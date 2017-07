Miért ömlenek a milliárdok a hazai ingatlanokba?

Hogyan lehetne a KKE régió vonzóbb a globális befektetők között?

A lokális befektetők tényleg egyre jobban erősödnek? Ha igen, mi áll a háttérben?

Vannak politikai kockázatok befektetési szempontból a régióban?

A fenti kérdésekkel kereste meg a Portfolio Ingatlan, aki szerint a KKE régió egyre vonzóbb célpont a nemzetközi befektetők körében. Erős a fogyasztás, alacsony szinten áll az infláció, de a régió országainak elhelyezkedése is kedvező, elsősorban a kulcsfontosságú piacokhoz való jó kapcsolódás miatt. A jól képzett munkaerő és az olyan speciális ágazatok támogatása, mint az üzleti szolgáltatások, a back-office műveletek és az ingatlanok szintén előnyt jelentenek a befektetési tőke számára, jóllehet a kiszámíthatóbb és stabilabb politikai légkör tovább javíthatná az ország versenyképességét.A régió országainak ingatlanpiacai folyamatosan bővülnek és válnak egyre nyitottabbá, átláthatóbbá, ami a külföldi és a helyi befektetőknek egyaránt kedvez. A helyi piac erősödése természetes módon ösztönzi a helyi befektetők nagyobb számú piacra lépését, de mindez a külföldi befektetőknek is kedvez függetlenül attól, hogy Észak-Amerikából, Ázsiából, Dél-Afrikából vagy Európából jönnek - tette hozzá a szakember.

az ingatlan, mint befektetési eszköz jellemző tulajdonságainak és koncepciójának megismerése

az ingatlanértékelés fontossága az ingatlan, mint vagyonelem teljesítményének összefüggésében

a teljesítménymérés és a hozam fogalmának jobb megértése

Dr. Nassos Manginas sokáig a Morgan Stanley Capital International üzletfejlesztési vezetője volt, jelenleg a Prestige Network Ltd. üzletfejlesztési igazgatója, az Ermin Ltd független befektetési tanácsadója, a berlini BBA - Akademie der Immobilienwirtschaft és a geisslingeni Hochschule für Wirtschaft und Umwelt oktatója. Fő szakterülete az ingatlanbefektetések, a nemzetközi ingatlanpiacok és az MBA Nemzetközi Ingatlanbefektetési Programjának kutatása.



A londoni Investment Property Databanknál töltött ideje alatt üzleti tervet dolgozott ki az osztrák intézményi befektetők számára kiemelve a független teljesítménymérési rendszer előnyeit és az ingatlanpiaci referenciaérték megvalósíthatóságát. Emellett az átláthatóság növelése érdekében a kelet-közép-európai régió országai közül Lengyelországra, Csehországra és Magyarországra is a folyamatot elősegítő indexet dolgozott ki.



A befektetők számára mindig fontos szempont a politikai kockázat vizsgálata, így a régióban is folyamatosan figyelik a politikai helyezt alakulását, ami befolyásolja beáramló tőke mennyiségét is. Magyarország politikai szempontból bizonytalanabb piacnak tekinthető, de ez más országokról is elmondható. Úgy tűnik azonban, hogy a bizonytalanságok ellenére a külföldi cégek más iparágakban - autóipar, elektronika - is támogatást élveznek.A technológia, az urbanizáció és az erőforrások szűkössége mind hatással van az üzleti világ alakulására. Az ügyfelek világszerte egyre nagyobb biztonságot igényelnek és olyan szakembereket keresnek, akik a legmagasabb színvonalon dolgoznak. Ehhez biztosít globális platformot az RICS, ami képzéseivel és workshopjaival segíti a nemzetközi szakmai és etikai normák népszerűsítését és a legjobb gyakorlatok megismerését. A rendezvényeken rendre a szakma legnagyobb alakjai szólalnak meg, a következő esemény meghívottja Dr. Nassos Manginas a Prestige Network Ltd. üzletfejlesztési igazgatója, az Ermin Ltd független befektetési tanácsadója, a berlini BBA - Akademie der Immobilienwirtschaft és a geisslingeni Hochschule für Wirtschaft und Umwelt oktatója.