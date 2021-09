Megfelelő biztosítás nélkül hazárdjáték lehet a vállalkozás

Orosz Márton Cikk mentése Megosztás

Egyre nagyobb szeletet hasít ki az Aegon a vállalati biztosítások piacából. Dénes Attila, az Aegon Biztosító Corporate Üzletágának igazgatója a Portfolio-nak elmondta, a biztosítási piac gyakorlatilag tükörképe a gazdaságnak. Ha fejlődik a gazdaság, vannak építkezések, infrastrukturális beruházások, akkor jól megy ez a piac is, ha pedig kevésbé prosperál, akkor itt is visszaesés tapasztalható. A szakemberrel többek között arról beszélgettünk, hogyan alakult a 2020-as év a vállalati biztosítások piacán, milyen jelentős változások zajlottak az Aegon háza táján és kitértünk arra is, hogy az elmúlt hónapokban soha nem látott mértékű építőipari alapanyagokat érintő áremelkedésnek milyen hatása van a vállalati biztosításokra.