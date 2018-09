Elindult a visszaszámlálás: vasárnapig jelentkezhetnek a vállalkozások

Minél mélyebben tudjuk megérteni a vállalkozók igényeit, annál hatékonyabban tudjuk a saját tevékenységünket finomítani, javítani. Célunk, hogy a program során összegyűlt visszajelzések, tapasztalatok alapján olyan irányba fejlesszük folyamataink, szolgáltatásaink, termékeink, melynek eredményeként az eddigieknél is erősebb, valódi, partneri kapcsolatba tudunk kerülni ügyfeleinkkel. Hiszünk abban, hogy ezek az erős kapcsolódások mind az ügyfelek, mind az üzletágunk sikereit, eredményességét támogatni fogják

A pénzintézet tájékoztatása szerint a programban a tapasztalatcserén túl a cégek üzleti fejlődésükhöz inspirációt, információt és támogatást is kapnak majd. Az OTP Business nagykövetek közül például néhányan a bank kommunikációs kampányaiban is részt vehetnek.- mondta el a Portfolio-nakBármilyen méretű, profilú és korú cég jelentkezhet, ugyanakkor a nagyköveteket igyekeznek úgy kijelölni hogy a jellemző magyar vállalkozástípusok megjelenjenek, azaz minden régió, minden ágazat, minden fejlődési ciklusban lévő vállalkozás képviselje magát.A főosztályvezető kiemelte: azt keresik, hogy milyen témákban tudnak segítséget nyújtani az ügyfeleknek. Nem klasszikus banki tevékenységekről lesz szó, hanem arról például hogyan ápolják partneri kapcsolatokat, vagy hogyan alkalmazkodnak a dinamikusan változó környezetünkhöz. Kölcsönös információátadás, tapasztalatcsere a cél, ahol a partnerek tanulhatnak egymástól.A féléves programra a bank által kiválasztott közel 50 nagykövetnek inspiráló rendezvényeket szerveznek, melyek során egy-egy témát fognak körül járni, melyet szakmájukban elismert, sikeres előadók fognak felvezetni. Az első, októberi eseményen Szilágyi Áron kétszeres olimpiai bajnok kardvívó és edzője, Decsi András beszélnek majd a partnerségről, arról, hogy milyen szerepe van a sikerek, eredmények elérésében az egyéni kvalitások, szorgalom, kitartás mellett azon szakmai stábnak, amely partnerként támogatja a sportolót.Az OTP Business-nél számlát vezető vállalkozói ügyfelek szeptember 23-ig jelentkezhetnek. Egy egyszerű, online pályázati adatlapot kell kiölteni. Itt található meg a programmal kapcsolatos pályázati kiírás, részletes tájékoztató is.