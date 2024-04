Egyre több országban nyit új boltokat a magyar multi: már az Amazonon is fent vannak

15 százalékos forgalomnövekedést és 90,5 milliárd forintos árbevételi csúcsot ért el 2023-ban a magyar tulajdonú BioTechUSA-csoport. Az Európa-szerte 103 országban 307 üzlettel jelen lévő cégcsoport vezérigazgatóját és társtulajdonosát, Lévai Bálintot többek között arról kérdezte a Portfolio, hogy magyar vállalatként milyen kihívásokkal kell szembenézniük a nemzetközi piacon, hogy kapcsolódik össze az online értékesítés a szaküzletekkel, de szóba kerültek az infrastruktúra-fejlesztési és gyártástechnológiai tervek is.

Hogy néz ki 2024-ben az európai táplálékkiegészítők piaca? Milyen trendek határozzák meg a piacot, és látszik-e már, hogy milyen irányok jöhetnek a következő években?

A piac hasonló mintákat mutat, mint a kiskereskedelem más termékei: erőteljes az átrendeződés a digitális marketing és az online értékesítés mentén. Sok vállalat, ami a klasszikus működési modellekre rendezkedett be, piacot veszít, míg azok, akik rugalmasabbak, digitálisabb a működésük, új pozíciókat tudnak szerezni. Utóbbi csoportba sorolom a BioTechUSA-cégcsoportot is.

Maga az értékesítési csatorna az, amihez igazodik minden más tevékenység: a legfőbb kérdés, hogy hogyan érjük el a fogyasztót. Míg korábban ez alacsonyabb büdzsével, jó lokációval működött, és nagy jelentősége volt a viszonteladóknak, addig napjainkban a márkák közvetlenül is kapcsolatba tudnak lépni a fogyasztóval, és sokkal nagyobb erőforrás is áll a rendelkezésükre. Mivel közvetlenül nagyon sok emberhez érünk el, jelentősen nagyobb árbevételünk is származik az online csatornából, ezáltal sokkal nagyobb erőforrást tudunk arra fordítani, hogy fenntartsuk a közvetlen kapcsolatot a vevőinkkel.

A folyamat másik oldala, hogy az intenzív márkakommunikációra építjük a többi csatornát, így az offline értékesítést is. Számunkra a boltnyitás – amiből idén is több tucat lesz szerte Európában – egy lehetőség, ami egy újabb marketingcsatornát tud aktivizálni a személyes jelenléttel, a szakértő eladókkal, a gyakorlati, személyes tanácsadással. Erre viszont a legtöbb, kizárólag online elérhető szereplő nem képes.

Azt is látjuk, hogy a vevők egyre mélyebben érdeklődnek a táplálékkiegészítők iránt, legyen szó összetételről vagy hatóanyagról.

Ezért komoly szaktudást igényel a termékeink értékesítése: nagy hangsúlyt helyezünk a szaktanácsadóink képzésére - ahogy itthon úgy az exportpiacokon is - akik rendszeresen vizsgáznak is ebből a tudásból.

Mennyire működik hatékonyan ez az értékesítési modell nemzetközi környezetben? Hol várhatók üzletnyitások, mi alapján választják ki az új piacokat? Milyen modellben működnek a külföldi üzletek?

A modell hatékonynak bizonyul, nemrég nyitottuk meg például 40. boltunkat Franciaországban, Németországban pedig már 30 szaküzletnél járunk.

Olyan kulcsfontosságú célországokban sikerült növelnünk a részesedésünket tavaly, mint Franciaország, Németország vagy Lengyelország. A régiós piacokon túl Dél-Európában, így Spanyolországban, Portugáliában és Görögországban is, északon pedig Norvégiában és Izlandon is tudtunk növekedni. Európán kívül továbbra is masszív a bővülés, például Irakban vagy Vietnámban. A nemzetközi jelenlétünk különböző konstrukciókban valósul meg, országonként változik, hogy milyen modellben dolgozunk együtt az üzemeltetőkkel. Franciaországban például az eladók egyben vállalkozók is.

A célországok kiválasztásában elsődleges szempont a márkaismertség: minél szélesebb körben ismertek a termékeink, annál kedvezőbb a piacra lépés költsége. Az e-kereskedelemben pedig a saját webshopok mellett egyre meghatározóbb lábat jelentenek a nagy online piacterek, például az Amazon és a Facebook Marketplace. Az online értékesítési felületeinken most az a következő lépés, hogy nemzetközi szinten is olyan hatékonyan és magas minőségben tudjuk működtetni ezeket a platformokat, mint itthon.

Jelenleg teljes mértékben Magyarországon történik a termékek gyártása: mik a vállalat hosszú távú tervei ezzel kapcsolatban? Továbbra is cél, hogy itthon maradjon az összes gyártási folyamat, vagy várhatóan lesznek olyan elemei, amelyek külföldre kerülnek?

Nem tervezzük külföldre kiszervezni a gyártást, hosszú távon is itthon szeretnénk tartani a teljes folyamatot, mert hatékony gyártóüzemeink vannak itt, Magyarországon, és a kutatásfejlesztési részlegünk is itt működik.

A Covid után érezhető volt a szektorban az alapanyaghiány, ez mostanra már nem tapasztalható. Viszont egyes alapanyagok beszerzési ára időről időre jelentősen megnövekszik: a piaci szereplők ilyenkor jellemzően kivárnak, mindenki tanult a járvány utáni időszakból. Ez viszont létrehoz egy olyan helyzetet, hogy a beszállítók is óvatosabbak, magasan tartják az árakat, megvárják, amíg a gyártók kifogynak a készleteikből, és a kereslet megmutatkozik.

Mennyire tud gyorsan, hatékonyan alkalmazkodni az itthoni fejlesztés és gyártás a nemzetközi trendekhez? Van lehetőség kapacitásokat allokálni egy, a globális piacon hirtelen népszerűvé váló termékre?

Az újítások jellemzően a termékek összetételében jelentkeznek, és nem a legyártott technológia átalakulásában. Ezekre a változásokra teljes mértékben fel vagyunk készülve. Az új proteinszelet-gyártósorunk például egy kifejezetten innovatív, drága technológia, ami csak nehezen hozzáférhető a többi piaci szereplő számára. Rajtunk kívül a piacon jelenleg egyetlen versenytársunk rendelkezik ezzel a típusú gyártósorral, a többi cég bérgyártásban végzi ezirányú tevékenységét.

Alapvetően úgy gondoljuk, hogy a trendeket a fogyasztók diktálják, nekünk az a feladatunk, hogy a fogyasztói igényeket a megfelelő időben detektáljuk.

Az elmúlt időszakban nagyon sok különböző igény jelent meg egymással párhuzamosan: törekszünk rá, hogy mindegyikre alternatívát nyújtsunk, jelenleg 50 elem szerepel a termékfejlesztési listánkon. Hosszú távon pedig majd kiderül, hogy ezek közül melyik terméktípus vagy összetevő iránti érdeklődés marad fenn.

Ezeket a piaci trendeket jellemzően a nagyobb nyugati államok fogyasztói alakítják, és a kisebb piacokra, mint amilyen a magyarországi is, az ottani fogyasztói igények szivárognak át. Értelemszerűen azok a vállalatok, amelyeknek a székhelyük, irányításuk ezekben az országokban van, könnyebben, gyorsabban értesülnek a változásokról. Hangsúlyos eleme a működésünknek, hogy minden döntés, mechanizmus, amit külföldre is exportálunk, az itthon születik meg, ezért magyar vállalkozásként az egyik legnagyobb kihívás számunkra a nemzetközi piacon az, hogy hogyan tudunk a nagyobb országokban is lépést tartani, akár vezetőként, akár munkavállalóként, akár fogyasztóként.

Milyen fejlesztések zajlanak jelenleg a vállalatnál? Mennyire váltotta be az előzetes reményeket az idén megnyitott szadai automataraktár?

A legnagyobb volumenű fejlesztésünk a korábban is említett proteinszelet-gyártósor, illetve a felújított Huszti úti irodaházunkban és Szadán található gyártó- és logisztikai központban több, a munkahelyi wellbeinget célzó fejlesztést is végrehajtottunk.

Az automataraktárunk nagyjából fél-egy éven belül érheti el a végső kapacitását, de már a jelenlegi eredményekkel is messzemenően elégedettek vagyunk: havonta 60 ezer rendelés lebonyolítására és 300 ezer termék tárolására van kapacitásunk. A teljes beruházás – beleértve például a vállalatirányítási rendszer fejlesztését, az anyagmozgató gépek és a szükséges eszközök beszerzését is – összesen 1 milliárd forintból valósult meg, amelyhez 245,4 milliós állami támogatást is kaptunk

Vannak jelenleg olyan termékek, termékcsoportok, amelyeknél kiugró keresletet lehet tapasztalni? Mi áll ezeknek a keresletnövekedéseknek a hátterében: mennyire befolyásolja a szezonalitás és a nemzetközi trendek?

Jelenleg az Arthro Forte étrendkiegészítő tabletta és a Multivitamin for Men and Women, azaz a férfi/női multivitamin termékeknél tapasztaljuk a kereslet élénkülését, de ez nem szezonális érdeklődés, sokkal inkább egy hosszabb távú folyamat. A legnépszerűbb termékeink továbbra is a fehérjeporaink (Iso Whey Zero, 100% Pure Whey), a Zero Bar fehérjeszeletünk, a BCAA Zero aminosavkészítményünk, de a lista elején megtalálhatóak a kollagén és kreatinkészítményeink is.

Ugyanakkor azt látjuk, hogy egyre több információ jut el a fogyasztókhoz, egyre jobban edukáltak azzal kapcsolatban, hogy az egészség megőrzéséhez, a biztonságos sportoláshoz milyen táplálékkiegészítőket érdemes fogyasztani.

