Nem álom az egész éves balatoni szezon - csak legyen, aki kiszolgálja a vendégeket

Alig találni olyan iparágat Magyarországon, ahol nincs munkaerőhiány, mindebben a turizmus-vendéglátás is kiemelten érintett.- mondta a Portfolio-nak, aügyvezető igazgatója.A szálloda 2011 nyarán nyitotta meg kapuit Badacsony központjában, 40 fős személyzettel. Most a nyári szezonban körülbelül 65 embert foglalkoztatnak.- jegyezte meg, hozzátéve, új munkaerőt is könnyebb találni, ha a náluk dolgozók elégedettek, mivel így más, munkát kereső ismerőseiknek is ajánlhatják ahelyet."Ez volt Badacsonyban az első szálloda, amely a borturizmus köré épült és egész éves nyitva tartást tervezett" - mutatott rá Török Péter. 2011-2012 telén, ha egy vendég afelől érdeklődött, mit tud csinálni a környéken a hotel kínálta lehetőségeken kívül, nem igazán volt erre válaszuk. Az utóbbi években azonban a környékbeli vendéglátóhelyek összefogtak és egyre többen vannak nyitva egész évben.- mondta. Tavaly több környékbeli vendéglátóhely - köztük a Bonvino - elindította a Gasztrohegy programsorozatot, melynek célja, hogy a főszezonon kívül is aktív programokkal várják a vendégeket. Mivel a Badacsony viszonylag messze van a fővárostól, és nehezebben közelíthető meg tömegközlekedéssel, mint Balatonfüred, vagy Csopak, a helyiek bármilyen közlekedésfejlesztésnek örülnének.Arra a kérdésre, hogy miért jelentkeztek az OTP Business által, csaknem 50 vállalkozóval, tavaly elindított Nagykövet Programra, Török Péter azt válaszolta, a kapcsolatépítés volt az elsődleges cél.- mondta. A pénzintézettel egyébként a szálloda a nyitásuk óta együtt dolgozik, és mivel a szállodaipar a jövőben is rendkívül tőkeigényes ágazat lesz, ezért várhatóan sokáig támaszkodnak még a bank segítségére., a cég banki kapcsolattartója a Portfolio-nak nyilatkozva rámutatott, hogy az utóbbi időben a helyi vállalkozások esetén megnőtt a hiteligény, sokan terveznek fejlesztéseket, ami összefügg az idegenforgalmi ágazat növekedésével.- tette hozzá Hajdú Erika.