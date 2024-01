Megújul Magyarország közlekedése - Nagy fejlesztések indulnak

A magyar helyreállítási tervben önálló fejlesztési fókuszterületként jelenik meg a fenntartható zöld közlekedés, illetve szállítás. A gyakorlatilag valamennyi szállítási szegmenst érintő fejlesztési célokat számos intézkedés és jókora európai uniós források szolgálják, és megvalósulásuk a hétköznapokban is érzékelhető módon javíthatja a szektor fenntarthatóságát és az általa nyújtott szolgáltatásokat.

Az uniós helyreállítási és ellenállóképességi eszköz (RRF) Magyarországra jutó forrásrészének tervezett felhasználását vázoló REPowerEU fejezettel kiegészített végleges helyreállítási terv fő fejlesztési fókuszát a zöld átmenet képezi. Az Európai Bizottság által novemberben jóváhagyott, az Európai Tanács által decemberben elfogadott - a magyar kormány által módosított -, REPowerEU fejezettel kiegészített helyreállítási terv (HET) nagy része ezzel kapcsolatos: a terv 10,4 milliárd euró uniós forrás felhasználási céljait rögzíti, a teljes forráskeretnek pedig 67%-a a zöld átmenetet segíti.

A tervben az ország tiszta energiagazdaságra való átállását elősegíteni hivatott számos összefüggő reform és beruházás található, melyek egy része a kormány előfinanszírozásában elkezdődött, de új elemeket is tartalmaz. A felülvizsgált Nemzeti Energia- és Klímaterv stratégiai céljainak elérésében is fontos szerepet betöltő intézkedéscsomag elemei néhány nagy altémakörbe csoportosíthatóak, melyeket külön cikkekben mutatunk be (elektromos hálózat korszerűsítése, megújuló energiák fokozott használata, energiahatékonyság növelése, ipar dekarbonizálása, szállítás-közlekedés zöldítése, zöld készségek fejlesztése).

A fenntartható zöld szállítás-közlekedés fejlesztési fókuszterület alább ismertetett intézkedései a szállítási szektor üvegházhatásúgáz-kibocsátásának csökkenését, egyben a személyautók és a közúti teherszállítás alternatíváinak megerősítését is eredményezhetik. Az intézkedésel az infrastruktúra, illetve járműállomány modernizációjával a fenntartható megoldások vonzerejét is növelni kívánják, különösen a közösségi közlekedését, így több felhasználó válthat autóról tömegközlekedésre, a vasút szerepe pedig nőhet a teherszállításban is. Az intézkedések között szerepel egyebek mellett vasútvonalak és vasúti irányítási rendszerek korszerűsítése, egységes tarifa- és információs rendszer bevezetése a közösségi közlekedésben, nulla kibocsátású buszok üzembe állítása, és a különböző közlekedési módok villamosítása.

Elővárosi vasúthálózat fejlesztése

A HET zöld közlekedés fejlesztési fókuszterülete alatt szereplő beruházás célja a HÉV vonzerejének növelése Budapesten és környékén 46 kilométernyi szakasz korszerűsítésével. A 2026. június 30-ig megvalósítandó beruházás magába foglalja a vasúti vágányok korszerűsítését, új transzformátorok telepítését, megállók és állomások korszerűsítését, a vontatási rendszer cseréjét, új B+R kerékpártárolók telepítését, valamint új intermodális csomópontok létrehozását az alábbi vonalakon:

Szentendre – Pomáz – Budakalász – Békásmegyer (H5);

Ráckeve – Tököl – Szigetszentmiklós – Milleniumtelep (H6);

Csepel – Kvassay híd (H7).

A beruházás keretében 32 állomás felújítására kerül sor intermodális összeköttetések biztosításával, minimum 1000 új P+R parkolóhely megépítésével, emellett az állomásokon összesen legalább 1500 kerékpár számára kell új B+R kerékpártárolókat telepíteni. A felújított HÉV-vonalak mentén a budapesti agglomerációban három új intermodális csomópontot kell kialakítani, amelyek közvetlen átszállást biztosítanak az autóbuszok és vonatok között. Minden megállóhelyet elérhetővé kell tenni speciális igényű csoportok számára, ideértve a magas peronokat is, amelyek biztosítják az akadálymentes jármű-peron kapcsolatokat. A fejlesztéseknek köszönhetően a sebességkorlátozásoknak is feloldásra kell kerülniük.

Vasútfejlesztés

A HET-ben leírt, a vasút fejlesztését célzó első beruházás célja a távolsági teherforgalom alacsony CO2-kibocsátású közlekedési módok felé terelése, valamint a távolsági teher- és személyszállítási kapacitás kihasználtságának javítása a vasúti transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) hazai elemeinek fejlesztésével, a szűk keresztmetszetek és kapacitáskorlátok megszüntetésével. A beruházás két villamosított vasúti szakasz korszerűsítéséből áll:

A jelenleg sebességkorlátozott 11 kilométeres Almásfüzitő-Komárom szakasz fejlesztése és a megengedett sebességhatár 160 kilométer/órára növelése. A 2026. március 31-ig megvalósítandó beruházásnak az 1. számú főút külön szinten történő rekonstrukcióját, a felsővezeték és az energiaellátó rendszer korszerűsítését, a biztosítóberendezések nagy sebességűvé tételét, valamint egyéb, hiányzó vagy elavult létesítmények építését vagy korszerűsítését is magába kell foglalnia, beleértve 3,9 kilométer vasúti pálya építését, vasúti fordítókorong építését, öt új gyalogos felüljáró és két átjáró újjáépítését, egy autók, gyalogosok és kerékpárosok számára szolgáló felüljáró építését, illetve zajvédő falak építését.

A 30,3 kilométeres Békéscsaba – Lőkösháza szakasz rekonstrukciója annak érdekében, hogy a sebességkorlátozás feloldásra kerüljön, és az engedélyezett sebesség 160 kilométer/órára emelkedjen. A fejlesztésnek a vonalszakasz kátvágányossá bővítését, Kétegyháza és Lőkösháza állomások korszerűsítését, valamint az egységes európai vonatbefolyásoló rendszer második szintjének (ETCS L2) bevezetését is magába kell foglalnia, és 2026. június 30-ig be kell fejezni.

A HET-hez kapcsolódó REPowerEU-fejezetben szerepel egy másik, szintén 2026. június 30-ig megvalósítandó vasútfejlesztési beruházás is. Ennek célja a Szeged és Magyarország szerb határa közötti, Röszke irányú vasúti szakasz villamosításának befejezése, valamint az ezen vasútvonal és a Cegléd–Szeged-vasútvonal közötti új villamosított úgynevezett deltavágány kiépítése. Emellett a beruházás hét alállomás (Tatabánya, Kimle, Szabadegyháza, Füzesabony, Nyékládháza, Őrmező, Kisvárda) építésével vagy rekonstrukciójával növeli a vasút villamos hálózatának kapacitását. A fejlesztésekre a MÁV számára rendelkezésre álló támogatási keret 98,753 milliárd forint (100%-os támogatási intenzitás mellett).

Központi vasúti forgalomirányítás kiépítése

A beruházás célja a vasúti hálózat megbízhatóságának és biztonságának javítása egy központosított irányítási rendszer kiépítésével, növelve annak hatékonyságát és vonzerejét. A 2026. június 30-ig megvalósítandó beruházás központi forgalomirányítási rendszer kiépítését foglalja magában 239 kilométernyi elővárosi és országos vasúti fővonalon, a TEN-T hálózat részét képező, a legforgalmasabbak közé tartozó Budapest-Szob és Budapest–Cegléd–Szolnok vonalon, valamint a Hatvan–Miskolc–Szerencs–Sátoraljaújhely vonalon.

A központi forgalomirányítási rendszer valós idejű közlekedési információkkal látja el az irányító személyzetet, javítva a vonatforgalom egy központból való irányításának feltételeit. A beruházás várhatóan növeli az érintett szakaszok stabilitását, biztosítja a forgalom lebonyolítását, a menetrendi tartalékok kihasználását, az áthaladási kapacitás növelését, valamint az egységes audiovizuális utastájékoztatást. A beruházás részét képezi a kapcsolódó jelzőberendezések felújítása, cseréje, légvezeték kiépítése/bővítése, KÖFI központok három helyen történő kiépítése/bővítése, biztonsági rendszer (térfigyelő kamerák, világítás) fejlesztése, korszerű utastájékoztatási rendszer, illetve a szükséges távközlési adathálózatok kiépítése.

A budapesti villamos- és trolibuszközlekedés fejlesztése

A szintén 2026. június 30-ig elvégzendő beruházás célja Budapest közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése új villamosok vásárlásával, valamint a villamos- és trolibusz infrastruktúra felújításával, ezáltal az utazási feltételek javítása, a szállítási kapacitás növelése, továbbá az új járművek üzembe állításával nagyobb területi lefedettség biztosítása. A beruházás új, energiahatékony, nulla közvetlen CO2-kibocsátású járművek vásárlását és a régi járművek lecserélését, illetve a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztését is támogatja például megállók, állomások, vágányok és egyéb kisebb elemek felújításával.

A terv alapján 51 új villamos kerül beszerzésre és üzembehelyezésre a fővárosban, olyan kiegészítő beruházások megvalósításával, mint állomások rekonstrukciója és utak részleges felújítása. Emellett a trolibuszrendszerben új áramátalakítót helyeznek üzembe, és kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra, például trolibusz felsővezetékek, kapcsolók és trolibusz–villamos keresztezések fejlesztésére is sor kerül.

Egységes országos autóbusz és a vasúti tarifa-, jegyértékesítő és utasinformációs rendszer kiépítése

A reform célja a tömegközlekedés multimodális igénybevételének elősegítése, vagyis a vasúti és autóbuszos közlekedés kombinálásának egyszerűsítése az újonnan létrehozott Nemzeti Közlekedési Hatóság egységes tarifa-, jegy- és utastájékoztató rendszerének kiépítésével. A reform a tömegközlekedési módok (helyi és helyközi autóbuszok és vonatok) egységes digitális nemzeti díjszabási, jegyértékesítési és utastájékoztatási rendszerének bevezetéséből, illetve a vonatkozó szabályozási keret létrehozásából áll. A reform keretében üzembe kell helyezni a szükséges jegyértékesítési infrastruktúrát, tehát a jegyértékesítő automatákat, a valós idejű utazási és tarifainformációs platformot, a személyszállítási adatokat tartalmazó OpenData portált és egy valós idejű utastájékoztató rendszert. (Az e-jegy rendszer kiépítése nem képezi a reform részét.)

A reform lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyetlen platformon keresztül jegyet vásároljanak, menetrendi információkat kérjenek, illetve ellenőrizzék az aktuális forgalmi helyzetet, és a tájékoztatást a vasúti és autóbusz-pályaudvarokon is meg kell jeleníteni. Az így létrejövő rendszernek egyetlen egységként kell kezelnie a vasút-busz átszállással megtehető utakat, összesített információkat kell szolgáltatnia, és a teljes útvonalra egyetlen jegyet kell kiállítania. A reform végrehajtását 2025. december 31-ig el kell végezni.

Kibocsátásmentes autóbuszközlekedés fejlesztése

A 2025. december 31-ig megvalósítandó beruházás célja a magyarországi tömegközlekedési flotta megújítása és szén-dioxid-mentesítése nulla emissziós autóbuszok biztosításával, a tiszta járművekről szóló irányelvnek megfelelően. A beruházás 300, fosszilis üzemanyagot használó autóbusz új elektromos buszra történő cseréjéből, valamint ugyanennyi töltőpont kiépítéséből áll a Zöld Busz Program keretében. A cél megvalósítása érdekében pályázati felhívást követően pénzügyi támogatást kell nyújtani a 25 000 lakosnál nagyobb városok önkormányzatainak vagy személyszállítási közszolgáltatást nyújtó szolgáltatóinak.

Vállalati villanyautó-beszerzések támogatása

A REPowerEU-fejezetben két, a fenti célt szolgáló intézkedés is szerepel, melyek pénzügyi támogatást nyújtanak vállalatok számára akkumulátoros elektromos járművek beszerzéséhez. Az első, erre irányuló beruházás lehetséges kedvezményezettjei autómegosztó szolgáltatók és személyszállítási szolgáltatást végző társaságok, míg a flottaszolgáltatók nem támogathatóak e pályázat keretében. E támogatási program eredményeként a támogatásban részesülő cégek összesen legalább 12 500 új akkumulátoros elektromos járművet vásárolnak és helyeznek üzembe. (Összevetésül, 2023 végén összesen valamivel több mint 45 ezer tisztán elektromos meghajtású gépkocsi volt regisztrálva Magyarországon.)

A kedvezményezettek által megvásárolható, támogatható járművek közé tartoznak az akkumulátoros elektromos szmélyautók, a könnyű haszongépjárművek és a kisbuszok. A február 5-én 30 milliárd forintos kerettel megnyíló pályázat támogatásával vásárolt járműveket 2026. június 30-ig kell üzembe helyezni.

A flottaszolgáltatók külön programban vehetnek majd fel kedvezményes hitelt elektromos járművek beszerzésére. A REPowerEU-fejezetben leírt második beruházás ezt a cél szolgálja. A később induló programról egyelőre annyit lehet tudni, hogy a nettó 48 930 629 euró (aktuális árfolyamon megközelítőleg 19 milliárd forint) keretű hiteltámogatás kiosztása érdekében 2026 második negyedévének végéig kell aláírni a finanszírozási szerződéseket, és az intézkedés végrehajtását 2026. augusztus 31-ig be kell fejezni.

Az elektromos töltőállomások elterjedését elősegítő támogatás

Az első körben 73 640 597 eurós (aktuális árfolyamon mintegy 28 milliárd forint) kerettel induló, korábban a kormány által már bejelentett, cikkünk születésekor még nem éles eszköz pályázaton kiosztandó vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes kölcsön formájában nyújt majd támogatást a magánszektornak, valamint a közszféra hasonló tevékenységet folytató jogalanyainak. A leírás szerint a támogatások és kölcsönök egyes esetekben meghatározandó arányáról egyrészt a pályázó cég mérete alapján fognak dönteni: minél kisebb a cég, annál magasabb lesz a vissza nem térítendő támogatási arány. A másik szempontot az fogja jelenteni, hogy a létesítendő töltőállomásokon mekkora lesz a telepíteni tervezett nehézgépjármű-töltőpontok aránya: minél magasabb ezek aránya, annál nagyobb lesz a támogatási arány. A finanszírozási szerződéseket megkötésének és a támogatások kifizetésének határideje 2026 második negyedéve.

