzá kell tennem, hogy a 2021. I. negyedévi konszolidáció során az eredménykimutatásban az energetika szegmens eredménye nem került bevonásra, mivel a Tigáz akvirálása a negyedév utolsó napjával valósult meg.

Az építőipar válságállónak bizonyult tavaly, sőt, az egész ipari termelési divízió jól teljesített az Opusnál, és rendszeresen érkeznek a bejelentések az újabb és újabb elnyert projektekről, több milliárd forint értékben. Ez alapján úgy tűnik, hogy jók a kilátások, a megrendelések jönnek folyamatosan. A nyersanyagárak elmúlt hónapokban látott emelkedése beleszólhat a szegmens erős teljesítményébe?

Az ipari divízió valóban jól teljesített 2020-ban, a Q1-ben a szegmens összes működési bevétele 13 százalékkal nőtt az előző év hasonló időszakához képest. Az építőiparban a jelenlegi szerződésállomány és az előttünk lévő feladatok alapján időarányosan jól állunk, jelenleg úgy látjuk, hogy a 100 milliárdos nagyságrendű éves forgalomra vonatkozó célkitűzésünk tartható.

Úgy gondolom, hogy az alapanyagoknál is normalizálódni fognak az árak. Mindez, illetve a divíziónkban dolgozó szakemberek jelenthetik a garanciát arra, hogy az építőipar a következő negyedévekben is sikeres lesz, és továbbra is megtartja piacvezető pozícióját.

Hogy áll az energetikai divízió felépítése, hogy halad a Tigáz felvásárlása? Várhatók újabb akvizíciók? Miért éppen az energetikában ilyen aktív a vállalat, mi a hosszú távú stratégiai célkitűzés az üzletágban? Terveznek-e esetleg más irányban is bővíteni?

Az energetika egyike azon stratégiai üzletágaknak amire a vállalatcsoport stabilan építhet a jövőben. Az energiafelhasználás várhatóan évről évre növekszik mind lakossági mind vállalati környezetben. Energetikában a következő időszak a Titász akvizíció zárásáról fog szólni, ezt követően tudunk foglalkozni a Tigáz és a Titász közötti szinergiák kiépítésével: a két cég földrajzi értelemben és működésben is közel áll egymáshoz.

A két szolgáltató kapcsán is elkezdtük felmérni azokat a területeket, ahol bővítéssel vagy beruházással modernebbé és jövedelmezőbbé tehetjük a társaságokat a jövőt illetően. Ezzel az ügyfeleiknek is korszerű, innovatív energetikai megoldásokat tudnak kínálni, amivel tovább növelhetik az ügyfélkiszolgálás színvonalát. Mindkét szolgáltató stabil bevételt biztosítva, jelentős mértékben járulhat hozzá a cégcsoport eredménytermelő képességéhez és szilárd alapot jelent a tőzsdei vállalat energetikai divíziójának további erősítéséhez.

Az Opus régiós érdekeltségei olyan szinergiákat biztosítanak, amelyek révén tovább növelhető ezen energetikai cégek hatékonysága.

Stratégiai célunk, hogy hosszú távon a hazai energetikai piac meghatározó szereplőjévé váljunk.

A tőzsdei holdingcég növekedési potenciálként tekint Magyarország keleti régiójára, amelynek gazdasági fejlődését aktívan kívánja támogatni.

A mezőgazdasági üzletág is egyre növekvő bevételről és profitról számolhat be: ez minek köszönhető, milyenek a kilátások a szektorban?

A mezőgazdaság a pandémia hatására felértékelődött. A mezőgazdaságban szereplő vállalataink minőségi termékekkel tudnak hozzájárulni a magyar termeléshez. A Viresol esetében a korai évekhez képest már sokkal nagyobb kapacitással tudunk termelni. Hosszútávon azok a vállalatok lehetnek sikeresek a mezőgazdaságban, akik képesek lesznek innovatív módszereikkel szembenézni a klímaváltozás hatásaival.

A Kall Ingredients például innovatív módszerivel szinte azonnal átállt alkoholgyártásra a vírus idején, amikor nagy szükség volt a fertőtlenítő szerek gyártására. Az élelmiszeripari ágazatban 2021-ben is azon dolgozunk, hogy az eddig elért piaci pozíciónkat megtartsuk, optimalizáljuk az elérhető előnyöket mind a hazai, mind a nemzetközi piacokon.

Kiemelt célunk, hogy a bevezetett új termékek esetében kiaknázzuk a piaci lehetőségeket.

Mindezzel párhuzamosan a legújabb ipari és piaci trendeknek megfelelő innovatív termékfejlesztésekre fókuszálunk.

Milyenek a kilátások a járvány által megütött turizmusban üzletágban? Lehet már az idei nyár olyan erős, mint a válság előtt? Lehet hosszú távú hatása a járványnak az utazási/nyaralási szokásokra, okozhatott strukturális változásokat? Ha igen, akkor azok hogyan hatnak az Opus turisztikai divíziójának üzletmenetére?

Bár kevesen gondolnák, de még a turisztikai szegmensben is volt pozitív hozadéka a pandémiának. Erősebb, hatékonyabb lett a Hunguest, miközben biztosította, hogy szervezeti szinten meglegyen a nyitási üzemi hőmérsékletük.

A szállodaláncnál rengeteget dolgoztak a magasabb vendégélményért, illetve számos területen éveket léptek előre néhány hónap leforgása alatt, elkezdték a vállalat erősebb digitalizációját.

A Hunguest bebizonyította, hogy alapos kockázatelemzés mellett, de gyorsan hoz döntéseket. A koronavírus első hulláma alatt átütemezték és előre hozták hét szállodájuk felújítását, hogy a két hónapnyi üzemszünetet a leghatékonyabban használhassák ki. Több megújult szálloda még ebben az évben megnyitja kapuit a vendégek előtt. Magyarország történetének legnagyobb szállodaipari beruházássorozatát hajtják végre, és új, friss arculatot kap a Hunguest. Nyilván mindezekből a jövőben profitál a vendég, maga szállodalánc, és végső soron az anyavállalat Opus is.

Az idei nyár előfoglalási adataiból arra lehet következtetni, hogy a külföldivel szemben idén is inkább a hazai pihenést választották a magyar családok, bizakodóak vagyunk. A járvány hosszú távon is képes változtatni a nyaralási szokásokon, a Hunguestnél azonban fel vannak készülve ezekre az új igényekre.

A Hunguest Hotels jelen van Ausztriában és Montenegróban is, más országokban terveznek terjeszkedni a régióban?

A Hunguest a hazai szállodaipar egyik meghatározó szereplője, sok utazó dönt a szállodalánc mellett. A régióban is egyre népszerűbb a Hunguest márkanév, ezért is van lehetőség a terjeszkedésre. Mivel a márka már bizonyított idehaza és külföldön is, ez nagyobb teret biztosít számunkra, nem fogunk elmenni a jó üzletek mellett, legyen szó hazai vagy akár külföldi lehetőségről.

Az idei évre mit várnak az egyes stratégiai üzletágakban és milyen éve lehet a teljes cégcsoportnak? A konszolidáción lesz még ismét a hangsúly és az organikus növekedésen, vagy keresnek felvásárlási célpontokat a stratégiai üzletágakban?

A cégcsoport idei évét előre megmondani nem egyszerű a jelenleg ugyan háttérbe húzódó, de mégis a mindennapjainkra hatással lévő pandémiás időszakban. De bizakodóak vagyunk, a Q1 időszak számai alapján azt gondolom, hogy jogosan. A konszolidációra nagy hangsúlyt fektetünk az év hátralévő részében, folyamatosan javítjuk a vállalatok hatékonyságát.

Áprilisban sikeresen lezajlott egy 39 milliárd forintos kötvénykibocsátás az NKP keretein belül, mire használják a befolyt összeget és terveznek-e újabb kötvénykibocsátást?

A kötvénykibocsátásból származó forrásokat az energetikai divíziós tervekhez használjuk, nem tervezünk további kötvénykibocsátást rövid – középtávon, az Opus Global kellő forrással rendelkezik a tervei megvalósításához.

Mészáros Lőrinc, a cég egyik fő tulajdonosa múlt héten arról beszélt, hogy a piacnak 350 forintra kellene áraznia az Opus részvényeit, mi a véleményük erről?

A vállalat számára sokkal inkább az volt fontos az adott interjúból, hogy a legnagyobb Opus-részvényes hosszú távon elkötelezett a cég papírjait illetően, de az általa elmondottakat elemzések is alátámasztják. Az Equilor legutóbbi, áprilisi elemzése is megerősítette, hogy 395 forintos célárat tart reálisnak. Bízunk benne, hogy a piac be fogja árazni a megfelelő szintre az papírjainkat.

Mikor fizethet osztalékot az Opus, mikor jöhet ez egyáltalán szóba, mihez kell ennek teljesülnie? Az Equilor legfrissebb elemzésében 2024-re várja az osztalékfizetést (addigra stabilizálódhat szerintük a cash flow annyira, hogy szóba jöhet az osztalékfizetés), ez reális lehet?

Az osztalékfizetés első és legfontosabb feltétele az akvizíciók zárása, és az akvirált vállalatok stabil, bevételtermelő pályára állítása. Erre jó példa az energetikai szegmens, ahol a Tigáz már a megfelelő pályán van, a Titász viszont még egy le nem zárt akvizíció. Az osztalékfizetésről azonban a közgyűlés dönt.

A cikk megjelenést az Opus Global Nyrt. támogatta.

Fotók: Stiller Ákos/Portfolio