Megvannak a 2022-es év Green Awards nyertesei! - A leginnovatívabb és zöld programokat díjaztuk

Az elsőként meghirdetett Green Awards pályázatunk során azon jelentkezőket vártuk, akik büszkék a vállalat tevékenységére, eddigi eredményeire, egy adott programjára vagy innovációjára. Összesen 5 kategóriában vártuk a legfenntarthatóbb kezdeményezéseket:

Az Év Jó Ügye Az Év Zöld Kkv-ja Az Év Zöld Nagyvállalata Az Év Zöld Befektetése Az Év Zöld Innovációja

A zsűrinek nem volt egyszerű dolga, számos kiváló pályázati anyag érkezett, így különösen nehéz volt csupán egy-egy győztest kiválasztani kategóriánkét. A legtöbben "Az Év Zöld Innovációja" díjra pályáztak, így már az előzetes szűkített listára is 5 vállalat került be a 3 helyett.

Az Év Jó Ügye: Duna-Dráva Cement

A díjat átadta Puskás András, a Magyar Bankholding elnöki főtanácsadója, aki elmondta, hogy: "A Duna-Dráva Cement esetében az olyan unikális megoldásokat díjaztuk, amelyek pozitív hatással vannak a munkavállalóikra, illetve rajtuk keresztül a környezetre. Emellett célul tűzték ki a fiatalok támogatását is, amit szintén elismert a zsűri."

A Duna-Dráva Cement Kft. számára kiemelten fontos a természeti értékek védelme, a helyi közösségek és a fiatal generáció támogatása. A gyárakban dolgozó munkatársak többsége a környékbeli településeken él, ez is erősíti a cég helyi közösségek támogatására irányuló törekvéseit. A CSR programjaik keretében szeretnék a cementgyártás folyamatát megismertetni a cementgyárak vonzáskörzetében élő fiatal generációval, a területen élőkkel, civil szervezetekkel. Évek óta hirdetnek "Zöld Megoldás-pályázatot", ennek keretében összesen 82 millió forinttal támogatták 60 projekt létrejöttét, volt köztük 35 zöld közösségi tér, 11 környezeti nevelési program, 7 tanösvény és 4 madárbarát kert, valamint 3 energiahatékonysági projekt. Régóta meghirdetik a "Duna-Dráva a Tehetségekért" ösztöndíjprogramot is, utóbbival a környéken élő, tanulmányi, sport vagy kulturális területen tehetséges diákokat támogatják. 2021-ben két rekultivációs és természetvédelmi projektbe fogtak bele. A Pest megyei kavicsbányáik területén egy már használaton kívüli bányatavat alakítottak át több ütemben mezőgazdasági művelésre alkalmas területté. A Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársaival együttműködve egy másik, még működő kavicsbánya (Ócsa) területén úszószigeteket létesítettek, hogy a védett vízi madarak számára nyugodt életteret és fészkelési lehetőséget biztosítsanak.

Az Év Zöld Kkv-ja: FoxPost

A díjat átadta Puskás András, a Magyar Bankholding elnöki főtanácsadója, aki elmondta, hogy: "A kkv-k esetében is erős pályaművek érkeztek, a Foxpost egy olyan innovatív kkv, ami nem áll meg már olyan elért célok után sem, minthogy drasztikusan lecsökkentette a karbonlábnyomát. Követendő példa lehet minden kkv számára."

A FoxPost csomagautomatás küldési és átvételi módra specializálódott, hisznek abban, hogy a csomagautomaták alkalmazása hatékony, környezetbarát megoldást biztosít hosszú távon is a növekvő e-kereskedelmi igényekre, mert kapacitás szempontjából az automatákhoz a futárok egyszerre jóval több csomagot tudnak kiszállítani. Egy házhozszállításos jármű 100-150, míg a Foxpost furgonok 800-1000 csomagot szállítanak el naponta. Egyik kiemelt céljuk, hogy kibocsátásaikat csökkentsék, és ezt folyamatosan monitorozzák is. A tavalyi évben az átlagos kibocsátásuk 0,23 CO2e kg/csomag volt, ezt az értéket igyekeznek az idei évben tovább csökkenteni. A cég fontosnak tartja a körkörös gazdaság elvét, ezért a munkák során keletkező hulladék mennyiségének minimalizálására törekednek. A csomagok szállítására speciális ládákat használnak, a helyi légszennyezettség csökkentése érdekében pedig folyamatosan tesztelik elektromos kiszállító járműveiket a mindennapok során.

Az Év Zöld Nagyvállalata: Auchan Magyarország

A díjat átadta Mécs Imre, Solar Markt Csoport elnöke, aki elsőként elmondta, hogy "Örömmel csatlakoztunk ehhez a kezdeményezéshez, a célunk, hogy megmutassuk, hogy minden szereplőnek erre az útra kell lépnie. Szeretnék minden résztvevőnek gratulálni a kiváló pályaművekhez, bátorság kell az első lépéshez, a pályázók ebben a bátorságban jeleskedtek. Az Auchan Magyarország az nyerte el a tetszésünket, hogy a vállalat az önfogyasztás mérséklésével találta meg a fenntarthatóság felé vezető utat."

Az Auchan Magyarország fenntarthatósági stratégiája három fő alappilléren nyugszik, a műanyagszennyezés elleni küzdelem, a karbonlábnyom csökkentése, valamint a harc az élelmiszerpazarlás ellen. Az első pillérnek megfelelően 2019-ben elsőként használtak újrahasznosított, 20 kg teherbírású karton bevásárlódobozokat, folyamatosan vezették be az alternatív csomagolóeszközöket, idén márciusban a textilipar környezetszennyező hatásaira reagálva, használt ruhákat is felvettek a kínálatukba, emellett elsőként vezették ki végleg a zöldség-gyümölcs, illetve a pékáruknál az egyszer használható műanyagzacskót, az úgynevezett rollbaget. A karbonlábnyom csökkentése érdekében e-töltőket telepítettek az áruházak parkolóiba, a hipermarketek parkolóit ledesítették és több áruházban is megtörtént már a nagyteljesítményű hűtőberendezések cseréje, a technológiai hűtés energiafelhasználása így 30%-kal, a teljes elektromos energiafelhasználás pedig 12%-kal csökkent. Jelenleg folyamatban lévő projekt, hogy napelem-rendszer települjön az áruházaik és a logisztikai raktárak tetejére. Emellett preferálják a helyi termelőkkel való együttműködést is, valamint az élelmiszerpazarlás elleni harc részeként több nagy karitatív szervezet munkáját segítik az Auchan Alapítványon keresztül anyagilag. A kiskereskedelmi lánc 2015 óta dolgozik a Magyar Élelmiszerbankkal, ez idő alatt közel 4 ezer tonna lejárat előtti élelmiszert adtak át a szervezetnek, amit közel 50 ezer nélkülöző ember között osztottak szét.

Az Év Zöld Befektetése: NAP Nyrt.

A díjat átadta Sávoly-Hatta Anita, a PwC Magyarország ESG-ért felelős cégtársa, aki így nyilatkozott az ünnepségen: "Nagy öröm, hogy csatlakozhattunk ennek a díjnak az élere hívásához. A Nap Nyrt. megoldása a fenntarthatósági úton jó példa és sok lehetőséget jelent a további innovatív befektetési termékek kínálatának gyarapításához."

A NAP Nyrt. a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, ellenőrzött tőzsdei keretek között kereskedhető részvényei lehetőséget teremtenek a megújuló energiaforrásokba történő befektetésre. A 2021. októberi tőzsdei bevezetés után a társaság két alkalommal hajtott végre zártkörű tőkeemelést, papírjainak árfolyam az energiapiaci válság és a háborús helyzet ellenére stabil maradt. 2021. év végére 23 MW AC kapacitású naperőmű portfólió méretet értek el, ezek az erőművek 2021-ben mintegy ~34 GWh zöld áramot termeltek, ami ~12 ezer db háztartás ellátására alkalmas. A 2022. év első felében a megtermelt zöld áram mennyisége elérte a ~20 GWh-t, a portfólió pedig 2022. júniusában újabb, 4,5 MW-os napelempark akvizíciója révén tovább bővült. A megtermelt tiszta, karbonmentes energiáról az európai gyakorlatnak megfelelően zöld bizonyítvány kerül kiállításra. A NAP Nyrt. erőművei által megtermelt energiamennyiség és az iparági statisztikák alapján a társaság 2021-ben 7000 – 8500 tonna CO2 megtakarítással járult hozzál a környezeti terhelés csökkentéséhez, ami 1500 – 1850 db autó kibocsátásának felel meg (4,7 tonna átlagos CO2 éves személygépjármű kibocsátást feltételezve).

Az Év Zöld Innovációja: Filaticum/Filamania Kft.

A díjat átadta Károlyi Zsuzsanna, E.ON Hungária Csoport Márka és Marketing vezetője, aki elmondta, hogy: "Az egyik legizgalmasabb beszélgetés zajlott a zsűri között ennek a kategóriának a kiválasztása során. Számos szempont volt, amik megnehezítették a döntést. Végeredményben egy bátor, inspiratív kezdeményezést választottunk."

A Filamania Kft. a Filaticum márkanév alatt fejleszti és gyártja a szálhúzásos 3D nyomtatás alapanyagát, a filamenteket. Adalékanyagaik környezetbarátak, újrahasznosított csomagolásban hozzák forgalomba a termékeket, az üres filament tekercseket visszaváltják és újra felhasználják, a keletkezett PLA hulladék visszaforgatását pedig több szinten is biztosítják. Több mint 5 éves fejlesztési folyamat eredményeképpen az elmúlt hónapokban vált teljessé a cég termékportfóliója: az ipari 3D nyomtatásban használt, fenntartható alapanyagokat gyártó cég már számos iparág számára kínál PLA (biopolimer) alapú, kompozit nyomtatószálakat. A 3D nyomtatás bevezetésével a cégek egy fenntartható technológiára váltanak, mert csökken az előállított hulladék mennyisége, kevesebb a feleslegesen felhasznált erőforrás, a helyben gyártás miatt rövidebb lesz az ellátási lánc, illetve kevesebb a szállítás.

Ugyanakkor a 3D nyomtatásban használt alapanyagok egy része nem környezetbarát, de a cég a filamentek alapanyagául a PLA-t (Polylactic Acid) használja, ami egy biológiai úton, ipari komposztálási körülmények között lebomló polimer, és amit megújuló erőforrásokból, jellemzően keményítőt tartalmazó növényekből (kukorica, cukornád stb.) állítanak elő. A PLA biopolimerek karbonlábnyoma jelentősen alacsonyabb, mint a hagyományos kőolaj alapú műanyagoké. Számos olyan tulajdonsága is van azonban, ami miatt az iparban nem tudják alkalmazni. A Filamania Kft. ezeket a tulajdonságokat javítja, és ezáltal erősebb, ütésállóbb, vezetőképes, alakítható kompozit nyomtatószálakat gyárt. A Filatcium márkanév alatt létrehozott, PLA -alapú filamentek ipari alkalmazásra lettek kifejlesztve, van, amelynek magas a hőállósága, egy másik a külső behatásoknak is sokkal jobban ellenáll, egy harmadik termék gipszet tartalmaz, ami segít a részletek kirajzolhatóságában, illetve kifejlesztettek olyan terméket is, amely az elektronikai- és autóiparban használható, de olyat is, amely az egészségügyben lehet hasznos a baktériumokkal szembeni ellenállása miatt.

A zsűri kiemelte, hogy a Zöld Innováció kategóriában volt a legnehezebb a döntés, a díjat a Filamania Kft. kapta, de a PLATIO Solar napelemes térköveit is kiváló kezdeményezésnek tartották.

Gratulálunk a győztesnek! Jövőre folytatjuk a Green Awards díjazásokat!

