Az együttműködés és a közösség ereje hozza magával a legjobb zöld innovációkat

"A világ már a fenntarthatóságról szól, ez lett a fő új irány. Példamutató magatartású szervezeteket is lehet már látni. Mi hiszünk az együttműködésben, a közösség erejében, ezért is jött létre az együttműködésen alapuló Green Cloud termékünk, szolgáltatásunk. Rengeteg ilyen hasonló partnerség, barátság, inspiráció született, ez maga után fogja vonni, hogy egyre több jó megoldás születik" - mondta el Károlyi Zsuzsanna, az E.ON Hungária Márka- és Marketing vezetője a Portfolio Green Awards díjátadón , ahol átadta az "Év Zöld Innovációja" díjat a nyertes Filamania Kft. vezetőjének. Bodnár Zsolt elmondta, hogy hat évvel ezelőtt volt egy álmuk, aminek egy részét már megvalósították: létrehoztak egy zöld, visszaforgatható terméket, ami biopolimerből indul ki, ipari felhasználásra alkalmas, de még nagyon sok további lehetőséget is rejt. Címlapkép forrása: Stiller Ákos/Portfolio