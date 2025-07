Nagyot szakít a mesterséges intelligencián a Microsoft, elszállt az árfolyam

A Microsoft árfolyama nagyot emelkedett az amerikai piaczárás után, miután a vállalat a vártnál jobb bevételi és profitszámokat közölt. Az Azure felhőszolgáltatás bevétele jelentősen növekedett, ami az AI-befektetések megtérülését jelzi.

A szoftveróriás bevétele 18 százalékkal 76,4 milliárd nőtt a második negyedévben, meghaladva az elemzők 73,8 milliárd dolláros várakozását. A bevételnövekedési ráta ezzel három éves csúcsot ért el.

A felhőszolgáltatási szegmens (amely magába foglalja az Azure-t) bevétele 26 százalékos növekedést követően 29,9 milliárd dollárt ért el a negyedévben, durván egymilliárd dollárral meghaladva az elemzői várakozásokat. A negyedévben az Azure bevételei 39 százalékkal nőttek, miközben az elemzők 35 százalék körüli növekedési rátával számoltak. A vállalat a folyó negyedévre 37 százalékos növekedést vár az Azure-tól, ami szintén felülmúlja az elemzők 33,5 százalékos várakozását.

A vállalat "Productivity and Business Processes" szegmense, amely az Office szoftvereket és a LinkedInt is magába foglalja, 33,11 milliárd dolláros bevételt ért el, az elemzők 32,12 milliárd dolláros várakozását. A cég azt is közölte, hogy az AI fejlesztések hozzájárulnak az üzleti szoftverek értékesítéséhez, és a Microsoft 365 Copilot bevezetése magasabb egy felhasználóra jutó bevételt eredményezett a Microsoft 365 kereskedelmi felhőalapú termékei, például az Office szoftvercsomagok esetében.

A vállalat az OpenAI-val való kizárólagos együttműködésének köszönhetően vezető szerepet tölt be az AI-ból származó bevételek terén. Ez a partnerség segített számos vállalkozást bevonzani a Microsoft felhőszolgáltatásához, és lehetővé tette a cég számára, hogy gyorsan bevezessen olyan AI-termékeket, mint az M365 Copilot AI asszisztens vállalatok számára. A vállalat bejelentette, hogy Copilot AI eszközei meghaladták a 100 millió havi aktív felhasználót, ez az első alkalom, hogy ilyen adatot közöltek. Összehasonlításképpen a Google Gemini 450 millió aktív felhasználóval rendelkezik.

A nettó eredmény 24 százalékkal 27,23 milliárd dollárra nőtt, az egy részvényre jutó eredmény pedig szintén 24 százalékkal 3,65 dollárra növekedett, szemben az elemzők 3,37 dolláros várakozásával.

A Microsoft közölte, hogy a beruházások kulcsfontosságúak a kínálati korlátok leküzdéséhez, amelyek akadályozták az AI iránti növekvő kereslet kielégítését. A vállalat számára továbbra problémát jelent, hogy adatközpont-infrastruktúrája nem biztosít a mesterséges intelligencia modellek futtatásához elegendő kapacitást.

A cég előrejelzése alapján a folyó negyedévi capex elérheti a 30 milliárd dollárt, messze meghaladva az elemzők 23,75 milliárd dolláros várakozását. A vártnál előrejelzés - amely a vállalat történetének legnagyobb negyedéves kiadását vetíti előre - azt jelzi, hogy a Microsoft potenciálisan többet költhet versenytársainál a következő évben.

Nagyon jó érzésem van azzal kapcsolatban, hogy a kiadásaink alapvetően szerződéses, könyvelt üzletekhez kapcsolódnak, amelyeket teljesítenünk kell

- nyilatkozta Amy Hood, a Microsoft pénzügyi igazgatója.

Hood szerint a folyó negyedévi bevétel 74,7 milliárd és 75,8 milliárd dollár közötti alakulhat, amely tartomány közepe, 75,3 milliárd dollár, szintén meghaladja 74,1 milliárd dolláros elemzői konszenzust.

A befektetők kedvezően fogadták, hogy a Microsoft gyakorlatilag minden fontosabb soron felülmúlta az elemzői várakozásokat. A vállalat részvényárolyama az amerikai piaczárás után 8,3 százalékos pluszba került, így 555,7 dolláron várja a mai nyitást.

