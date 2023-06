Nyílik az olló a kereslet és kínálat között: bajban lesznek a vállalkozások

Új kihívások sorával kell szembenéznie a cégeknek. Az energiaválság miatt a földgáz és az áram ára is az égbe szökött, és ugyan a költségek csökkenésnek indultak, a szakértők szerint az olcsó energia korának vége. Soós Szabolcs, a Solar Markt Csoport pénzügyi igazgatója, aki előadóként részt vett a Portfolio Vállalati Energiabeszerzés 2023 és Portfolio-MAGE Járműipar 2023 konferenciáján is, lapunknak többek között arról beszélt, hogy a következő években a zöld energia iránti gyors keresletnövekedés mellett a kínálati oldalon számos tényező lassítja a piaci alapú termelési kapacitások hazai elterjedését a következő években. Nehéz helyzetben lesz tehát az a cég, amelyik nem lép időben. De elkésett-e már az, aki mostanáig nem invesztált a zöld energiába? A szakember kitért arra is, beszélhetünk-e még energiaválságról, vagy a válság az új normalitás, amellyel együtt kell élnünk?