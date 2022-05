Mentorprogrammal segíti a Deloitte Private a magánvállalkozásokat

A Deloitte Private a Deloitte globális hálózatán belül létrehozott nemzetközi szakértői csoport, amely családi és más magánvállalkozások számára nyújt személyre szabott tanácsadási szolgáltatásokat. Ennek keretében indította el Magyarországon is a Best Managed Companies néven futó üzleti mentorprogramot a helyi vállalkozások támogatására és elismerésére. A szervezet közép-európai régiójának vezető partnerét, Kóka Gábort arról kérdezte a Portfolio, hogy miként tudják támogatni a vállalkozásokat és mik azok a tényezők, amik szerepet játszanak egy magánvállalkozás fenntartható sikerében és növekedésében.

Mik a legnagyobb kihívások ma a hazai magánvállalkozások számára és hogyan kezelik ezeket a helyzeteket?

A jelenlegi üzleti és gazdasági környezetben számos kihívással néznek szembe ügyfeleink. A teljesség igénye nélkül elég csak a globális ellátási láncokra, az energia- és nyersanyagárakra, az alapanyag beszerzésre, a logisztikai kihívásokra, a geopolitikai hatásokra vagy a Covid negatív hatásaira gondolnunk.

Ugyanakkor a családi vállalkozások talán rugalmasabban tudnak reagálni az őket érintő kihívásokra. A legtöbb esetben a családtagok egyben tulajdonosok is, így jellemzően gyorsabban tudnak megoldást találni egy felmerülő krízishelyzetre, de érdemes kitérni a kritikus pontokra is: a szoros személyes kapcsolat az alapítók és a vállalkozás működése között magával vonja az alapítókat érintő személyes problémák, krízishelyzetek közvetlen negatív kihatását is a vállalkozásra. Ilyen lehet az alapító váratlan betegsége, halála, családon belüli konfliktusok és egyéb vitatott helyzetek.

Összességében elmondható, hogy

ebben a rendkívül változékony üzleti környezetben komplex kihívásokkal szembesülnek a hazai magánvállalkozások – részben ezért is indítottuk el Magyarországon is a Best Managed Companies néven futó üzleti mentorprogramunkat,

amely a helyi magántulajdonban lévő vállalkozások támogatására és elismerésére jött létre.

Hogyan tudja egy cég úgy alakítani a stratégiáját, hogy az időtálló legyen és átsegítse ezeken a kihívásokon?

A stratégia kialakításához fontos, hogy egyedileg kialakított tervvel, vízióval és jövőképpel rendelkezzen a vállalat, amelyeket a termékek és szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos döntések irányának meghatározására tudnak használni.

Ezen kívül lényeges elem, hogy megfelelő stratégia alkotási, fejlesztési tervekkel rendelkezzen, ahol a vállalat legfőbb erősségeire fókuszálnak. Természetesen egy kiemelkedő vállalat figyelembe veszi a piaci trendeken kívül a vevői-, beszállítói és munkavállalói visszajelzéseket is, amelyeket megfelelően feldolgoznak a hatékonyságnövelés érdekében.

Kóka Gábor, a Deloitte Private közép-európai régiójának vezető partnere

A stratégia megvalósításánál pedig elengedhetetlen, hogy megfelelő teljesítménymutatók álljanak a vállalat rendelkezésére, amelyekkel mérni lehet a stratégia előrehaladását. Fontos szempont az is, hogy a vállalat hogyan kommunikálja a stratégiai célokat, illetve a megvalósítási folyamatokat a cégen belül. A vállalat méretétől függően különböző kommunikációs csatornák alkalmazásán keresztül a teljes munkavállalói rétegnek megfelelő információval kell rendelkeznie, hogy helyesen tudjanak reagálni az esetleges változásokra. Ezen kívül az üzletmenet folytonosságának biztosítása is kulcsfontosságú azon családi vállalkozások körében, melyeknél egyre inkább aktuálissá válik a generációváltás kérdésköre.

Az elmúlt évek során egyre több cég kezdett el nagyobb hangsúlyt fektetni a vállalati kultúra fejlesztésére és erősítésére, ami szorosan kapcsolódik a munkavállalók elköteleződéséhez is. Ez a trend mennyire van jelen a hazai magánvállalkozások életében?

A vállalati kultúra kialakításának legfontosabb eleme, hogy egyedi vállalati identitás kialakítására törekedjen a cég, amely elsősorban a sajátos erősségeire összpontosít, például az alapítók meggyőződésének vagy regionális kötődésének felhasználásával. De nemcsak a vállalatok fektetnek egyre nagyobb hangsúlyt vállalati kultúrájuk kialakítására és erősítésére, valamint értékeik kommunikációjára, hanem a munkavállalók is egyre tudatosabban választanak munkahelyet, fontos számukra, hogy nyitott és elfogadó környezetben dolgozzanak, ahol jól érzik magukat. A lojalitás kialakításának fontos eszköze a vállalaton belüli rendezvények, csapatépítők és egyéb közös programok szervezése, ahol a munkavállalóknak és a vezetőségnek lehetősége van például közösen megünnepelni a sikereket.

Mi a Best Managed Companies program célja és milyen cégek számára lehet érdemes jelentkezni?

A Best Managed Companies program a Deloitte Private égisze alatt futó üzleti mentorprogram, amely kifejezetten a helyi magántulajdonban lévő vállalatok érdekében és azoknak a támogatására, elismerésére jött létre. Világszerte már több mint 30 éve működik a program, Magyarországon pedig idén indítottuk el először.

A program során a jelentkező vállalkozások a mentoroktól, valamint a független zsűritől visszajelzéseket kapnak a jelenleg bevált gyakorlatokról, valamint potenciálisan fejlesztendő területekről egy globálisan elismert metodika mentén.

A jelentkezés és a részvétel a vállalkozások számára teljesen díjtalan, a program hosszútávú célja a Best Managed Companies minősítést elnyerő vállalkozásokból egy egymást segítő közösség építése.

Azok a vállalatok vehetnek részt a programban, amelyek többségében közvetlenül vagy közvetve magyar magánszemélyek tulajdonában állnak. Emellett számos pénzügyi és egyéb mutatószámnak is szükséges megfelelni. A jogosultsági feltételeknek megfelelő vállalkozások egy rövid, online kérdőív kitöltésével tudják jelezni a programba való jelentkezési szándékukat. Ezt követően azok a jelentkezők, akik megfelelnek a jogosultsági feltételeknek egy alapos mentoring folyamatban vehetnek részt dedikált és képzett Deloitte-os mentorok közreműködésével. A folyamat végén a jelentkezőknek egy pályázati anyagot kell összeállítaniuk, amely alapján visszajelzést és javaslatokat kapnak a mentoroktól, valamint egy független, külső tagokból álló zsűri is értékeli őket.

Milyen szempontrendszer szerint értékelik a pályázatokat és milyen előnyökkel jár a programban való részvétel a jelentkezők számára?

A programnak 4 fő területe van, amely alapján értékeljük a vállalatok jelenlegi működését. Az egyik a stratégia, amely elsősorban a vállalat céljaira, jövőképére, valamint a stratégia kialakítására, fejlesztésére, megvalósítására és a stratégiai kommunikáció összehangolására fókuszál. A másik a vállalat képességeire és innovációs tevékenységére összpontosít a szervezeti erőforrások, produktivitás, valamint a szervezeti struktúra és folyamatok figyelembevételével. A harmadik szempont a vállalaton belüli kultúra és elköteleződés kérdésköre, amely elsősorban a vállalati kultúrára, márkaépítésre, javadalmazási rendszerekre és a vállalaton belüli folytonosság témájára épül. Az utolsó fő terület pedig a vállalat irányítási modelljeire és pénzügyi gyakorlataira koncentrál.

A programban való részvétel számos előnnyel jár, minden résztvevő mentoring folyamatban részesül, ahol azonosítjuk a vállalat erősségeit, a potenciális fejlesztendő területeit, majd ezekre visszajelzéseket is adunk. Ezáltal minden résztvevő számára biztosított a tanulási és fejlődési lehetőség. Emellett lehetőség van jelentős kapcsolatrendszer kiépítésére a különböző rendezvényeink, valamint a mentoring folyamat során. Ezen kívül a résztvevők pozitív média nyilvánosságban részesülnek, mivel a Deloitte az összes kommunikációs csatornáján és kapcsolati rendszerén keresztül népszerűsíti a programot és az abban résztvevőket.

További előnyökkel jár a program azon vállalkozások számára, akik a zsűri értékelése alapján a Best Managed Companies minősítést megkapják. Ezeknek a vállalatoknak lehetőségük van a kommunikációs csatornáikon megjeleníteni a Deloitte Private nemzetközileg elismert, Best Managed Companies márkájának logóját, például honlapjukon vagy álláshirdetéseikben.

A cikk megjelenését a Deloitte Private támogatta.