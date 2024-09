Ezek a cégek lettek a kiválóan vezetett magyar vállalatok 2024-ben

A Deloitte közzétette a 2024-es Best Managed Companies - Kiválóan Vezetett Vállalatok minősítést elnyerő cégek listáját. Az idei évben 8 új vállalat csatlakozott a tavalyi 13 minősítetthez. A mentorprogramban olyan sikeres magyar tulajdonú és irányítású vállalkozások vehetnek részt, amelyek megfelelnek a szigorú nemzetközi kritériumoknak, a program során a tanácsadócég szakértői mentorként segítik a résztvevő cégeket.

A Deloitte tanácsadócég idén harmadik alkalommal indította el Magyarországon a Best Managed Companies üzleti mentorprogramját. A kezdeményezés közel 30 éves múltra tekint vissza, Kanadából indult, és mára már számos közép- és kelet-európai országban is jelen van.

"A program célja, hogy olyan hazai magántulajdonban lévő vállalatokat mentoráljunk, amelyek már elértek egy bizonyos érettségi szintet, több éves vagy évtizedes múlttal, kiforrott vízióval és stratégiával rendelkeznek. A pályázat szigorú kritériumrendszert állít fel a részt vevő vállalkozások számára. A pályázóknak kiváló teljesítményt kell felmutatniuk többek között a pénzügyi irányítás, stratégiaépítés, humánerőforrás-menedzsment, erőforrás-hatékonyság és innováció területén. A programban csak a kiemelkedően sikeres magánvállalkozások kaphatják meg a minősítést, amelyek jól strukturáltak, magas érettségi szintet értek el működésükben és megfelelnek a program nemzetközi követelményrendszerének." - mondta el a Portfolio-nak Kóka Gábor, a Deloitte Private közép-európai régiójának vezető partnere.

Kóka Gábor

A több hónapon keresztül tartó program a mentorálási folyamat során rávilágít arra, hogy

még a legsikeresebbnek tűnő vállalatoknál is vannak olyan területek, ahol lehetőség nyílik a fejlődésre a versenyképesebb működés érdekében.

Idén több, mint 20 magánvállalat vett részt a programban, a jelentkezők legnagyobb része a korábbi résztvevők ajánlása alapján csatlakozott. A mentorprogram során a cégeknek egy robosztus pályázati anyagot kellett elkészíteniük, amely 16 különböző területet fedett le a stratégiától kezdve a vállalati kultúrán, szervezeti működésen és pénzügyeken át az innovációig.

A program során egy független, szakmai zsűri döntött arról, hogy mely cégek kapják meg a Best Managed (Kiválóan Vezetett) minősítést. A döntés alapját a mentorprogram során összeállított átfogó pályázati anyag adja, mely a nemzetközi Best Managed Companies program metodikáját követi. A zsűrit Baksay Gergely, az MNB ügyvezető igazgatója, Csillag Sára, a Budapesti Gazdasági Egyetem, Akadémiai Fejlesztési Rektorhelyettese, Rolek Ferenc, az MGYOSZ alelnöke, Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. vezérigazgatója, Wolf László, az OTP igazgatósági tagja és vezérigazgató-helyettese és Tóthmátyás Zoltán ügyvezető igazgató alkotta.

A program a szeptember 26-i díjátadó gálával zárult, ahol kihirdették a Best Managed Companies – Kiválóan Vezetett Vállalatok minősítést elnyerő cégeket. A minősítés egy évig használható, és a cégek előszeretettel alkalmazzák employer branding és marketing célokra is, a díjazottaknak pedig további szakmai eseményeket, kapcsolatépítési lehetőségeket biztosítanak.

Best Managed Companies 2024:

Új díjazottak:

AlphaVet

Dorko

Goodwill Pharma Nyrt.

MOGYI Kft.

Prime Rate Zrt.

UBM Csoport

Újház Zrt.

Vajda-Papír Csoport

Visszatérő díjazottak a tavalyi évből:

CÉH zRt.

Dorsum Zrt.

H1 Systems Mérnöki Szolgáltatások Kft.

HELL ENERGY Magyarország Kft.

Márka Üdítőgyártó Kft.

Petrányi Autó Kft.

Qualysoft Informatikai Zrt.

Schiller Autó Család

Simon Plastics Kft.

TOM-FERR Zrt.

Tutti Kft.

Vöröskő Kft. (Euronics)

Wagner Solar Hungária Kft.

Mindegyik vállalat keresi a digitális fejlődés lehetőségeit

A program egyik hozzáadott értéke, hogy minden résztvevő cég részletes visszajelzést kap az erősségeiről és fejlesztendő területeiről, így egyfajta külső szemmel világítunk rá a működésükre – mondta el a Portfolio-nak Bálint Gergely, a program operatív vezetője.

A tanácsadócég szakértőinek tapasztalatai szerint a minősítést elnyerő vállalatok több közös jellemzővel rendelkeznek:

a stratégia tervezése, kialakítása és megfelelő vállalaton belüli kommunikációja a Best Managed vállalatok alappillére;

értékes képességekkel és erőforrásokkal rendelkeznek, rendkívül végrehajtás orientáltak;

nagy hangsúlyt fektetnek az innovációra, ideértve a mesterséges intelligencia, robotizáció és automatizáció alkalmazását;

erős vállalati kultúrát, hagyatékot építenek fel és folyamatosan fejlesztik a munkavállalóikat és a vezetői csapatot;

kiemelten foglalkoznak a fenntarthatósággal és ESG szempontokkal;

kezelik az üzletmenet folytonosságából adódó kockázatokat;

pénzügyi stabilitással rendelkeznek, a nyereséget jellemzően visszaforgatják a vállalatba, ezzel is elősegítve a növekedést és a kockázatvállalási hajlandóság növekedését;

A Deloitte szakértői elmondták, hogy az elmúlt időszakban egyfajta új trendként jelent meg, hogy egyre több vállalat von be külföldi szakértőket tanácsadóként vagy kulcspozíciókba, hogy nemzetközi know-how-t csatornázzanak be. Ezek a szakemberek legtöbbször globális nagyvállalatok korábbi menedzsmentjeiből érkeznek, de az is előfordul, hogy cég alapítójától, korábbi vezetőjétől kérnek tanácsot az üzletfejlesztési folyamatokban.

A program 2025 tavaszán újra indul, ahova az előregisztrációra már az idei év végén lehetősége lesz a hazai magántulajdonban lévő vállalatoknak.

A cikk megjelenését a Deloitte támogatta. A jelentkezési kritériumok a bestmanaged.hu honlapon érhetők el.

Címlapkép forrása: Deloitte