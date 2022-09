Hatalmas összegek fognak a következő években megmozdulni - Miért ennyire fontos a pénzügyi szektor zöldítése?

A pénzügyi szektor gyors zöldítése az egyik legfontosabb feladat a zöld átálláshoz, a hatalmas vállalati vagy akár a kisebb lakossági beruházási költségekre, az új programokra elő kell teremteni a pénzt. Milyen zöld forrásbevonási lehetősége van most egy vállalatnak? Lesz-e egyáltalán és mikor, uniós támogatás az ország klímapolitikáját is érintő nagyberuházásokra? Számíthat-e a lakossági szektor és a bankok, a Zöld Otthon Programhoz hasonló kedvezményes lehetőségekre a jegybanktól? Vajon a kormányzati támogatások és a piaci alapú zöldítés, a zöld kötvények, a zöld jelzáloglevél-vásárlási program, a zöld vállalati hitelezés elegendő lesz a jövőbeli beruházási tervek megvalósítására és a befektetőknek való megfelelésre? Többek között ezekről a kérdésekről beszéltek a szakértők a Portfolio Sustainable World 2022 konferenciájának második szekciójában.

Ambiciózus célokat látunk a 2050-es klímasemlegességre, amihez több tízezer milliárd forintnyi beruházás szükséges. Ezek ugyanakkor megtérülő kiadások, mivel ennek eredményeként csökkennek a klímakockázatok, a működési megtakarítások, valamint a gazdasági növekedést is erősítik. A zöld pénzügyeknek ebben kiemelt szerepe van. Az MNB többféle programot hirdetett meg a környezeti fenntarthatóság előmozdítása érdekében, melyek közül egyik legfontosabb a Zöld Program, ami az alábbi célok elérését segíti:

pénzügyi rendszer ellenállóképességének javítása

környezeti kockázatok feltárása

zöld finanszírozási környezet fejlesztése

kapcsolatok, oktatás, kutatás fejlesztése

hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok erősítése

MNB saját működésének zöldítése

Szeretnénk a hazai pénzügyi szektornak iránymutatást adni, hogy hogyan induljanak el ezen az úton, ebben a zöld ajánlás segít, melynek nyáron jelet meg a frissített verziója. A tőkekövetelmény-kedvezmény ösztönzőleg hat a finanszírozásra, ezt a zöld vállalati hitelek dominálják, elsősorban megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódva, de a zöld lakossági hitelek is fontos pillérét adják a rendszernek: 2022 júniusától a tőkekövetelmény-kedvezményt energetikai felújításra is igénybe lehet venni.

Az energiafelhasználásunk ötödét a háztartási fűtés adja, de ezen lehetne javítani.

A hazai ingatlanállomány energetikai szempontból meglehetősen elavult, a lakásállomány kétharmada felújítsa szorul, vagyis DD-nél rosszabb minősítésű.

A hazai zöld tőkepiac egy év alatt megduplázódott, a legnagyobb szereplőjét a zöld állampapírok adják, de a nem állami szegmensben is látható a fejlődés: több zöld vállalatikötvény-kibocsátás is történt, év elején megjelentek a fenntartható tőkepiaci stratégiához kapcsolódó ajánlások, ez szintén a fejlődés irányába hat. Az EU-tól azonban lényegesen elmarad az ESG-arány a befektetési alapoknál, 1,55 vs. 8,75 százalék, így itt még sok tér van a fejlődésre.

Az MNB továbbra is kiemelten foglalkozik a fenntarthatósággal, zajlik a programok finomhangolása, támogató ellenőrzések, tematikus stressztesztek, oktatás, kutatás – mondta el előadásában Holczinger Norbert, főosztályvezető, Fenntartható Pénzügyek Főosztály, MNB.

Mit ér a profit, ha zöld?

A mostani szemléletünkön sürgősen változtatni kell, hiszen a klímaváltozás nemcsak a jövő kérdése, de a mindennapi életünk része. A részvényesek is kitüntetett figyelmet fordítanak az ESG-re, akiknek az ökoszisztéma mellett a társadalmi dimenziót is szem előtt kell tartaniuk.

Az elmúlt száz évben hatalmas gazdasági növekedés történt a világban, de ez a széndioxid-kibocsátásban is hatalmas növekedést jelentett.

Ha nem változtatunk, a század végére akár 6 fokkal is növekedhet az átlaghőmérséklet, ami a Föld egy jelentős részét lakhatatlanná teszi. A mostani energiaáremelkedés ráadásul az ellátásbiztonságot is veszélyezteti, miközben a fosszilis energia arányát is csökkenteni kellene, mert az nem fenntartható.

A vállalatoknak a zöld profit termelésére kell átállniuk, ahol a vállalkozó és a környezeti értékek kéz a kézben járnak, ezt hívjuk fenntartható működésnek.

A jelenlegi energiarendszer felelős a szén-dioxid-kibocsátás több mint 80 százalékáért, strukturális változás nélkül azonban nem lehet változást várni a kibocsátásban sem. Az elmúlt 250 évben négy nagy technológiai forradalom zajlott le, ami közül három hatalmas kibocsátásnövekedéssel járt, most a negyedik lehet az első, ami a kibocsátást csökkenteni fogja.

Az ebben élen járó cégek digitalizálnak, stratégiát alkotnak és dekarbonizálnak. A mintegy 100 országban, közel 130 ezer kollégával működő Schneider Electric-nél ebben segítjük a cégeket egyszerű, kézzelfogható és működő megoldásokkal, melyek segítenek a cégek kibocsátáscsökkentésében, ami a mostani energiaárak mellett nagyon gyors megtérülést eredményeznek – emelte ki előadásában Feldmájer Benjámin, európai uniós zöld fordulatért (EU Green Deal) felelős magyarországi programmenedzsere, Schneider Electric.

Fenntartható finanszírozás: hol tartunk most?

A fenntartható finanszírozás hatalmas növekedésen ment keresztül, 2020 és 2021 között duplázódott a különböző finanszírozási formák volumene. A fenntarthatósági kötvények ráadásul ennél is gyorsabban növekedtek, itt viszont nemcsak a cél a fontos, hanem a menet közbeni számszerűsítés is nagyobb hangsúlyt kap, visszajelzést adva a vállalatnak arról, hogy éppen hol tart a céljának sikeres elérésében.

Bár a szabályozás néha egy terhes dolog lehet, a „greenwashing” hátraszorításáért egyre jellemzőbb, hogy az önkéntes normák helyett kötelező szabályozások jelenjenek meg.

A fenntartható finanszírozásban a lendület nálunk is megvan, zöld állampapírok, zöld jelzáloglevelek, zöldkötvények – az NKP hatalmas lehetőséget teremtett abban, hogy a zöldkötvényt piacra tudják helyezni a vállalatok és a bankok. A befektetők is keresik ezeket a termékeket,

2021 végéig az NKP keretében 13 zöldkötvény-kibocsátás ment végbe, 718 milliárd forintnyi zöldkötvényt bocsátottak ki. Fontos azonban megtalálni azokat a célokat, melyek eléréséhez ez a forma szükséges.

Bár sokat beszélünk zöld kötvényről, a zöldhitel legalább ennyire fontos. A fenntartható finanszírozás előnyei közé tartozik, hogy a környezetre gyakorolt pozitív hatások felértékelődnek, egyre több helyen elvárássá válnak. A fenntartható hitelekben az első negyedévben volt ugyan egy visszaesés, de ez a háborús helyzetnek is köszönhető, a fejlődési trend nem áll meg, aki nem készül fel, nem fog tudni hatékony finanszírozáshoz jutni, érdemes tehát felkészülni – hívta fel a figyelmet Dr. Hegedűs Levente, Counsel, bankjogi és tőkepiaci csoport, Kinstellar Budapest.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos