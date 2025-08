Hírszerzési jelentés: hatalmas nyomás alatt az erődváros, az oroszok elvághatják az ukrán erők köldökzsinórját

A jelentés szerint az orosz szárazföldi erők egyre erőteljesebb kísérleteket tesznek arra, hogy bekerítsék Pokrovszkot. A város kulcsfontosságú csomópont, amely támogatja a Donyeck megyei ukrán műveleteket.

Az elmúlt héten az orosz haderő egyre nagyobb nyereségeket szerzett Pokrovszktól északkeletre. A cél a város körbekerítése, valamint a logisztikai útvonalak és a kommunikációs vezetékek elvágása.

Az orosz erők nyugaton is előrenyomultak a H-32-es autópálya környékén, Rogyinszke falu felé,

amelyen keresztül Pokrovszk fő északi ellátási útvonala fut.

Az orosz csapatok az autópályától délre is területeket szereztek, Miroliubivka falu felé előretörve.

Július 22-i, nyílt forrású információk szerint orosz felderítő és szabotázscsoportok megpróbáltak beszivárogni Pokrovszk déli részébe. Az ukrán erők ezt követően tisztogató műveletekbe kezdtek.

Pokrovszk az oroszok számára valószínűleg prioritást jelent, mióta 2024 februárjában bevették Avgyijivkát

– írja a brit védelmi minisztérium, hozzátéve, hogy az orosz erők jelentős ember- és eszközveszteséget szenvedtek az erődvárosért.

Az ukrajnai háborúról rendszeresen tudósító német újságíró, Julian Röpcke szombati bejegyzése szerint az orosz erők közben már be is hatoltak Pokrovszkba, és a város területének 1 százalékát ellenőrzésük alá vették.

