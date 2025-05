Nagy lehetőség előtt állnak a kelet-magyarországi vállalkozók

Két hét múlva, június 4-én Debrecen ad otthont a Portfolio Kelet-magyarországi Gazdasági Fórum c. konferenciájának, ami kiváló lehetőséget kínál a régió vállalkozóinak és gazdasági szakembereinek, hogy első kézből tájékozódjanak a legaktuálisabb gazdasági kérdésekről és lehetőségekről, valamint arról, hogy tudnak együttműködni a térségbe érkező óriásgyárak és a helyi vállalkozók.

Jelenleg több óriásberuházás fejlesztése is zajlik, elsősorban az ország keleti és középső részén. A gazdasági kilátások szempontjából kulcsfontosságúak a nagy kapacitásbővítő beruházások, különösen Debrecen környékén a CATL és a BMW, Szegeden a BYD, illetve a kecskeméti autóipari fejlesztések.

Ezek a projektek önmagukban akár több tized százalékponttal is hozzájárulhatnak a GDP-növekedéséhez.

A nagy kérdés, hogy ezek a gyárak mikor kezdik meg a tömegtermelést. Ha a második félévben, akkor már az idén érezhető hatással lehet a 2024-es gazdasági teljesítményre, ha azonban elcsúszik az év végére, vagy 2025-re, ahogyan erről felröppennek hírek, akkor az idei év lanyha növekedése megmaradhat. A nagy beruházások munkaerőpiaci hatásai is jelentősek lehetnek. A BYD most bejelentett fejlesztő-logisztikai központja önmagában mintegy 2000 főt foglalkoztathat teljes felfutás esetén, míg a nagyobb gyárak együttesen rövid távon több ezer, az évtized végéig több tízezer főt is alkalmazhatnak.

Ez különösen az érintett régiókban okozhat munkaerőpiaci feszültségeket, hiszen ezeken a területeken már most is munkaerőhiány tapasztalható. Kérdéses, hogy a szükséges munkaerőt más szektorokból vagy külföldi munkavállalókkal biztosítják-e, ami a helyi bérszínvonalra is hatással lehet.

Ezek a fejlesztések hatással lehetnek a teljes régió gazdaságára: fellendíthetik az építőipart, az ingatlanpiacot, a logisztikai területeket, a turisztikai-és szállodafejlesztéseket.

Ugyanakkor a régióban működő kis-és közepes vállalatoknak is érdemes figyelniük, hiszen ezek az új gyárak komoly lehetőséget jelentenek a beszállítók számára, hosszú távon is hatással lehetnek működésükre. Ezért is rendezi a Portfolio június 4-én a Kelet-magyarországi Gazdasági Fórumot, ahol bemutatjuk ezeket a lehetőségeket, segítünk a megfelelő finanszírozás megtalálásában, és támogatjuk a régiós vállalatokat hatékonyságuk, versenyképességük növelésében.

Debrecen gazdasága: BMW-gyártól a 8 milliárdos logisztikai fejlesztésig

Debrecen gazdasági potenciálja látványosan erősödik, amit jól mutat, hogy a BMW új gyárában ősszel már megkezdődik a sorozatgyártás, valamint nemrég adták át a Panattoni Hungary és az OTP Ingatlanbefektetési Alap közös fejlesztésében megvalósult 15 300 négyzetméteres gyártócsarnokot, amely a BMW debreceni üzemébe szállít majd futóműveket. A közel 7,5 milliárd forintos beruházás mellett a legfrissebb fejlesztés szerint a debreceni székhelyű XANGA PARK Kft. mintegy 8 milliárd forint értékű befektetéssel új logisztikai csarnokot hoz létre a város Déli Gazdasági Övezetében, amely a CATL és az EcoPro fejlesztéseinek is otthont ad.

A régió gazdasági fejlődését további jelentős projektek is alátámasztják: a NAGISZ Csoport 40 milliárd forintos beruházással teljesen átáll a brojlercsirke-előállításra a Hortobágyon, évi 35-38 millió naposcsibe kibocsátását tervezve, amivel a hazai piac egyik vezető szereplőjévé válhat. A turizmus területén is pozitív tendenciák figyelhetők meg, hiszen Debrecenben tavaly több mint 690 ezer vendégéjszakát töltöttek el, jelentős növekedést mutatva mind a belföldi, mind a nemzetközi látogatók számában. A város nemzetközi kapcsolatait erősíti, hogy a Universal Air légitársaság jóvoltából két új célállomásra, Lipcsébe és Máltára is lehet majd utazni a városból.

A Kelet-magyarországi Gazdasági Fórum célja, hogy átfogó képet nyújtson a magyar gazdaság aktuális helyzetéről, különös tekintettel a régió kihívásaira és lehetőségeire. A konferencia három fő szekcióban tárgyalja a vállalkozások számára legfontosabb témákat, beleértve

a finanszírozási lehetőségeket, a vállalkozásfejlesztést és a makrogazdasági kilátásokat.

Az első szekció a kkv-szektor helyzetére és a támogatási, forrásszerzési lehetőségekre fókuszál. Előadást tart Krisán László, a KAVOSZ vezérigazgatója, aki a Széchenyi Kártya Program által kínált lehetőségekről beszél majd. A szekció keretében egy izgalmas kerekasztal-beszélgetésre is sor kerül Debrecen és környéke fejlődéséről, melynek moderátora Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja lesz. A beszélgetésben olyan neves szakemberek vesznek részt, mint Herdon István, a XANGA csoport elnök-vezérigazgatója és Marossy Virág, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója.

A második szekció a vállalkozásfejlesztés széles spektrumát öleli fel. Fetter István, a CIB Csoport kisvállalati divízió vezetője a pénzügyi élmény újradefiniálásáról tart előadást, míg Nagy Péter Gábor, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. igazgatója a tőzsdei lehetőségekről beszél. A digitalizáció fontosságát Leskó László, a Yettel Magyarország Zrt. szakértője emeli ki előadásában. Nagy Viktor és Vidovszky Áron, a Portfolio szakértői a tőkepiaci aktualitásokat mutatják be beszélgetésükben.

A harmadik szekció a makrogazdasági környezetet és a munkaerőpiaci kihívásokat állítja középpontba. Madár István, a Portfolio vezető makrogazdasági elemzője a magyar gazdaság kilátásairól tart előadást. A szekciót egy vállalati kerekasztal-beszélgetés zárja, ahol olyan sikeres vállalkozók osztják meg tapasztalataikat, mint Debreceni Péter, az AgroWorld ügyvezető igazgatója és Máté Sándor, a Máté & Nagy Bt. ügyvezetője.

