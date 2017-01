Több szakmát nyírhatnak ki a számítógépek, mint gondoltuk

A cégek és az igények egyediségére, valamint az emberi kapcsolatok fontos szerepére hivatkozva az cégvezetők nem tartanak attól, hogy az irodakeresési folyamat digitalizálása elvenné az állásukat.

Bár az internetes keresőfelületeknek komoly szerepe van a kisebb bérlők elérésében, egy bizonyos méret felett nem lehet dobozos termékké tenni az irodabérlést.

A közösségi gazdaságban és a szálláskereső oldalakon megszokott felhasználói értékelőrendszer nem ültethető át az irodabérbeadás világába.

A coworking állomások és a szolgáltatott irodák elterjedése mellett az albérletbe adott irodaterületek aránya is folyamatosan növekszik.

Az egyik Big Four tanácsadócég elemzése szerint a közösségi gazdaság (sharing economy) óriási változtatásokat hozhat el a kereskedelmi ingatlanpiacon. A piacon jelenleg rendkívül fontos szerepet betöltő ingatlantanácsadók kénytelenek lesznek átalakulni technológiai cégekké, ha fenn akarnak maradni, a klasszikus közvetítői szakma pedig teljes egészében megszűnhet - ismertette az elemzésben foglalt várakozásokat a beszélgetés moderátora, Takács Péter, a VLK Cresa partnere. Első körben arról faggatta az RICS által meghívott szakembereket, hogy milyen szerepe lehet az internetes irodakereső portáloknak a bérbeadásban.Ditróy Gergely, a Portfolio Ingatlan üzletágvezetője szerint egy kisebb, legfeljebb párszáz négyzetméteres iroda jól kereshető online és egy bizonyos méret alatt egy ingatlantanácsadónak sem éri meg ráállítani egy ügynököt a feladatra. Az irodakeresők portálok ugyanakkor akár egy nagyobb területet kereső bérlőjelöltnek is segítséget nyújthatnak a potenciális irodaházak szűrésében, a bérbeadóknak pedig marketingfelületet biztosítanak.

Koó Gergely, az Immofinanz szenior bérbeadási menedzsere és marketing koordinátora elmondta, hogy a bérlőik több mint 95 százaléka tanácsadóktól érkezik. Az irodaházak maradékterületeinek feltöltése ugyanakkor egy nehéz feladat, ebben segíthetnek az online keresőfelületek, az internetes kapcsolatfelvétel pedig egy hosszú távú együttműködést is megalapozhat a potenciális bérlőkkel.Salamon Adorján MRICS, az Eston International elnök-vezérigazgatójának meglátása szerint Magyarországon az internetet másra használják, mint a világ számos más részén: a legolcsóbb ajánlat megtalálására. Míg egy elektronikai termék esetében megteheti a vásárló, hogy kinézi egy boltban, hogy mit szeretne és utána otthon az interneten megtalálhatja a terméket olcsóbban, a kereskedelemi ingatlanpiacon nem lehet kizárólag az interneten elérhető információra alapozni a döntést. Szintén az elektronikai termékekkel vont párhuzamot Ditóy Gergely, aki szerint sokaknak a nagy döntések előtt szükségük van egy szakértői visszaigazolásra - ezt tudják nyújtani az ingatlantanácsadók.

A beszélgetés résztvevői szerint nincs két ugyanolyan ingatlan, egy olyan fontos és hosszú távú döntés meghozatalában pedig, mint az irodabérlés, mindig szerepet kapnak majd a személyes benyomások és az emberi tényező. Varga Judit MRICS, a CBRE Hungary Advisory & Transaction Services igazgatója arról beszélt, hogy egy komolyabb irodabérlési döntés sokszor nagyon kis dolgokon múlik, az egész napos bejárásból megmaradó benyomásnak nagy súlya lehet a végső választásban.A CBRE egyébként reagált az online felületek térhódítására és nemrég megvásárolt egy olyan céget, amivel virtuálisan előre be lehet rendezni egy irodát. Ez pedig segíthet a bérlőnek elképzelni, hogy egy terület hogy nézhet ki a beköltözés után - mondta el Varga Judit.Bár érdekesnek ítélték Takács Péter felvetését, a meghívott szakértők szerint a közösségi gazdaságban vagy éppen a szálláskereső oldalakon megszokott felhasználói értékelőrendszer nem ültethető át az irodabérbeadás világába, elsősorban az alacsony ügyfélszám miatt. Koó Gergely arra hívta fel a figyelmet, hogy egy hosszú távú elkötelezésnél nem áll rendelkezésre olyan összehasonlítási alap, mint egy hotel esetében, melyből egy felhasználó többet is meglátogathat viszonylag rövid idő alatt.

Ditróy Gergely szerint ráadásul az egymással versenyző irodakereső portálok számára még veszélyes is lehet egyedüliként bevezetni az értékelést, mivel a negatív értékelések megjelenése olyan más portálokra irányíthatja a bérbeadókat, ahol semmilyen értékelés nem szerepel.A résztvevők az irodaterületek felhasználásának változásáról is beszéltek. A coworking állomások és a szolgáltatott irodák elterjedése mellett az albérletbe adott irodaterületek aránya is folyamatosan növekszik, sőt a beszélgetés elején említett tanulmány szerint 10 év múlva ezek adják majd az irodaállomány többségét.A tehetséges munkavállalók megkereséséért és megtartásáért folytatott harc eredményeképp pedig további változások várhatók, Salamon Adorján szerint például sok cég számára ésszerű döntés lehet egy nagy iroda helyett városszerte több kisebb bérlése, mivel ez lehetőséget ad, hogy minél több munkavállaló a vonzáskörzetükbe kerüljön.

Szó esett az otthoni vagy távolsági munkavégzés elterjedéséről is, mely amellett, hogy csökkenti az irodabérlés költségeit a kisebb bérelt területen keresztül, hatékonyságveszteséggel is járhat. A jövőben erre is figyelnie kell majd az ingatlanfejlesztőknek és az ingatlantanácsadóknak, azt azonban, hogy milyen mértékben terjedhet el az irodán kívüli munkavégzés, rendkívül nehéz megbecsülni, hiszen az nagyban cég- és egyénfüggő.Az idei év első Tea & Talk beszélgetésének nyitóbeszédében Noah M. Steinberg FRICS, az RICS Magyarország elnöke és a WING elnök-vezérigazgatója az egyre gyorsabban változó és minden területen online világban a tudás szerepének fontosságára hívta fel a figyelmet. A panelbeszélgetés pedig szinten az oktatás fontosságának hangsúlyozásával zárult: a Portfolio Ingatlan és hasonló felületek feladata és felelőssége releváns tartalommal elérni az ingatlanok felhasználóit és megmutatni nekik, hogy mire lehet szükségük.